Manchester City Fan (CITY) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Manchester City Fan (CITY) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Manchester City Fan (CITY) туралы ақпарат

$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.

Ресми веб-сайт:
https://www.socios.com
Block Explorer:
https://chiliscan.com/token/0x6401b29f40a02578ae44241560625232a01b3f79

Manchester City Fan (CITY) токеномикасы мен бағасын талдау

Manchester City Fan (CITY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 11.07M
$ 11.07M$ 11.07M
Жалпы қамтуы:
$ 19.74M
$ 19.74M$ 19.74M
Айналымдағы қамту:
$ 10.94M
$ 10.94M$ 10.94M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 19.97M
$ 19.97M$ 19.97M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 7.813
$ 7.813$ 7.813
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.8026910991831949
$ 0.8026910991831949$ 0.8026910991831949
Қазіргі баға:
$ 1.0117
$ 1.0117$ 1.0117

Manchester City Fan (CITY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Manchester City Fan (CITY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын CITY токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша CITY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз CITY токеномикасын түсінген болсаңыз, CITY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай CITY сатып алуға болады

Портфеліңізге Manchester City Fan (CITY) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы CITY сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Manchester City Fan (CITY) бағасының тарихы

CITY бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

CITY бағасының болжамы

CITY қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CITY бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.