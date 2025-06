XYO (XYO) 情報

XYOは、世界中に数百万のノードを擁するオリジナルで最大のDePINです。現実世界のデータを収集・検証し、AI、位置情報サービスなどにおいてWeb3とWeb2を橋渡しします。当社の位置情報証明(Proof of Location)および原産地証明(Proof of Origin)技術は、現実資産の管理、DePIN の追跡、現実世界でのゲームなど、さまざまな領域で現実世界データ検証を支えています。XYO の COIN アプリは、ネットワークの大規模な成長を促進しました。当社のネイティブブロックチェーンである XYO Layer One は、分散型データ検証のためのスケーラブルで相互運用可能なインフラを提供し、これによりシームレスな統合、プライバシーの強化、効率的なロールアップを実現します。