MultiBank Group の本日のライブ価格は 1.0213 USD です。MBG から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで MBG の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

MultiBank Group価格(MBG)

$1.0213
$1.0213$1.0213
-3.40%1D
MultiBank Group (MBG) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:01:02 (UTC+8)

MultiBank Group (MBG) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 1.0213
$ 1.0213$ 1.0213
24H 最安値
$ 1.0725
$ 1.0725$ 1.0725
24H 最高値

$ 1.0213
$ 1.0213$ 1.0213

$ 1.0725
$ 1.0725$ 1.0725

$ 1.6915943417368275
$ 1.6915943417368275$ 1.6915943417368275

$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526

-0.85%

-3.40%

-5.08%

-5.08%

MultiBank Group (MBG) のリアルタイム価格は $ 1.0213 です。過去24時間、MBG は最低 $ 1.0213 から最高 $ 1.0725 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。MBG の史上最高値は $ 1.6915943417368275 で、史上最安値は $ 0.36701751283509526 です。

短期的なパフォーマンスでは、MBG は過去1時間で -0.85%、過去24時間で -3.40% 、過去7日間で -5.08% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

MultiBank Group (MBG) 市場情報

No.3253

--
----

$ 6.27M
$ 6.27M$ 6.27M

$ 1.02B
$ 1.02B$ 1.02B

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

MultiBank Group の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 6.27M です。MBG の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 1.02B です。

MultiBank Group (MBG) 価格履歴 USD

MultiBank Group の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.035946-3.40%
30日$ -0.0978-8.74%
60日$ -1.2731-55.49%
90日$ -0.4256-29.42%
MultiBank Group 本日の価格変動

本日 MBG は、 $ -0.035946 (-3.40%) の変動を記録しました。

MultiBank Group 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.0978 (-8.74%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

MultiBank Group 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、MBG は、 $ -1.2731 (-55.49%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

MultiBank Group 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.4256 (-29.42%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

MultiBank Group (MBG) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

MultiBank Group 価格履歴ページ を今すぐチェック。

MultiBank Group ( MBG ) とは何か

MultiBank Groupは、2005年にカリフォルニアで設立され、現在では世界最大級かつ最も厳格に規制されたオンライン金融デリバティブ機関のひとつとして知られています。現在はドバイに本社を構え、世界25か所以上に拠点を展開し、100か国以上で200万人以上の顧客にサービスを提供しています。高い規制遵守、先進的なテクノロジー、そして金融の健全性への強いこだわりにより、MultiBank Groupは世界中で安全かつスムーズな取引体験を提供しています。 現在、同グループは初のユーティリティトークン「$MBG」を中心とした、業界でも屈指の規模を誇る現実資産（RWA）のトークン化プロジェクトを牽引し、金融の未来を切り拓いています。

MultiBank Group は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 MultiBank Group への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- MBG のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で MultiBank Group に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が MultiBank Group の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

MultiBank Group 価格予測 (USD)

MultiBank Group (MBG) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの MultiBank Group (MBG) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば MultiBank Group の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ MultiBank Group の価格予測 をチェック！

MultiBank Group (MBG) トケノミクス

MultiBank Group (MBG) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ MBG トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

MultiBank Group ( MBG ) の購入方法

MultiBank Group の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの MultiBank Group 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

MBG を現地通貨に

MultiBank Group資料

MultiBank Group についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式MultiBank Groupウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： MultiBank Group に関するその他の質問

MultiBank Group (MBG) の本日の価値はいくらですか？
MBG の USD でのライブ価格は 1.0213 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の MBG から USD の価格はいくらですか？
MBG から USD の現在価格は $ 1.0213 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
MultiBank Group の時価総額はいくらですか？
MBG の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
MBG の循環供給量はどれくらいですか？
MBG の循環供給量は -- USD です。
MBG の史上最高値（ATH）はいくらですか？
MBG は史上最高値 1.6915943417368275 USD に達しました。
MBG の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
MBG の史上最安値は 0.36701751283509526 USD です。
MBG の取引高はいくらですか？
MBG の24 時間ライブ取引高は $ 6.27M USD です。
MBG は今年さらに上昇しますか？
MBG は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、MBG 価格予測 をご覧ください。
MultiBank Group (MBG) 業界の重要最新情報

なぜ多くの人が強気相場でまだお金を失うのか？

October 6, 2025

ビットコインレイヤー2ネットワークの台頭：2025年のビットコインの未来を形作る技術の理解

October 6, 2025

October 6, 2025

2025年のアルトコイン: TOTAL3が新高値に達したとき、ポートフォリオは動かない

October 5, 2025

October 5, 2025
免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

1 MBG = 1.0213 USD

