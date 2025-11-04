KLK Foundation (KLK) Баға болжамы (USD)

KLK Foundation үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта KLK қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

KLK Foundation бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

KLK Foundation бағасын болжау
$0.4439
-0.56%
USD
Нақты
Болжам
KLK Foundation 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

KLK Foundation (KLK) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, KLK Foundation 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.4439 сауда бағасына жетуі мүмкін.

KLK Foundation (KLK) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, KLK Foundation 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.466095 сауда бағасына жетуі мүмкін.

KLK Foundation (KLK) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға KLK $ 0.489399, ал өсу қарқыны 10.25%.

KLK Foundation (KLK) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға KLK $ 0.513869, ал өсу қарқыны 15.76%.

KLK Foundation (KLK) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға KLK $ 0.539563 және өсу қарқыны 21.55%.

KLK Foundation (KLK) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға KLK $ 0.566541 және өсу қарқыны 27.63%.

KLK Foundation (KLK) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы KLK Foundation бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.922836 сауда бағасына жетуі мүмкін.

KLK Foundation (KLK) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы KLK Foundation бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 1.5032 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.4439
    0.00%
  • 2026
    $ 0.466095
    5.00%
  • 2027
    $ 0.489399
    10.25%
  • 2028
    $ 0.513869
    15.76%
  • 2029
    $ 0.539563
    21.55%
  • 2030
    $ 0.566541
    27.63%
  • 2031
    $ 0.594868
    34.01%
  • 2032
    $ 0.624611
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.655842
    47.75%
  • 2034
    $ 0.688634
    55.13%
  • 2035
    $ 0.723066
    62.89%
  • 2036
    $ 0.759219
    71.03%
  • 2037
    $ 0.797180
    79.59%
  • 2038
    $ 0.837039
    88.56%
  • 2039
    $ 0.878891
    97.99%
  • 2040
    $ 0.922836
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді KLK Foundation бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.4439
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.443960
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.444325
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.445724
    0.41%
Бүгінгі KLK Foundation (KLK) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі KLK үшін болжанған баға: $0.4439. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған KLK Foundation (KLK) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын KLK үшін баға туралы болжам: $0.443960. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы KLK Foundation (KLK) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, KLK үшін баға туралы болжам $0.444325 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

KLK Foundation (KLK) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, KLK үшін болжалды баға $0.445724 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы KLK Foundation баға статистикасы

$ 0.4439
$ 0.4439$ 0.4439

-0.55%

$ 44.36M
$ 44.36M$ 44.36M

100.00M
100.00M 100.00M

$ 373.55K
$ 373.55K$ 373.55K

--

Соңғы KLK бағасы $ 0.4439. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -0.56%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 373.55K.
Сонымен қатар, KLK айналымдағы ұсынысы 100.00M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 44.36M.

KLK Foundation (KLK) қалай сатып алуға болады

KLK сатып алмақшысыз ба? Енді KLK арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. KLK Foundation сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір KLK сатып алуды үйреніңіз

KLK Foundation Тарихи баға

KLK Foundation нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, KLK Foundation ағымдағы бағасы — 0.4436 USD. KLK Foundation(KLK) айналымдағы мөлшері — 0.00 KLK. Бұл оған $44.36M нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.03%
    $ -0.014699
    $ 0.4639
    $ 0.4391
  • 7 күн
    -0.08%
    $ -0.042800
    $ 0.5
    $ 0.4391
  • 30 күн
    -0.08%
    $ -0.0398
    $ 0.5
    $ 0.4391
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, KLK Foundation токені $-0.014699 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.03% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, KLK Foundation токені саудаланған ең жоғары баға $0.5 және ең төмен баға $0.4391 болды. Ол -0.08% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд KLK нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, KLK Foundation токені -0.08% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.0398 көрсетеді. Бұл жақын арада KLK бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық KLK Foundation баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық KLK баға тарихын қарау.

KLK Foundation (KLK) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

KLK Foundation бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген KLK токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін KLK Foundation бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль KLK токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар KLK Foundation бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың KLK болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін KLK импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және KLK Foundation болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

KLK бағасын болжау неліктен маңызды?

KLK Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

KLK қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, KLK жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда KLK бағасы қандай болады?
KLK Foundation (KLK) баға болжау құралына сәйкес, болжамды KLK бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы KLK қанша тұрады?
1 KLK Foundation (KLK) бағасы бүгін $0.4439. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, KLK 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды KLK бағасы қандай?
KLK Foundation (KLK) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 KLK болады.
2028 жылы болжамды KLK бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, KLK Foundation (KLK) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды KLK бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, KLK Foundation (KLK) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы KLK қанша тұрады?
1 KLK Foundation (KLK) бағасы бүгін $0.4439. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, KLK 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған KLK баға болжамы қандай?
KLK Foundation (KLK) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 KLK болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.