Solv Protocol (SOLV) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Solv Protocol (SOLV) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Solv Protocol (SOLV) туралы ақпарат

Leading Bitcoin Staking Platform. Powered by SAL.

Ресми веб-сайт:
https://Solv.finance/?chl=CMC
Whitepaper:
https://docs.solv.finance/solv-documentation/?chl=CMC
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xabe8e5cabe24cb36df9540088fd7ce1175b9bc52

Solv Protocol (SOLV) токеномикасы мен бағасын талдау

Solv Protocol (SOLV) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 69.73M
$ 69.73M
Жалпы қамтуы:
$ 8.40B
$ 8.40B
Айналымдағы қамту:
$ 1.48B
$ 1.48B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 454.31M
$ 454.31M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.19474
$ 0.19474
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.021765277438440773
$ 0.021765277438440773
Қазіргі баға:
$ 0.04703
$ 0.04703

Solv Protocol (SOLV) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Solv Protocol (SOLV) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SOLV токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SOLV токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SOLV токеномикасын түсінген болсаңыз, SOLV токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай SOLV сатып алуға болады

Портфеліңізге Solv Protocol (SOLV) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы SOLV сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Solv Protocol (SOLV) бағасының тарихы

SOLV бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

SOLV бағасының болжамы

SOLV қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SOLV бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.