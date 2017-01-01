AVA (AVA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, AVA (AVA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
AVA (AVA) туралы ақпарат

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

Ресми веб-сайт:
https://www.avafoundation.org
Whitepaper:
https://www.avafoundation.org/ava-2-0-whitepaper/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/G8LfyGVsjsLzetJ5RWZVAhMo4H9cb58ET1Z6gEZJQdPM

AVA (AVA) токеномикасы мен бағасын талдау

AVA (AVA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 37.29M
Жалпы қамтуы:
$ 69.95M
Айналымдағы қамту:
$ 69.95M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 53.31M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 6.464807
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.0439477
Қазіргі баға:
$ 0.5331
AVA (AVA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

AVA (AVA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын AVA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша AVA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз AVA токеномикасын түсінген болсаңыз, AVA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.