Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, World of Dypians (WOD) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
World of Dypians (WOD) туралы ақпарат

World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.

Ресми веб-сайт:
https://www.worldofdypians.com/
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1Bs2LteaZZDb9_4QK-e4-8KPSYA6oYfQ6/edit
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xb994882a1b9bd98A71Dd6ea5F61577c42848B0E8

World of Dypians (WOD) токеномикасы мен бағасын талдау

World of Dypians (WOD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 18.01M
$ 18.01M$ 18.01M
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 276.33M
$ 276.33M$ 276.33M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 65.16M
$ 65.16M$ 65.16M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.3123
$ 0.3123$ 0.3123
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.04518352879657148
$ 0.04518352879657148$ 0.04518352879657148
Қазіргі баға:
$ 0.06516
$ 0.06516$ 0.06516

World of Dypians (WOD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

World of Dypians (WOD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын WOD токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша WOD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз WOD токеномикасын түсінген болсаңыз, WOD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай WOD сатып алуға болады

World of Dypians (WOD) бағасының тарихы

WOD бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

WOD бағасының болжамы

WOD қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің WOD бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

