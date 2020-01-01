Pirate Chain (ARRR) токеномикасы

Pirate Chain (ARRR) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Pirate Chain (ARRR) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Pirate Chain (ARRR) туралы ақпарат

Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction.

Ресми веб-сайт:
https://piratechain.com/
Whitepaper:
https://piratechain.com/whitepaper/
Block Explorer:
https://explorer.piratechain.com/

Pirate Chain (ARRR) токеномикасы мен бағасын талдау

Pirate Chain (ARRR) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 34.91M
$ 34.91M$ 34.91M
Жалпы қамтуы:
$ 196.21M
$ 196.21M$ 196.21M
Айналымдағы қамту:
$ 196.21M
$ 196.21M$ 196.21M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 34.91M
$ 34.91M$ 34.91M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.61
$ 0.61$ 0.61
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.0127392379923
$ 0.0127392379923$ 0.0127392379923
Қазіргі баға:
$ 0.1779
$ 0.1779$ 0.1779

Pirate Chain (ARRR) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Pirate Chain (ARRR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ARRR токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ARRR токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ARRR токеномикасын түсінген болсаңыз, ARRR токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай ARRR сатып алуға болады

Портфеліңізге Pirate Chain (ARRR) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы ARRR сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Pirate Chain (ARRR) бағасының тарихы

ARRR бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

ARRR бағасының болжамы

ARRR қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ARRR бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.