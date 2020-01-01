Dragon (DRAGON404) токеномикасы

Dragon (DRAGON404) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Dragon (DRAGON404) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Dragon (DRAGON404) туралы ақпарат

The Eastern dragon, an emblem of power, wisdom, and wealth, embodies the essence of Eastern nations. With the launch of a 'Dragon Culture' themed meme coin, our goal is to elevate and share this distinct and rich cultural legacy on a global stage.

Ресми веб-сайт:
https://dragoncoin.biz/home#About
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xa946fb6b6b860c68df3c293f1e2c3881b243e08c

Dragon (DRAGON404) токеномикасы мен бағасын талдау

Dragon (DRAGON404) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
--
----
Жалпы қамтуы:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Айналымдағы қамту:
--
----
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 12.02M
$ 12.02M$ 12.02M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00058
$ 0.00058$ 0.00058
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
--
----
Қазіргі баға:
$ 0.000012015
$ 0.000012015$ 0.000012015

Dragon (DRAGON404) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Dragon (DRAGON404) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын DRAGON404 токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша DRAGON404 токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз DRAGON404 токеномикасын түсінген болсаңыз, DRAGON404 токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай DRAGON404 сатып алуға болады

Портфеліңізге Dragon (DRAGON404) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы DRAGON404 сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Dragon (DRAGON404) бағасының тарихы

DRAGON404 бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

DRAGON404 бағасының болжамы

DRAGON404 қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DRAGON404 бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.