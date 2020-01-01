AASToken (AAST) токеномикасы
AASToken (AAST) туралы ақпарат
AAST is the native Token of Afriq Arbitrage System, a digital currency trading platform that uses high-frequency trading and algorithms to automatically buy cryptocurrencies at low prices and sell them at higher prices to generate returns. Built on Binance Smart Chain, AAST is a digital store of value and a medium of exchange. The token serves as a payment gateway powering the daily Return on Investment of the numerous investors on the arbitrage arm of the ecosystem thereby advancing the frontiers of digital access and literacy among its vast community. Leveraging AI and decentralized finance (DeFi), AAST takes the global adoption of crypto currencies to a new level by providing holders the opportunity to acquire digital gadgets and property from AAS conglomerates without borders. Its primary goals are to establish a convenient, secure, fast, and decentralized payment solution that leverages the benefits of these emerging technologies and to channel resources towards various charitable initiatives.
AASToken (AAST) токеномикасы мен бағасын талдау
AASToken (AAST) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
AASToken (AAST) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
AASToken (AAST) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын AAST токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша AAST токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз AAST токеномикасын түсінген болсаңыз, AAST токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
AASToken (AAST) бағасының тарихы
AAST бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.
AAST бағасының болжамы
AAST қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің AAST бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.
