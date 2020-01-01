Laqira Protocol (LQR) токеномикасы

Laqira Protocol (LQR) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Laqira Protocol (LQR) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Laqira Protocol (LQR) туралы ақпарат

Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit.

Ресми веб-сайт:
https://laqira.io
Whitepaper:
https://laqira.io/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xc4a1e7106d08b7ff947254b6d75cf2b877d55daf

Laqira Protocol (LQR) токеномикасы мен бағасын талдау

Laqira Protocol (LQR) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 7.40M
$ 7.40M$ 7.40M
Жалпы қамтуы:
$ 2.50B
$ 2.50B$ 2.50B
Айналымдағы қамту:
$ 88.62M
$ 88.62M$ 88.62M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 208.80M
$ 208.80M$ 208.80M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.4117
$ 0.4117$ 0.4117
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.003177412953362381
$ 0.003177412953362381$ 0.003177412953362381
Қазіргі баға:
$ 0.08352
$ 0.08352$ 0.08352

Laqira Protocol (LQR) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Laqira Protocol (LQR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын LQR токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша LQR токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз LQR токеномикасын түсінген болсаңыз, LQR токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай LQR сатып алуға болады

Портфеліңізге Laqira Protocol (LQR) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы LQR сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Laqira Protocol (LQR) бағасының тарихы

LQR бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

LQR бағасының болжамы

LQR қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің LQR бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.