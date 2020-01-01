Dimitra Token (DMTR) токеномикасы
Dimitra Token (DMTR) туралы ақпарат
Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.
Dimitra Token (DMTR) токеномикасы мен бағасын талдау
Dimitra Token (DMTR) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Dimitra Token (DMTR) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Dimitra Token (DMTR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DMTR токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DMTR токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз DMTR токеномикасын түсінген болсаңыз, DMTR токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Dimitra Token (DMTR) бағасының тарихы
DMTR бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.
DMTR бағасының болжамы
DMTR қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DMTR бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.
