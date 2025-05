CITY

$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.

АтыCITY

ДәрежеNo.1092

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)31.62%

Айналымдағы мөлшер9,051,223

Макс. мөлшер19,740,000

Жалпы мөлшер19,740,000

Айналым жылдамдығы0.4585%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға36.89926205,2021-08-27

Ең төменгі баға0.9034662010116136,2025-04-07

Ашық блокчейнCHZ

