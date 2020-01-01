Solidus Ai Tech (AITECH) токеномикасы
Solidus Ai Tech (AITECH) туралы ақпарат
Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad. GPU Marketplace: Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates. AI Marketplace: Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions. AITECH Pad Launchpad: Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad. $AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain. Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply.
Solidus Ai Tech (AITECH) токеномикасы мен бағасын талдау
Solidus Ai Tech (AITECH) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Solidus Ai Tech (AITECH) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Solidus Ai Tech (AITECH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын AITECH токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша AITECH токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз AITECH токеномикасын түсінген болсаңыз, AITECH токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Қалай AITECH сатып алуға болады
Solidus Ai Tech (AITECH) бағасының тарихы
AITECH бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.
AITECH бағасының болжамы
AITECH қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің AITECH бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.
