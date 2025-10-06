Pipe Network の本日のライブ価格は 0.08881 USD です。PIPE から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで PIPE の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Pipe Network の本日のライブ価格は 0.08881 USD です。PIPE から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで PIPE の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Pipe Network (PIPE) 価格情報 (USD)

Pipe Network (PIPE) のリアルタイム価格は $ 0.08881 です。過去24時間、PIPE は最低 $ 0.07954 から最高 $ 0.09254 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。PIPE の史上最高値は $ 0.34291515733046557 で、史上最安値は $ 0.05288812467524619 です。

短期的なパフォーマンスでは、PIPE は過去1時間で +0.74%、過去24時間で +1.84% 、過去7日間で -13.98% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Pipe Network (PIPE) 市場情報

Pipe Network の現在の時価総額は $ 8.88M、24時間取引高は $ 108.73K です。PIPE の循環供給量は 100.00M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 88.81M です。

Pipe Network (PIPE) 価格履歴 USD

Pipe Network の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ +0.0016046+1.84%
30日$ +0.03881+77.62%
60日$ +0.03881+77.62%
90日$ +0.03881+77.62%
Pipe Network 本日の価格変動

本日 PIPE は、 $ +0.0016046 (+1.84%) の変動を記録しました。

Pipe Network 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +0.03881 (+77.62%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Pipe Network 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、PIPE は、 $ +0.03881 (+77.62%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Pipe Network 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.03881 (+77.62%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Pipe Network (PIPE) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Pipe Network 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Pipe Network ( PIPE ) とは何か

Pipe Networkは、コンテンツ配信、ストレージ、人工知能（AI）推論を統合した分散型エッジ・スーパークラウドであり、グローバルなパーミッションレスインフラを形成します。ネットワークは、帯域幅、ストレージ、コンピューティングリソースを提供する独立ノードを調整し、その対価としてネイティブユーティリティトークンであるPIPEを付与します。PIPEは帯域幅、ストレージ、コンピューティングクレジットとして使用され、使用状況は暗号学的証明によって検証されます。また、トークン消費をネットワーク活動に直接結びつける「バーンしてクレジット（burn-to-credit）」モデルを採用しています。

Pipe Network は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Pipe Network への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

Pipe Network 価格予測 (USD)

Pipe Network (PIPE) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Pipe Network (PIPE) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Pipe Network の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Pipe Network の価格予測 をチェック！

Pipe Network (PIPE) トケノミクス

Pipe Network (PIPE) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ PIPE トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Pipe Network ( PIPE ) の購入方法

Pipe Network の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Pipe Network 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

PIPE を現地通貨に

Pipe Network資料

Pipe Network についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Pipe Networkウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Pipe Network に関するその他の質問

Pipe Network (PIPE) の本日の価値はいくらですか？
PIPE の USD でのライブ価格は 0.08881 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の PIPE から USD の価格はいくらですか？
PIPE から USD の現在価格は $ 0.08881 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Pipe Network の時価総額はいくらですか？
PIPE の時価総額は $ 8.88M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
PIPE の循環供給量はどれくらいですか？
PIPE の循環供給量は 100.00M USD です。
PIPE の史上最高値（ATH）はいくらですか？
PIPE は史上最高値 0.34291515733046557 USD に達しました。
PIPE の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
PIPE の史上最安値は 0.05288812467524619 USD です。
PIPE の取引高はいくらですか？
PIPE の24 時間ライブ取引高は $ 108.73K USD です。
PIPE は今年さらに上昇しますか？
PIPE は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、PIPE 価格予測 をご覧ください。
免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

