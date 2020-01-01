Soldex (SOLX) токеномикасы

Soldex (SOLX) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Soldex (SOLX) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Soldex (SOLX) туралы ақпарат

The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds.

Ресми веб-сайт:
https://soldex.ai/
Whitepaper:
https://soldexai.gitbook.io/soldex-whitepaper/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/CH74tuRLTYcxG7qNJCsV9rghfLXJCQJbsu7i52a8F1Gn

Soldex (SOLX) токеномикасы мен бағасын талдау

Soldex (SOLX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 48.82K
$ 48.82K$ 48.82K
Жалпы қамтуы:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Айналымдағы қамту:
$ 420.41M
$ 420.41M$ 420.41M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 58.06K
$ 58.06K$ 58.06K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.25
$ 0.25$ 0.25
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000026885078873052
$ 0.000026885078873052$ 0.000026885078873052
Қазіргі баға:
$ 0.00011612
$ 0.00011612$ 0.00011612

Soldex (SOLX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Soldex (SOLX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SOLX токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SOLX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SOLX токеномикасын түсінген болсаңыз, SOLX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай SOLX сатып алуға болады

Портфеліңізге Soldex (SOLX) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы SOLX сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Soldex (SOLX) бағасының тарихы

SOLX бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

SOLX бағасының болжамы

SOLX қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SOLX бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.