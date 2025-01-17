OFFICIAL TRUMP (TRUMP) токеномикасы
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) туралы ақпарат
the official Trump memecoin
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) токеномикасы мен бағасын талдау
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) токенінің тереңдетілген құрылымы
TRUMP токендерінің қалай шығарылатынын, үлестірілетінін және ашылатынын тереңірек біліңіз. Бұл бөлім токеннің экономикалық құрылымының негізгі аспектілерін көрсетеді: пайдалығы, ынталандырулары және құқықпен қамтылуы.
Overview
The Official Trump (TRUMP) token is a Solana-based meme coin launched by President-elect Donald Trump. It is designed primarily as a digital collectible and community engagement tool, not as an investment contract or security. The total supply is 1 billion TRUMP, with a structured allocation and vesting schedule spanning three years.
Issuance Mechanism
- Total Supply: 1,000,000,000 TRUMP
- Initial Circulating Supply: 200,000,000 TRUMP at launch
- Full Unlock: Over three years, with allocations released on specific vesting schedules
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|% of Total
|Vesting/Unlocking Details
|Liquidity
|10%
|100% released at Token Generation Event (TGE)
|Public Distribution
|10%
|100% released at TGE
|Creators & CIC Digital, 1
|36%
|3-month cliff, 10% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
|Creators & CIC Digital, 2
|18%
|6-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
|Creators & CIC Digital, 3
|18%
|12-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
|Creators & CIC Digital, 4
|4%
|3-month cliff, 10% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
|Creators & CIC Digital, 5
|2%
|6-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
|Creators & CIC Digital, 6
|2%
|12-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: Digital collectible and meme token, intended for community engagement and as an expression of support for the Trump brand and associated artwork.
- Trading: Freely tradeable on Solana DEXs and major centralized exchanges.
- Community Incentives:
- Special events for holders (e.g., dinner with President Trump for top holders).
- Rewards program where users accumulate points by connecting wallets.
- Airdrops for purchasers of official Trump products (e.g., sneakers, watches, cards).
- Staking events where users can earn TRUMP as a reward for staking SOL or ETH.
- No Governance or Utility: The token is not designed for protocol governance or as a utility token within a broader DeFi ecosystem.
Locking and Unlocking Mechanism
- Vesting Schedules: Most allocations to creators and affiliated entities are subject to cliffs (3, 6, or 12 months) followed by linear daily unlocks over 24 months.
- Immediate Unlocks: Liquidity and public distribution allocations are fully unlocked at launch.
- Unlocking Timeline: All vesting schedules begin at the TGE (January 17, 2025) and conclude by January 16, 2028.
Unlocking Table
|Allocation Category
|Start Date
|End Date
|Cliff
|Initial Unlock
|Linear Vesting Period
|Total Allocation (%)
|Liquidity
|2025-01-17
|2025-01-17
|None
|100%
|None
|10
|Public Distribution
|2025-01-17
|2025-01-17
|None
|100%
|None
|10
|Creators & CIC Digital, 1
|2025-01-17
|2028-01-16
|3 months
|10%
|24 months
|36
|Creators & CIC Digital, 2
|2025-01-17
|2028-01-16
|6 months
|25%
|24 months
|18
|Creators & CIC Digital, 3
|2025-01-17
|2028-01-16
|12 months
|25%
|24 months
|18
|Creators & CIC Digital, 4
|2025-01-17
|2028-01-16
|3 months
|10%
|24 months
|4
|Creators & CIC Digital, 5
|2025-01-17
|2028-01-16
|6 months
|25%
|24 months
|2
|Creators & CIC Digital, 6
|2025-01-17
|2028-01-16
|12 months
|25%
|24 months
|2
Additional Notes
- Ownership and Revenue: CIC Digital LLC and Fight Fight Fight LLC collectively own 80% of the Trump Cards, subject to the above unlocking schedule. They also receive trading revenue from Trump Meme Cards.
- Not an Investment: The project explicitly states that TRUMP is not an investment contract or security.
- Community Focus: The token is positioned as a cultural and community asset, with ongoing engagement and reward programs for holders.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|1B total supply, 200M at launch, full unlock over 3 years
|Allocation
|See detailed table above
|Usage/Incentives
|Collectible, trading, community events, rewards, airdrops, staking rewards
|Locking
|Cliffs (3/6/12 months) + 24-month linear vesting for most allocations
|Unlocking Time
|Jan 17, 2025 (TGE) to Jan 16, 2028 (full unlock)
For further details, see the official tokenomics page and event announcements.
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын TRUMP токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша TRUMP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз TRUMP токеномикасын түсінген болсаңыз, TRUMP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
