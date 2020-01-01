Smoking Chicken Fish (SCF) токеномикасы

Smoking Chicken Fish (SCF) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Smoking Chicken Fish (SCF) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Smoking Chicken Fish (SCF) туралы ақпарат

Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain

Ресми веб-сайт:
https://smokingchickenfish.xyz
Block Explorer:
https://solscan.io/token/GiG7Hr61RVm4CSUxJmgiCoySFQtdiwxtqf64MsRppump

Smoking Chicken Fish (SCF) токеномикасы мен бағасын талдау

Smoking Chicken Fish (SCF) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M
Жалпы қамтуы:
$ 999.91M
$ 999.91M$ 999.91M
Айналымдағы қамту:
$ 999.91M
$ 999.91M$ 999.91M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.39999
$ 0.39999$ 0.39999
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.002600777060820652
$ 0.002600777060820652$ 0.002600777060820652
Қазіргі баға:
$ 0.004094
$ 0.004094$ 0.004094

Smoking Chicken Fish (SCF) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Smoking Chicken Fish (SCF) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SCF токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SCF токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SCF токеномикасын түсінген болсаңыз, SCF токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай SCF сатып алуға болады

Портфеліңізге Smoking Chicken Fish (SCF) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы SCF сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Smoking Chicken Fish (SCF) бағасының тарихы

SCF бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

SCF бағасының болжамы

SCF қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SCF бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.