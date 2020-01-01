Stake Vault Network (SVN) токеномикасы

Stake Vault Network (SVN) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Stake Vault Network (SVN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Stake Vault Network (SVN) туралы ақпарат

Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem.

Ресми веб-сайт:
https://stakevaultnet.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.stakevaultnet.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xcE872DB165d4F5623AF9c29e03AFd416Bc5f67bc

Stake Vault Network (SVN) токеномикасы мен бағасын талдау

Stake Vault Network (SVN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 2.10B
$ 2.10B$ 2.10B
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.9972
$ 0.9972$ 0.9972
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00086153984885256
$ 0.00086153984885256$ 0.00086153984885256
Қазіргі баға:
$ 0.0013
$ 0.0013$ 0.0013

Stake Vault Network (SVN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Stake Vault Network (SVN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SVN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SVN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SVN токеномикасын түсінген болсаңыз, SVN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай SVN сатып алуға болады

Портфеліңізге Stake Vault Network (SVN) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы SVN сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Stake Vault Network (SVN) бағасының тарихы

SVN бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

SVN бағасының болжамы

SVN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SVN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

