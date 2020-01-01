Reserve Rights (RSR) токеномикасы

Reserve Rights (RSR) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Reserve Rights (RSR) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Reserve Rights (RSR) туралы ақпарат

Резерв - бастық криптовалюталардың флексибел топтамасы болып табылады, мақсаты ризикті көбейтуді және ортағалық управление арқылы түрт беру арқылы қамтамасыз ету.

Ресми веб-сайт:
https://reserve.org/
Whitepaper:
https://reserve.org/protocol/introduction/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70

Reserve Rights (RSR) токеномикасы мен бағасын талдау

Reserve Rights (RSR) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 451.99M
$ 451.99M$ 451.99M
Жалпы қамтуы:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Айналымдағы қамту:
$ 59.68B
$ 59.68B$ 59.68B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 757.40M
$ 757.40M$ 757.40M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.12
$ 0.12$ 0.12
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.0012473332974
$ 0.0012473332974$ 0.0012473332974
Қазіргі баға:
$ 0.007574
$ 0.007574$ 0.007574

Reserve Rights (RSR) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Reserve Rights (RSR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын RSR токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша RSR токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз RSR токеномикасын түсінген болсаңыз, RSR токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай RSR сатып алуға болады

Портфеліңізге Reserve Rights (RSR) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы RSR сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Reserve Rights (RSR) бағасының тарихы

RSR бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

RSR бағасының болжамы

RSR қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің RSR бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.