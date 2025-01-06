Launchpool

Жұлдызды жобалардан токендер алу үшін стейктеңіз

Жалпы жүлде қоры (USDT)
1,239,239
Жалпы қатысушылар
89,361
Листингі жасалған жобалардың саны
15
EINSTEIN

EIN

Аяқталды
Эйрдроптардың жалпы саны
28,000,000 EIN
Оқиға кезеңі
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Тек жаңа пайдаланушылар үшін

USDT пулы

EIN эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз

Tether
Болжалды APR
80.24%
Эйрдроптардың жалпы саны
14,000,000 EIN
Жалпы стейктелген сома
1,367,960 USDT
Қатысушылар
948

MX пулы

EIN эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз

MX Token
Болжалды APR
7.33%
Эйрдроптардың жалпы саны
7,000,000 EIN
Жалпы стейктелген сома
7,628,495 MX
Қатысушылар
5,771

EIN пулы

EIN эйрдропты алу үшін EIN стейктеңіз

EINSTEIN
Болжалды APR
2,995.28%
Эйрдроптардың жалпы саны
7,000,000 EIN
Жалпы стейктелген сома
18,886,122 EIN
Қатысушылар
210
StablR USD

USDR

Аяқталды
Эйрдроптардың жалпы саны
70,000 USDT
Оқиға кезеңі
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Тек жаңа пайдаланушылар үшін

USDT пулы

USDT эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз

Tether
Болжалды APR
207.08%
Эйрдроптардың жалпы саны
50,000 USDT
Жалпы стейктелген сома
1,781,074 USDT
Қатысушылар
1,141

MX пулы

USDT эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз

MX Token
Болжалды APR
7.18%
Эйрдроптардың жалпы саны
10,000 USDT
Жалпы стейктелген сома
6,794,231 MX
Қатысушылар
5,149

USDR пулы

USDT эйрдропты алу үшін USDR стейктеңіз

StablR USD
Болжалды APR
125.34%
Эйрдроптардың жалпы саны
10,000 USDT
Жалпы стейктелген сома
710,609 USDR
Қатысушылар
697
StablR Euro

EURR

Аяқталды
Эйрдроптардың жалпы саны
70,000 USDT
Оқиға кезеңі
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Тек жаңа пайдаланушылар үшін

USDT пулы

USDT эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз

Tether
Болжалды APR
265.30%
Эйрдроптардың жалпы саны
50,000 USDT
Жалпы стейктелген сома
1,273,366 USDT
Қатысушылар
906

MX пулы

USDT эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз

MX Token
Болжалды APR
7.38%
Эйрдроптардың жалпы саны
10,000 USDT
Жалпы стейктелген сома
7,043,910 MX
Қатысушылар
5,229

EURR пулы

USDT эйрдропты алу үшін EURR стейктеңіз

StablR Euro
Болжалды APR
179.68%
Эйрдроптардың жалпы саны
10,000 USDT
Жалпы стейктелген сома
411,359 EURR
Қатысушылар
454
TRN

TRN

Бастапқы листинг
Аяқталды
Эйрдроптардың жалпы саны
190,000 TRN
Оқиға кезеңі
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Тек жаңа пайдаланушылар үшін

USDT пулы

TRN эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз

Tether
Болжалды APR
28.14%
Эйрдроптардың жалпы саны
95,000 TRN
Жалпы стейктелген сома
1,569,907 USDT
Қатысушылар
917

TRN пулы

TRN эйрдропты алу үшін TRN стейктеңіз

TRN
Болжалды APR
1,884.61%
Эйрдроптардың жалпы саны
95,000 TRN
Жалпы стейктелген сома
314,040 TRN
Қатысушылар
702
EINSTEIN

EIN

Бастапқы листинг
Аяқталды
Эйрдроптардың жалпы саны
42,500,000 EIN
Оқиға кезеңі
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Тек жаңа пайдаланушылар үшін

USDT пулы

EIN эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз

Tether
Болжалды APR
113.39%
Эйрдроптардың жалпы саны
25,000,000 EIN
Жалпы стейктелген сома
1,784,617 USDT
Қатысушылар
1,868

MX пулы

EIN эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз

MX Token
Болжалды APR
8.80%
Эйрдроптардың жалпы саны
17,500,000 EIN
Жалпы стейктелген сома
8,019,955 MX
Қатысушылар
8,622
Bombie

BOMB

Бастапқы листинг
Аяқталды
Эйрдроптардың жалпы саны
6,000,000 BOMB
Оқиға кезеңі
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Тек жаңа пайдаланушылар үшін

USDT пулы

BOMB эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз

Tether
Болжалды APR
449.81%
Эйрдроптардың жалпы саны
4,000,000 BOMB
Жалпы стейктелген сома
1,085,194 USDT
Қатысушылар
730

MX пулы

BOMB эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз

MX Token
Болжалды APR
22.01%
Эйрдроптардың жалпы саны
2,000,000 BOMB
Жалпы стейктелген сома
4,399,152 MX
Қатысушылар
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Бастапқы листинг
Аяқталды
Эйрдроптардың жалпы саны
1,666,666,666 ICEBERG
Оқиға кезеңі
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Тек жаңа пайдаланушылар үшін

ICEBERG пулы

ICEBERG эйрдропты алу үшін ICEBERG стейктеңіз

ICEBERG
Болжалды APR
8,488.44%
Эйрдроптардың жалпы саны
833,333,333 ICEBERG
Жалпы стейктелген сома
719,672,913 ICEBERG
Қатысушылар
240

MX пулы

ICEBERG эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз

MX Token
Болжалды APR
4.66%
Эйрдроптардың жалпы саны
833,333,333 ICEBERG
Жалпы стейктелген сома
3,625,514 MX
Қатысушылар
2,759
Shardeum

SHM

Бастапқы листинг
Аяқталды
Эйрдроптардың жалпы саны
63,360 SHM
Оқиға кезеңі
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Тек жаңа пайдаланушылар үшін

USDT пулы

SHM эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз

Tether
Болжалды APR
600.58%
Эйрдроптардың жалпы саны
31,680 SHM
Жалпы стейктелген сома
1,212,768 USDT
Қатысушылар
784

MX пулы

SHM эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз

MX Token
Болжалды APR
48.75%
Эйрдроптардың жалпы саны
31,680 SHM
Жалпы стейктелген сома
5,397,116 MX
Қатысушылар
4,137
Balance

EPT

Бастапқы листинг
Аяқталды
Эйрдроптардың жалпы саны
4,560,000 EPT
Оқиға кезеңі
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Тек жаңа пайдаланушылар үшін

USDT пулы

EPT эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз

Tether
Болжалды APR
221.06%
Эйрдроптардың жалпы саны
2,300,000 EPT
Жалпы стейктелген сома
1,955,829.733 USDT
Қатысушылар
1,204

MX пулы

EPT эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз

MX Token
Болжалды APR
14.02%
Эйрдроптардың жалпы саны
1,300,000 EPT
Жалпы стейктелген сома
5,462,085.851 MX
Қатысушылар
4,243

EPT пулы

EPT эйрдропты алу үшін EPT стейктеңіз

Balance
Болжалды APR
624.27%
Эйрдроптардың жалпы саны
960,000 EPT
Жалпы стейктелген сома
18,864,827.814 EPT
Қатысушылар
393
Mantle

MNT

Аяқталды
Эйрдроптардың жалпы саны
240,000 MNT
Оқиға кезеңі
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Тек жаңа пайдаланушылар үшін

USDT пулы

MNT эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз

Tether
Болжалды APR
134.91%
Эйрдроптардың жалпы саны
48,000 MNT
Жалпы стейктелген сома
2,757,307 USDT
Қатысушылар
1,730

MX пулы

MNT эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз

MX Token
Болжалды APR
34.49%
Эйрдроптардың жалпы саны
72,000 MNT
Жалпы стейктелген сома
5,277,175 MX
Қатысушылар
4,523

MNT пулы

MNT эйрдропты алу үшін MNT стейктеңіз

Mantle
Болжалды APR
96.05%
Эйрдроптардың жалпы саны
120,000 MNT
Жалпы стейктелген сома
12,425,855 MNT
Қатысушылар
4,492
Kinto

KINTO

Бастапқы листинг
Аяқталды
Эйрдроптардың жалпы саны
10,100 KINTO
Оқиға кезеңі
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Тек жаңа пайдаланушылар үшін

USDT пулы

KINTO эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз

Tether
Болжалды APR
397.35%
Эйрдроптардың жалпы саны
5,100 KINTO
Жалпы стейктелген сома
2,661,559.62 USDT
Қатысушылар
1,702

MX пулы

KINTO эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз

MX Token
Болжалды APR
32.26%
Эйрдроптардың жалпы саны
3,000 KINTO
Жалпы стейктелген сома
6,137,476.3 MX
Қатысушылар
5,185

KINTO пулы

KINTO эйрдропты алу үшін KINTO стейктеңіз

Kinto
Болжалды APR
3,934.48%
Эйрдроптардың жалпы саны
2,000 KINTO
Жалпы стейктелген сома
6,405.9 KINTO
Қатысушылар
1,993
Term Finance

TERM

Бастапқы листинг
Аяқталды
Эйрдроптардың жалпы саны
120,000 TERM
Оқиға кезеңі
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Тек жаңа пайдаланушылар үшін

USDT пулы

TERM эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз

Tether
Болжалды APR
539.01%
Эйрдроптардың жалпы саны
60,000 TERM
Жалпы стейктелген сома
1,028,611 USDT
Қатысушылар
819

MX пулы

TERM эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз

MX Token
Болжалды APR
27.00%
Эйрдроптардың жалпы саны
36,000 TERM
Жалпы стейктелген сома
4,354,949 MX
Қатысушылар
3,418

TERM пулы

TERM эйрдропты алу үшін TERM стейктеңіз

Term Finance
Болжалды APR
5,661.41%
Эйрдроптардың жалпы саны
24,000 TERM
Жалпы стейктелген сома
78,460 TERM
Қатысушылар
1,531
Story

IP

Бастапқы листинг
Аяқталды
Эйрдроптардың жалпы саны
60,000 IP
Оқиға кезеңі
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Тек жаңа пайдаланушылар үшін

USDT пулы

IP эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз

Tether
Болжалды APR
185.52%
Эйрдроптардың жалпы саны
30,000 IP
Жалпы стейктелген сома
3,489,508 USDT
Қатысушылар
2,402

MX пулы

IP эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз

MX Token
Болжалды APR
19.55%
Эйрдроптардың жалпы саны
18,000 IP
Жалпы стейктелген сома
5,721,002 MX
Қатысушылар
4,981

IP пулы

IP эйрдропты алу үшін IP стейктеңіз

Story
Болжалды APR
645.05%
Эйрдроптардың жалпы саны
12,000 IP
Жалпы стейктелген сома
221,808 IP
Қатысушылар
1,866
Aptos

APT

Аяқталды
Эйрдроптардың жалпы саны
30,500 APT
Оқиға кезеңі
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Тек жаңа пайдаланушылар үшін

USDT пулы

APT эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз

Tether
Болжалды APR
260.38%
Эйрдроптардың жалпы саны
16,000 APT
Жалпы стейктелген сома
6,176,889 USDT
Қатысушылар
3,734

MX пулы

APT эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз

MX Token
Болжалды APR
58.36%
Эйрдроптардың жалпы саны
11,500 APT
Жалпы стейктелген сома
5,076,509 MX
Қатысушылар
3,901

APT пулы

APT эйрдропты алу үшін APT стейктеңіз

Aptos
Болжалды APR
68.87%
Эйрдроптардың жалпы саны
3,000 APT
Жалпы стейктелген сома
525,988 APT
Қатысушылар
2,460
Xterio

XTER

Бастапқы листинг
Аяқталды
Эйрдроптардың жалпы саны
800,000 XTER
Оқиға кезеңі
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Тек жаңа пайдаланушылар үшін

USDT пулы

XTER эйрдропты алу үшін USDT стейктеңіз

Tether
Болжалды APR
279.69%
Эйрдроптардың жалпы саны
400,000 XTER
Жалпы стейктелген сома
8,436,874 USDT
Қатысушылар
5,642

MX пулы

XTER эйрдропты алу үшін MX стейктеңіз

MX Token
Болжалды APR
47.02%
Эйрдроптардың жалпы саны
240,000 XTER
Жалпы стейктелген сома
5,004,835 MX
Қатысушылар
3,627

XTER пулы

XTER эйрдропты алу үшін XTER стейктеңіз

Xterio
Болжалды APR
1,335.95%
Эйрдроптардың жалпы саны
160,000 XTER
Жалпы стейктелген сома
1,008,964 XTER
Қатысушылар
2,698