EIN
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 28,000,000 EIN
- Оқиға кезеңі
- 2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
USDT пулы
EIN эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 14,000,000 EIN
- Жалпы стейктелген сома
- 1,367,960 USDT
- Қатысушылар
- 948
MX пулы
EIN эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 7,000,000 EIN
- Жалпы стейктелген сома
- 7,628,495 MX
- Қатысушылар
- 5,771
EIN пулы
EIN эйрдропты алу үшін EIN стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 7,000,000 EIN
- Жалпы стейктелген сома
- 18,886,122 EIN
- Қатысушылар
- 210
USDR
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 70,000 USDT
- Оқиға кезеңі
- 2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
USDT пулы
USDT эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 50,000 USDT
- Жалпы стейктелген сома
- 1,781,074 USDT
- Қатысушылар
- 1,141
MX пулы
USDT эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 10,000 USDT
- Жалпы стейктелген сома
- 6,794,231 MX
- Қатысушылар
- 5,149
USDR пулы
USDT эйрдропты алу үшін USDR стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 10,000 USDT
- Жалпы стейктелген сома
- 710,609 USDR
- Қатысушылар
- 697
EURR
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 70,000 USDT
- Оқиға кезеңі
- 2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
USDT пулы
USDT эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 50,000 USDT
- Жалпы стейктелген сома
- 1,273,366 USDT
- Қатысушылар
- 906
MX пулы
USDT эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 10,000 USDT
- Жалпы стейктелген сома
- 7,043,910 MX
- Қатысушылар
- 5,229
EURR пулы
USDT эйрдропты алу үшін EURR стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 10,000 USDT
- Жалпы стейктелген сома
- 411,359 EURR
- Қатысушылар
- 454
TRN
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 190,000 TRN
- Оқиға кезеңі
- 2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
USDT пулы
TRN эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 95,000 TRN
- Жалпы стейктелген сома
- 1,569,907 USDT
- Қатысушылар
- 917
TRN пулы
TRN эйрдропты алу үшін TRN стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 95,000 TRN
- Жалпы стейктелген сома
- 314,040 TRN
- Қатысушылар
- 702
EIN
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 42,500,000 EIN
- Оқиға кезеңі
- 2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
USDT пулы
EIN эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 25,000,000 EIN
- Жалпы стейктелген сома
- 1,784,617 USDT
- Қатысушылар
- 1,868
MX пулы
EIN эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 17,500,000 EIN
- Жалпы стейктелген сома
- 8,019,955 MX
- Қатысушылар
- 8,622
BOMB
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 6,000,000 BOMB
- Оқиға кезеңі
- 2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
USDT пулы
BOMB эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 4,000,000 BOMB
- Жалпы стейктелген сома
- 1,085,194 USDT
- Қатысушылар
- 730
MX пулы
BOMB эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 2,000,000 BOMB
- Жалпы стейктелген сома
- 4,399,152 MX
- Қатысушылар
- 3,057
ICEBERG
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 1,666,666,666 ICEBERG
- Оқиға кезеңі
- 2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
ICEBERG пулы
ICEBERG эйрдропты алу үшін ICEBERG стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 833,333,333 ICEBERG
- Жалпы стейктелген сома
- 719,672,913 ICEBERG
- Қатысушылар
- 240
MX пулы
ICEBERG эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 833,333,333 ICEBERG
- Жалпы стейктелген сома
- 3,625,514 MX
- Қатысушылар
- 2,759
SHM
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 63,360 SHM
- Оқиға кезеңі
- 2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
USDT пулы
SHM эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 31,680 SHM
- Жалпы стейктелген сома
- 1,212,768 USDT
- Қатысушылар
- 784
MX пулы
SHM эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 31,680 SHM
- Жалпы стейктелген сома
- 5,397,116 MX
- Қатысушылар
- 4,137
EPT
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 4,560,000 EPT
- Оқиға кезеңі
- 2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
USDT пулы
EPT эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 2,300,000 EPT
- Жалпы стейктелген сома
- 1,955,829.733 USDT
- Қатысушылар
- 1,204
MX пулы
EPT эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 1,300,000 EPT
- Жалпы стейктелген сома
- 5,462,085.851 MX
- Қатысушылар
- 4,243
EPT пулы
EPT эйрдропты алу үшін EPT стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 960,000 EPT
- Жалпы стейктелген сома
- 18,864,827.814 EPT
- Қатысушылар
- 393
MNT
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 240,000 MNT
- Оқиға кезеңі
- 2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
USDT пулы
MNT эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 48,000 MNT
- Жалпы стейктелген сома
- 2,757,307 USDT
- Қатысушылар
- 1,730
MX пулы
MNT эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 72,000 MNT
- Жалпы стейктелген сома
- 5,277,175 MX
- Қатысушылар
- 4,523
MNT пулы
MNT эйрдропты алу үшін MNT стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 120,000 MNT
- Жалпы стейктелген сома
- 12,425,855 MNT
- Қатысушылар
- 4,492
KINTO
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 10,100 KINTO
- Оқиға кезеңі
- 2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
USDT пулы
KINTO эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 5,100 KINTO
- Жалпы стейктелген сома
- 2,661,559.62 USDT
- Қатысушылар
- 1,702
MX пулы
KINTO эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 3,000 KINTO
- Жалпы стейктелген сома
- 6,137,476.3 MX
- Қатысушылар
- 5,185
KINTO пулы
KINTO эйрдропты алу үшін KINTO стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 2,000 KINTO
- Жалпы стейктелген сома
- 6,405.9 KINTO
- Қатысушылар
- 1,993
TERM
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 120,000 TERM
- Оқиға кезеңі
- 2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
USDT пулы
TERM эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 60,000 TERM
- Жалпы стейктелген сома
- 1,028,611 USDT
- Қатысушылар
- 819
MX пулы
TERM эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 36,000 TERM
- Жалпы стейктелген сома
- 4,354,949 MX
- Қатысушылар
- 3,418
TERM пулы
TERM эйрдропты алу үшін TERM стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 24,000 TERM
- Жалпы стейктелген сома
- 78,460 TERM
- Қатысушылар
- 1,531
IP
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 60,000 IP
- Оқиға кезеңі
- 2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
USDT пулы
IP эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 30,000 IP
- Жалпы стейктелген сома
- 3,489,508 USDT
- Қатысушылар
- 2,402
MX пулы
IP эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 18,000 IP
- Жалпы стейктелген сома
- 5,721,002 MX
- Қатысушылар
- 4,981
IP пулы
IP эйрдропты алу үшін IP стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 12,000 IP
- Жалпы стейктелген сома
- 221,808 IP
- Қатысушылар
- 1,866
APT
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 30,500 APT
- Оқиға кезеңі
- 2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
USDT пулы
APT эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 16,000 APT
- Жалпы стейктелген сома
- 6,176,889 USDT
- Қатысушылар
- 3,734
MX пулы
APT эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 11,500 APT
- Жалпы стейктелген сома
- 5,076,509 MX
- Қатысушылар
- 3,901
APT пулы
APT эйрдропты алу үшін APT стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 3,000 APT
- Жалпы стейктелген сома
- 525,988 APT
- Қатысушылар
- 2,460
XTER
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 800,000 XTER
- Оқиға кезеңі
- 2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
USDT пулы
XTER эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 400,000 XTER
- Жалпы стейктелген сома
- 8,436,874 USDT
- Қатысушылар
- 5,642
MX пулы
XTER эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 240,000 XTER
- Жалпы стейктелген сома
- 5,004,835 MX
- Қатысушылар
- 3,627
XTER пулы
XTER эйрдропты алу үшін XTER стейктеңіз
- Эйрдроптардың жалпы саны
- 160,000 XTER
- Жалпы стейктелген сома
- 1,008,964 XTER
- Қатысушылар
- 2,698