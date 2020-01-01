Ava AI (AVAAI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Ava AI (AVAAI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Ava AI (AVAAI) туралы ақпарат

AVAAI is a meme coin.

Ресми веб-сайт:
https://holoworld.com
Block Explorer:
https://solscan.io/token/DKu9kykSfbN5LBfFXtNNDPaX35o4Fv6vJ9FKk7pZpump

Ava AI (AVAAI) токеномикасы мен бағасын талдау

Ava AI (AVAAI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 25.25M
Жалпы қамтуы:
$ 999.99M
Айналымдағы қамту:
$ 999.99M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 25.25M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.33758
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.011283386189164465
Қазіргі баға:
$ 0.02525
Ava AI (AVAAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Ava AI (AVAAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын AVAAI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша AVAAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз AVAAI токеномикасын түсінген болсаңыз, AVAAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай AVAAI сатып алуға болады

Портфеліңізге Ava AI (AVAAI) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы AVAAI сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Ava AI (AVAAI) бағасының тарихы

AVAAI бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

AVAAI бағасының болжамы

AVAAI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің AVAAI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

