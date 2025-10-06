БиржаDEX+
KLK Foundation ағымдағы бағасы: 0.4445 USD. Нақты уақыттағы KLK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KLK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

KLK туралы толығырақ

KLK Баға туралы ақпарат

KLK деген не

KLK Whitepaper

KLK Ресми веб-сайт

KLK Токеномикасы

KLK Баға болжамы

KLK Тарих

KLK Сатып алу нұсқаулығы

KLK фиатқа айырбастау

KLK Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

KLK Foundation Логотип

KLK Foundation бағасы(KLK)

1 KLK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.4445
$0.4445$0.4445
-3.03%1D
USD
KLK Foundation (KLK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:32:31 (UTC+8)

KLK Foundation (KLK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.4431
$ 0.4431$ 0.4431
24 сағаттық төмен
$ 0.4668
$ 0.4668$ 0.4668
24 сағаттық жоғары

$ 0.4431
$ 0.4431$ 0.4431

$ 0.4668
$ 0.4668$ 0.4668

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896$ 0.35187983578947896

-0.48%

-3.03%

-8.99%

-8.99%

KLK Foundation (KLK) нақты уақыттағы баға $ 0.4445. Соңғы 24 сағат ішінде KLK мен $ 0.4431 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.4668 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. KLK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.631953236889443, ал ең төменгісі — $ 0.35187983578947896.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, KLK соңғы бір сағатта -0.48% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.03%, ал соңғы 7 күнде -8.99% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

KLK Foundation (KLK) Нарықтық ақпарат

No.526

$ 44.45M
$ 44.45M$ 44.45M

$ 372.14K
$ 372.14K$ 372.14K

$ 444.50M
$ 444.50M$ 444.50M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

BSC

KLK Foundation нарықтық капитализациясы $ 44.45M, тәуліктік сауда көлемі $ 372.14K. KLK айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 444.50M.

KLK Foundation (KLK) Баға тарихы USD

KLK Foundation Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.013889-3.03%
30 күн$ -0.0423-8.69%
60 күн$ -0.0411-8.47%
90 күн$ -0.0693-13.49%
Бүгінгі KLK Foundation бағасының өзгеруі

Бүгін KLK өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.013889 (-3.03%) өзгерісін тіркеді.

KLK Foundation 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0423 (-8.69%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

KLK Foundation 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда KLK $ -0.0411 (-8.47%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

KLK Foundation 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.0693 (-13.49%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

KLK Foundation (KLK) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

KLK Foundation Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

KLK Foundation (KLK) деген не

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

KLK Foundation MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен KLK Foundation инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін KLK стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін KLK Foundation біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің KLK Foundation сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

KLK Foundation Баға болжамы (USD)

KLK Foundation (KLK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін KLK Foundation (KLK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: KLK Foundation.

Қазір KLK Foundation баға болжамын тексеріңіз!

KLK Foundation (KLK) токеномикасы

KLK Foundation (KLK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. KLK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады KLK Foundation (KLK)

KLK Foundation қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы KLK Foundation оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

KLK - жергілікті валюталарға

1 KLK Foundation(KLK)-ден VND-ге
11,697.0175
1 KLK Foundation(KLK)-ден AUD-ге
A$0.680085
1 KLK Foundation(KLK)-ден GBP-ге
0.33782
1 KLK Foundation(KLK)-ден EUR-ге
0.38227
1 KLK Foundation(KLK)-ден USD-ге
$0.4445
1 KLK Foundation(KLK)-ден MYR-ге
RM1.862455
1 KLK Foundation(KLK)-ден TRY-ге
18.68678
1 KLK Foundation(KLK)-ден JPY-ге
¥68.453
1 KLK Foundation(KLK)-ден ARS-ге
ARS$648.903325
1 KLK Foundation(KLK)-ден RUB-ге
35.94227
1 KLK Foundation(KLK)-ден INR-ге
39.440485
1 KLK Foundation(KLK)-ден IDR-ге
Rp7,408.33037
1 KLK Foundation(KLK)-ден PHP-ге
26.123265
1 KLK Foundation(KLK)-ден EGP-ге
￡E.20.99818
1 KLK Foundation(KLK)-ден BRL-ге
R$2.37363
1 KLK Foundation(KLK)-ден CAD-ге
C$0.6223
1 KLK Foundation(KLK)-ден BDT-ге
54.24678
1 KLK Foundation(KLK)-ден NGN-ге
642.33806
1 KLK Foundation(KLK)-ден COP-ге
$1,716.2145
1 KLK Foundation(KLK)-ден ZAR-ге
R.7.69874
1 KLK Foundation(KLK)-ден UAH-ге
18.68678
1 KLK Foundation(KLK)-ден TZS-ге
T.Sh.1,092.1365
1 KLK Foundation(KLK)-ден VES-ге
Bs98.2345
1 KLK Foundation(KLK)-ден CLP-ге
$417.3855
1 KLK Foundation(KLK)-ден PKR-ге
Rs125.66904
1 KLK Foundation(KLK)-ден KZT-ге
233.455845
1 KLK Foundation(KLK)-ден THB-ге
฿14.424025
1 KLK Foundation(KLK)-ден TWD-ге
NT$13.730605
1 KLK Foundation(KLK)-ден AED-ге
د.إ1.631315
1 KLK Foundation(KLK)-ден CHF-ге
Fr0.3556
1 KLK Foundation(KLK)-ден HKD-ге
HK$3.453765
1 KLK Foundation(KLK)-ден AMD-ге
֏170.043475
1 KLK Foundation(KLK)-ден MAD-ге
.د.م4.138295
1 KLK Foundation(KLK)-ден MXN-ге
$8.21436
1 KLK Foundation(KLK)-ден SAR-ге
ريال1.666875
1 KLK Foundation(KLK)-ден ETB-ге
Br67.83959
1 KLK Foundation(KLK)-ден KES-ге
KSh57.40273
1 KLK Foundation(KLK)-ден JOD-ге
د.أ0.3151505
1 KLK Foundation(KLK)-ден PLN-ге
1.640205
1 KLK Foundation(KLK)-ден RON-ге
лв1.960245
1 KLK Foundation(KLK)-ден SEK-ге
kr4.209415
1 KLK Foundation(KLK)-ден BGN-ге
лв0.751205
1 KLK Foundation(KLK)-ден HUF-ге
Ft149.45868
1 KLK Foundation(KLK)-ден CZK-ге
9.38784
1 KLK Foundation(KLK)-ден KWD-ге
د.ك0.1364615
1 KLK Foundation(KLK)-ден ILS-ге
1.444625
1 KLK Foundation(KLK)-ден BOB-ге
Bs3.080385
1 KLK Foundation(KLK)-ден AZN-ге
0.75565
1 KLK Foundation(KLK)-ден TJS-ге
SM4.09829
1 KLK Foundation(KLK)-ден GEL-ге
1.204595
1 KLK Foundation(KLK)-ден AOA-ге
Kz405.192865
1 KLK Foundation(KLK)-ден BHD-ге
.د.ب0.1675765
1 KLK Foundation(KLK)-ден BMD-ге
$0.4445
1 KLK Foundation(KLK)-ден DKK-ге
kr2.88036
1 KLK Foundation(KLK)-ден HNL-ге
L11.685905
1 KLK Foundation(KLK)-ден MUR-ге
20.42033
1 KLK Foundation(KLK)-ден NAD-ге
$7.68985
1 KLK Foundation(KLK)-ден NOK-ге
kr4.49834
1 KLK Foundation(KLK)-ден NZD-ге
$0.777875
1 KLK Foundation(KLK)-ден PAB-ге
B/.0.4445
1 KLK Foundation(KLK)-ден PGK-ге
K1.871345
1 KLK Foundation(KLK)-ден QAR-ге
ر.ق1.622425
1 KLK Foundation(KLK)-ден RSD-ге
дин.45.23232
1 KLK Foundation(KLK)-ден UZS-ге
soʻm5,291.66582
1 KLK Foundation(KLK)-ден ALL-ге
L37.338
1 KLK Foundation(KLK)-ден ANG-ге
ƒ0.795655
1 KLK Foundation(KLK)-ден AWG-ге
ƒ0.795655
1 KLK Foundation(KLK)-ден BBD-ге
$0.889
1 KLK Foundation(KLK)-ден BAM-ге
KM0.751205
1 KLK Foundation(KLK)-ден BIF-ге
Fr1,310.8305
1 KLK Foundation(KLK)-ден BND-ге
$0.57785
1 KLK Foundation(KLK)-ден BSD-ге
$0.4445
1 KLK Foundation(KLK)-ден JMD-ге
$71.33336
1 KLK Foundation(KLK)-ден KHR-ге
1,785.13867
1 KLK Foundation(KLK)-ден KMF-ге
Fr189.357
1 KLK Foundation(KLK)-ден LAK-ге
9,663.043285
1 KLK Foundation(KLK)-ден LKR-ге
රු135.310245
1 KLK Foundation(KLK)-ден MDL-ге
L7.52094
1 KLK Foundation(KLK)-ден MGA-ге
Ar2,002.25025
1 KLK Foundation(KLK)-ден MOP-ге
P3.556
1 KLK Foundation(KLK)-ден MVR-ге
6.80085
1 KLK Foundation(KLK)-ден MWK-ге
MK770.36295
1 KLK Foundation(KLK)-ден MZN-ге
MT28.40355
1 KLK Foundation(KLK)-ден NPR-ге
रु63.08344
1 KLK Foundation(KLK)-ден PYG-ге
3,152.394
1 KLK Foundation(KLK)-ден RWF-ге
Fr645.8585
1 KLK Foundation(KLK)-ден SBD-ге
$3.658235
1 KLK Foundation(KLK)-ден SCR-ге
6.085205
1 KLK Foundation(KLK)-ден SRD-ге
$17.2466
1 KLK Foundation(KLK)-ден SVC-ге
$3.88493
1 KLK Foundation(KLK)-ден SZL-ге
L7.68985
1 KLK Foundation(KLK)-ден TMT-ге
m1.55575
1 KLK Foundation(KLK)-ден TND-ге
د.ت1.3134975
1 KLK Foundation(KLK)-ден TTD-ге
$3.009265
1 KLK Foundation(KLK)-ден UGX-ге
Sh1,548.638
1 KLK Foundation(KLK)-ден XAF-ге
Fr252.9205
1 KLK Foundation(KLK)-ден XCD-ге
$1.20015
1 KLK Foundation(KLK)-ден XOF-ге
Fr252.9205
1 KLK Foundation(KLK)-ден XPF-ге
Fr45.7835
1 KLK Foundation(KLK)-ден BWP-ге
P5.96519
1 KLK Foundation(KLK)-ден BZD-ге
$0.893445
1 KLK Foundation(KLK)-ден CVE-ге
$42.551985
1 KLK Foundation(KLK)-ден DJF-ге
Fr79.121
1 KLK Foundation(KLK)-ден DOP-ге
$28.621355
1 KLK Foundation(KLK)-ден DZD-ге
د.ج58.08726
1 KLK Foundation(KLK)-ден FJD-ге
$1.009015
1 KLK Foundation(KLK)-ден GNF-ге
Fr3,864.9275
1 KLK Foundation(KLK)-ден GTQ-ге
Q3.40487
1 KLK Foundation(KLK)-ден GYD-ге
$92.97162
1 KLK Foundation(KLK)-ден ISK-ге
kr56.007

KLK Foundation Ресурс

KLK Foundation тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми KLK Foundation веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: KLK Foundation туралы басқа сұрақтар

KLK Foundation (KLK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі KLK бағасы — 0.4445 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
KLK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
KLK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.4445. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
KLK Foundation үшін нарықтық капитализация қандай?
KLK үшін нарықтық капитализация: $ 44.45M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
KLK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
KLK айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
KLK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
KLK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.631953236889443 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) KLK бағасы қандай болды?
KLK 0.35187983578947896 USD ATL бағасына жетті.
KLK үшін сауда көлемі қандай?
KLK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 372.14K USD.
Биыл KLK өседі ме?
KLK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін KLK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:32:31 (UTC+8)

KLK Foundation (KLK) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

