Volt Inu V3 (VOLT) токеномикасы

Volt Inu V3 (VOLT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Volt Inu V3 (VOLT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Volt Inu V3 (VOLT) туралы ақпарат

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

Ресми веб-сайт:
https://voltinu.in/
Whitepaper:
https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca

Volt Inu V3 (VOLT) токеномикасы мен бағасын талдау

Volt Inu V3 (VOLT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 7.66M
$ 7.66M$ 7.66M
Жалпы қамтуы:
$ 69.00T
$ 69.00T$ 69.00T
Айналымдағы қамту:
$ 54.77T
$ 54.77T$ 54.77T
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 9.65M
$ 9.65M$ 9.65M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.000003595
$ 0.000003595$ 0.000003595
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000000136354533328
$ 0.000000136354533328$ 0.000000136354533328
Қазіргі баға:
$ 0.0000001398
$ 0.0000001398$ 0.0000001398

Volt Inu V3 (VOLT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Volt Inu V3 (VOLT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын VOLT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша VOLT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз VOLT токеномикасын түсінген болсаңыз, VOLT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай VOLT сатып алуға болады

Портфеліңізге Volt Inu V3 (VOLT) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы VOLT сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Volt Inu V3 (VOLT) бағасының тарихы

VOLT бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

VOLT бағасының болжамы

VOLT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің VOLT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.