StablR USD の本日のライブ価格は 1.001 USD です。USDR から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで USDR の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

StablR USD ロゴ

StablR USD価格(USDR)

1 USDR から USD へのライブ価格：

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
USD
StablR USD (USDR) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:39:18 (UTC+8)

StablR USD (USDR) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24H 最安値
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24H 最高値

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.02146361646693
$ 1.02146361646693$ 1.02146361646693

$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219

0.00%

0.00%

+0.30%

+0.30%

StablR USD (USDR) のリアルタイム価格は $ 1.001 です。過去24時間、USDR は最低 $ 1.001 から最高 $ 1.001 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。USDR の史上最高値は $ 1.02146361646693 で、史上最安値は $ 0.980782166260219 です。

短期的なパフォーマンスでは、USDR は過去1時間で 0.00%、過去24時間で 0.00% 、過去7日間で +0.30% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

StablR USD (USDR) 市場情報

No.1201

$ 8.71M
$ 8.71M$ 8.71M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.71M
$ 8.71M$ 8.71M

8.70M
8.70M 8.70M

--
----

8,704,451.68
8,704,451.68 8,704,451.68

ETH

StablR USD の現在の時価総額は $ 8.71M、24時間取引高は $ 0.00 です。USDR の循環供給量は 8.70M、総供給量は 8704451.68 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 8.71M です。

StablR USD (USDR) 価格履歴 USD

StablR USD の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ 00.00%
30日$ +0.003+0.30%
60日$ +0.007+0.70%
90日$ +0.003+0.30%
StablR USD 本日の価格変動

本日 USDR は、 $ 0 (0.00%) の変動を記録しました。

StablR USD 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +0.003 (+0.30%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

StablR USD 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、USDR は、 $ +0.007 (+0.70%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

StablR USD 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.003 (+0.30%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

StablR USD (USDR) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

StablR USD 価格履歴ページ を今すぐチェック。

StablR USD ( USDR ) とは何か

StablR USD (USDR) は、米ドルにペッグされており、1:1の比率で交換可能なMiCAR準拠の米ドル建てステーブルコインです。このステーブルコインは、法定通貨および短期国債によって担保されています。StablR USD (USDR) の主な目的は、従来の通貨に代わるデジタル代替手段として、より効率的で安全かつアクセスしやすいデジタル通貨を提供することにあります。StablR USD (USDR) は、交換手段、価値の保存手段、および会計単位として使用可能です。StablR USD (USDR) の主なユースケースとして、より迅速かつ低コストな決済の実現、国際貿易および投資の促進、そしてより柔軟でレジリエンスの高い金融システムの実現などが挙げられます。

StablR USD は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 StablR USD への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- USDR のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で StablR USD に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が StablR USD の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

StablR USD 価格予測 (USD)

StablR USD (USDR) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの StablR USD (USDR) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば StablR USD の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ StablR USD の価格予測 をチェック！

StablR USD (USDR) トケノミクス

StablR USD (USDR) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ USDR トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

StablR USD ( USDR ) の購入方法

StablR USD の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの StablR USD 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

USDR を現地通貨に

1 StablR USD (USDR) からVND
26,341.315
1 StablR USD (USDR) からAUD
A$1.53153
1 StablR USD (USDR) からGBP
0.75075
1 StablR USD (USDR) からEUR
0.86086
1 StablR USD (USDR) からUSD
$1.001
1 StablR USD (USDR) からMYR
RM4.22422
1 StablR USD (USDR) からTRY
42.01197
1 StablR USD (USDR) からJPY
¥151.151
1 StablR USD (USDR) からARS
ARS$1,459.17772
1 StablR USD (USDR) からRUB
81.82174
1 StablR USD (USDR) からINR
87.82774
1 StablR USD (USDR) からIDR
Rp16,683.32666
1 StablR USD (USDR) からPHP
58.52847
1 StablR USD (USDR) からEGP
￡E.47.61757
1 StablR USD (USDR) からBRL
R$5.38538
1 StablR USD (USDR) からCAD
C$1.4014
1 StablR USD (USDR) からBDT
122.27215
1 StablR USD (USDR) からNGN
1,467.73627
1 StablR USD (USDR) からCOP
$3,894.94105
1 StablR USD (USDR) からZAR
R.17.45744
1 StablR USD (USDR) からUAH
41.85181
1 StablR USD (USDR) からTZS
T.Sh.2,477.71524
1 StablR USD (USDR) からVES
Bs205.205
1 StablR USD (USDR) からCLP
$951.951
1 StablR USD (USDR) からPKR
Rs283.56328
1 StablR USD (USDR) からKZT
539.90937
1 StablR USD (USDR) からTHB
฿32.90287
1 StablR USD (USDR) からTWD
NT$30.77074
1 StablR USD (USDR) からAED
د.إ3.67367
1 StablR USD (USDR) からCHF
Fr0.79079
1 StablR USD (USDR) からHKD
HK$7.76776
1 StablR USD (USDR) からAMD
֏383.81343
1 StablR USD (USDR) からMAD
.د.م9.22922
1 StablR USD (USDR) からMXN
$18.40839
1 StablR USD (USDR) からSAR
ريال3.75375
1 StablR USD (USDR) からETB
Br151.13098
1 StablR USD (USDR) からKES
KSh129.26914
1 StablR USD (USDR) からJOD
د.أ0.709709
1 StablR USD (USDR) からPLN
3.65365
1 StablR USD (USDR) からRON
лв4.38438
1 StablR USD (USDR) からSEK
kr9.43943
1 StablR USD (USDR) からBGN
лв1.68168
1 StablR USD (USDR) からHUF
Ft335.90557
1 StablR USD (USDR) からCZK
20.98096
1 StablR USD (USDR) からKWD
د.ك0.306306
1 StablR USD (USDR) からILS
3.29329
1 StablR USD (USDR) からBOB
Bs6.91691
1 StablR USD (USDR) からAZN
1.7017
1 StablR USD (USDR) からTJS
SM9.18918
1 StablR USD (USDR) からGEL
2.7027
1 StablR USD (USDR) からAOA
Kz912.48157
1 StablR USD (USDR) からBHD
.د.ب0.376376
1 StablR USD (USDR) からBMD
$1.001
1 StablR USD (USDR) からDKK
kr6.44644
1 StablR USD (USDR) からHNL
L26.3263
1 StablR USD (USDR) からMUR
45.50546
1 StablR USD (USDR) からNAD
$17.34733
1 StablR USD (USDR) からNOK
kr10.05004
1 StablR USD (USDR) からNZD
$1.74174
1 StablR USD (USDR) からPAB
B/.1.001
1 StablR USD (USDR) からPGK
K4.27427
1 StablR USD (USDR) からQAR
ر.ق3.64364
1 StablR USD (USDR) からRSD
дин.101.22112
1 StablR USD (USDR) からUZS
soʻm12,060.23819
1 StablR USD (USDR) からALL
L83.31323
1 StablR USD (USDR) からANG
ƒ1.79179
1 StablR USD (USDR) からAWG
ƒ1.8018
1 StablR USD (USDR) からBBD
$2.002
1 StablR USD (USDR) からBAM
KM1.68168
1 StablR USD (USDR) からBIF
Fr2,951.949
1 StablR USD (USDR) からBND
$1.29129
1 StablR USD (USDR) からBSD
$1.001
1 StablR USD (USDR) からJMD
$161.13097
1 StablR USD (USDR) からKHR
4,036.28225
1 StablR USD (USDR) からKMF
Fr422.422
1 StablR USD (USDR) からLAK
21,760.86913
1 StablR USD (USDR) からLKR
රු303.79349
1 StablR USD (USDR) からMDL
L17.00699
1 StablR USD (USDR) からMGA
Ar4,488.7843
1 StablR USD (USDR) からMOP
P8.01801
1 StablR USD (USDR) からMVR
15.3153
1 StablR USD (USDR) からMWK
MK1,737.84611
1 StablR USD (USDR) からMZN
MT63.97391
1 StablR USD (USDR) からNPR
रु140.98084
1 StablR USD (USDR) からPYG
7,099.092
1 StablR USD (USDR) からRWF
Fr1,454.453
1 StablR USD (USDR) からSBD
$8.22822
1 StablR USD (USDR) からSCR
13.68367
1 StablR USD (USDR) からSRD
$39.70967
1 StablR USD (USDR) からSVC
$8.75875
1 StablR USD (USDR) からSZL
L17.33732
1 StablR USD (USDR) からTMT
m3.5035
1 StablR USD (USDR) からTND
د.ت2.935933
1 StablR USD (USDR) からTTD
$6.78678
1 StablR USD (USDR) からUGX
Sh3,487.484
1 StablR USD (USDR) からXAF
Fr565.565
1 StablR USD (USDR) からXCD
$2.7027
1 StablR USD (USDR) からXOF
Fr565.565
1 StablR USD (USDR) からXPF
Fr102.102
1 StablR USD (USDR) からBWP
P13.36335
1 StablR USD (USDR) からBZD
$2.01201
1 StablR USD (USDR) からCVE
$95.06497
1 StablR USD (USDR) からDJF
Fr178.178
1 StablR USD (USDR) からDOP
$63.7637
1 StablR USD (USDR) からDZD
د.ج130.64051
1 StablR USD (USDR) からFJD
$2.29229
1 StablR USD (USDR) からGNF
Fr8,703.695
1 StablR USD (USDR) からGTQ
Q7.66766
1 StablR USD (USDR) からGYD
$209.66946
1 StablR USD (USDR) からISK
kr122.122

StablR USD資料

StablR USD についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式StablR USDウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： StablR USD に関するその他の質問

StablR USD (USDR) の本日の価値はいくらですか？
USDR の USD でのライブ価格は 1.001 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の USDR から USD の価格はいくらですか？
USDR から USD の現在価格は $ 1.001 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
StablR USD の時価総額はいくらですか？
USDR の時価総額は $ 8.71M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
USDR の循環供給量はどれくらいですか？
USDR の循環供給量は 8.70M USD です。
USDR の史上最高値（ATH）はいくらですか？
USDR は史上最高値 1.02146361646693 USD に達しました。
USDR の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
USDR の史上最安値は 0.980782166260219 USD です。
USDR の取引高はいくらですか？
USDR の24 時間ライブ取引高は $ 0.00 USD です。
USDR は今年さらに上昇しますか？
USDR は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、USDR 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:39:18 (UTC+8)

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

USDR から USD の計算機

金額

USDR
USDR
USD
USD

1 USDR = 1 USD

USDR を取引

USDR/USDC
$1.001
$1.001$1.001
0.00%
USDR/USDT
$1.001
$1.001$1.001
0.00%

