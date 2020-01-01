GemHUB (GHUB) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, GemHUB (GHUB) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
GemHUB (GHUB) туралы ақпарат

The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem.

Ресми веб-сайт:
https://www.gemhub.io/
Whitepaper:
https://docs.gemhub.net/english
Block Explorer:
https://www.kaiascan.io/token/0x4836cc1f355bb2a61c210eaa0cd3f729160cd95e

GemHUB (GHUB) токеномикасы мен бағасын талдау

GemHUB (GHUB) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M
Жалпы қамтуы:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
Айналымдағы қамту:
$ 118.62M
$ 118.62M$ 118.62M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 29.84M
$ 29.84M$ 29.84M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.69988
$ 0.69988$ 0.69988
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.009656749077784126
$ 0.009656749077784126$ 0.009656749077784126
Қазіргі баға:
$ 0.02487
$ 0.02487$ 0.02487

GemHUB (GHUB) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

GemHUB (GHUB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын GHUB токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша GHUB токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз GHUB токеномикасын түсінген болсаңыз, GHUB токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай GHUB сатып алуға болады

Портфеліңізге GemHUB (GHUB) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы GHUB сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

GemHUB (GHUB) бағасының тарихы

GHUB бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

GHUB бағасының болжамы

GHUB қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің GHUB бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.