AAST

AAST is the native Token of Afriq Arbitrage System, a digital currency trading platform that uses high-frequency trading and algorithms to automatically buy cryptocurrencies at low prices and sell them at higher prices to generate returns. Built on Binance Smart Chain, AAST is a digital store of value and a medium of exchange. The token serves as a payment gateway powering the daily Return on Investment of the numerous investors on the arbitrage arm of the ecosystem thereby advancing the frontiers of digital access and literacy among its vast community. Leveraging AI and decentralized finance (DeFi), AAST takes the global adoption of crypto currencies to a new level by providing holders the opportunity to acquire digital gadgets and property from AAS conglomerates without borders. Its primary goals are to establish a convenient, secure, fast, and decentralized payment solution that leverages the benefits of these emerging technologies and to channel resources towards various charitable initiatives.

АтыAAST

ДәрежеNo.5141

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер10,000,000,000

Жалпы мөлшер10,000,000,000

Айналым жылдамдығы0%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға3.1872697207469383,2024-03-06

Ең төменгі баға0.000807830115768365,2025-04-10

Ашық блокчейнBSC

КіріспеAAST is the native Token of Afriq Arbitrage System, a digital currency trading platform that uses high-frequency trading and algorithms to automatically buy cryptocurrencies at low prices and sell them at higher prices to generate returns. Built on Binance Smart Chain, AAST is a digital store of value and a medium of exchange. The token serves as a payment gateway powering the daily Return on Investment of the numerous investors on the arbitrage arm of the ecosystem thereby advancing the frontiers of digital access and literacy among its vast community. Leveraging AI and decentralized finance (DeFi), AAST takes the global adoption of crypto currencies to a new level by providing holders the opportunity to acquire digital gadgets and property from AAS conglomerates without borders. Its primary goals are to establish a convenient, secure, fast, and decentralized payment solution that leverages the benefits of these emerging technologies and to channel resources towards various charitable initiatives.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.