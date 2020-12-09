Avalanche (AVAX) токеномикасы
Avalanche (AVAX) туралы ақпарат
Аваланш бұл блокчейн индустриясында уақыт-болашағы бойынша ең тез смарт контракттар платформасы болып табылады және дәлізді стандарттық анықтама бойынша ақысыз аласталғандықта жасырын дайындалуды көтеретін ең көптеген валидаторлары бар. Аваланштан түсінікті артық тексеруіңіз келген смарт контракттар қолайлы, арзан және жасыл болады. Жауға басқа смарт контрактшердің барлығы Аваланштан арқылы қазірлікке арналған болуы мүмкін.
Avalanche (AVAX) токеномикасы мен бағасын талдау
Avalanche (AVAX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Avalanche (AVAX) токенінің тереңдетілген құрылымы
AVAX токендерінің қалай шығарылатынын, үлестірілетінін және ашылатынын тереңірек біліңіз. Бұл бөлім токеннің экономикалық құрылымының негізгі аспектілерін көрсетеді: пайдалығы, ынталандырулары және құқықпен қамтылуы.
Avalanche (AVAX) is the native token of the Avalanche network, designed to secure the network, pay for transaction fees, and incentivize participation. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: 720 million AVAX at genesis.
- Staking Rewards: Up to 360 million AVAX (50% of initial supply) allocated for staking rewards, distributed to validators and delegators over time.
- No Hard Cap: While the initial supply is fixed, AVAX is inflationary due to ongoing staking rewards, but the emission rate can be adjusted via governance.
Allocation Mechanism
|Allocation Recipient
|Total Unlocked Amount (AVAX)
|% of Initial Supply
|Vesting/Lockup Details
|Team
|72,000,000
|10.00%
|4-year vesting
|Foundation
|66,672,000
|9.26%
|10-year vesting, quarterly unlocks
|Public Sale A2
|59,760,000
|8.33%
|18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet
|Community & Development Endowment
|50,400,000
|7.00%
|1-year vesting
|Strategic Partners
|36,000,000
|5.00%
|4-year vesting
|Private Sale
|25,200,000
|3.50%
|Not specified
|Seed Sale
|18,000,000
|2.50%
|Not specified
|Airdrop
|18,000,000
|2.50%
|4-year vesting
|Public Sale A1
|7,200,000
|1.00%
|1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet
|Public Sale B
|4,824,000
|0.67%
|No lockup
Usage and Incentive Mechanism
- Staking: Validators must self-stake at least 2,000 AVAX; delegators can stake a minimum of 25 AVAX. Staking secures the network and earns rewards.
- Transaction Fees: All network fees are paid in AVAX and are burned, reducing circulating supply over time.
- Governance: AVAX will be used for on-chain governance, allowing tokenholders to vote on network parameters (not yet live as of Nov. 2024).
- Incentive Programs: AVAX is used for ecosystem incentives, such as liquidity mining (e.g., Avalanche Rush), airdrops, and testnet rewards.
Locking Mechanism
- Staking Lock: Staked AVAX is locked for a minimum of 2 weeks and a maximum of 1 year.
- Vesting Schedules: Most allocations (team, foundation, partners, airdrops) are subject to multi-year vesting with periodic unlocks.
- Airdrops & Incentives: Some airdrops and incentive rewards are subject to lockups (e.g., 1-year lockup for testnet rewards).
Unlocking Time
- Foundation: 10-year quarterly vesting starting from December 9, 2020, with each unlock event releasing 1,666,800 AVAX.
- Team: 4-year vesting.
- Community & Development Endowment: 1-year vesting.
- Strategic Partners & Airdrop: 4-year vesting.
- Public Sale A1: 1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.
- Public Sale A2: 18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.
- Public Sale B: No lockup.
Example Unlock Schedule (Foundation)
|Unlock Date
|Amount Unlocked (AVAX)
|Unlock Type
|Granularity
|2028-05-01
|1,666,800
|Cliff
|Instant
|2028-07-30
|1,666,800
|Cliff
|Instant
|2028-10-28
|1,666,800
|Cliff
|Instant
|...
|...
|...
|...
|2030-07-20
|1,666,800
|Cliff
|Instant
Additional Notes
- No Superusers: There are no privileged accounts that can alter balances or transactions.
- Dynamic Fees: Avalanche uses a dynamic fee mechanism to adjust transaction costs based on network congestion.
- DeFi Growth: As of June 2025, Avalanche’s DeFi TVL reached approximately $1.5 billion, reflecting strong ecosystem adoption.
Summary Table: AVAX Tokenomics
|Mechanism
|Details
|Issuance
|720M initial, inflationary via staking rewards, emission rate adjustable by governance
|Allocation
|Team, Foundation, Sales, Community, Partners, Airdrops, Incentives
|Usage
|Staking, transaction fees (burned), governance (future), ecosystem incentives
|Locking
|Staking (2 weeks–1 year), vesting (1–10 years, quarterly unlocks), airdrop lockups
|Unlocking
|Scheduled per allocation, e.g., Foundation: 10 years, quarterly; Team: 4 years
Avalanche’s token economics are designed to balance long-term network security, ecosystem growth, and fair distribution, with robust mechanisms for staking, vesting, and dynamic fee adjustment.
Avalanche (AVAX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Avalanche (AVAX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын AVAX токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша AVAX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз AVAX токеномикасын түсінген болсаңыз, AVAX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
