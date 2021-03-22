Dora Factory の本日のライブ価格は 0.01308 USD です。DORAFACTORY から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで DORAFACTORY の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Dora Factory の本日のライブ価格は 0.01308 USD です。DORAFACTORY から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで DORAFACTORY の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

1 DORAFACTORY から USD へのライブ価格：

$0.01308
$0.01308$0.01308
-5.35%1D
USD
Dora Factory (DORAFACTORY) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:51:09 (UTC+8)

Dora Factory (DORAFACTORY) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.01288
$ 0.01288$ 0.01288
24H 最安値
$ 0.01383
$ 0.01383$ 0.01383
24H 最高値

$ 0.01288
$ 0.01288$ 0.01288

$ 0.01383
$ 0.01383$ 0.01383

--
----

--
----

0.00%

-5.35%

-7.24%

-7.24%

Dora Factory (DORAFACTORY) のリアルタイム価格は $ 0.01308 です。過去24時間、DORAFACTORY は最低 $ 0.01288 から最高 $ 0.01383 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。DORAFACTORY の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、DORAFACTORY は過去1時間で 0.00%、過去24時間で -5.35% 、過去7日間で -7.24% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Dora Factory (DORAFACTORY) 市場情報

--
----

$ 54.59K
$ 54.59K$ 54.59K

$ 13.08M
$ 13.08M$ 13.08M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-03-22 00:00:00

NONE

Dora Factory の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 54.59K です。DORAFACTORY の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 13.08M です。

Dora Factory (DORAFACTORY) 価格履歴 USD

Dora Factory の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.0007393-5.35%
30日$ -0.00581-30.76%
60日$ -0.00685-34.38%
90日$ -0.00662-33.61%
Dora Factory 本日の価格変動

本日 DORAFACTORY は、 $ -0.0007393 (-5.35%) の変動を記録しました。

Dora Factory 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.00581 (-30.76%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Dora Factory 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、DORAFACTORY は、 $ -0.00685 (-34.38%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Dora Factory 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.00662 (-33.61%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Dora Factory (DORAFACTORY) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Dora Factory 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Dora Factory ( DORAFACTORY ) とは何か

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Dora Factory への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- DORAFACTORY のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Dora Factory に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Dora Factory の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Dora Factory 価格予測 (USD)

Dora Factory (DORAFACTORY) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Dora Factory (DORAFACTORY) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Dora Factory の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Dora Factory の価格予測 をチェック！

Dora Factory (DORAFACTORY) トケノミクス

Dora Factory (DORAFACTORY) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ DORAFACTORY トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Dora Factory ( DORAFACTORY ) の購入方法

Dora Factory の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Dora Factory 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

DORAFACTORY を現地通貨に

1 Dora Factory (DORAFACTORY) からVND
344.2002
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からAUD
A$0.0201432
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からGBP
0.00981
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からEUR
0.0112488
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からUSD
$0.01308
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からMYR
RM0.0551976
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からTRY
0.5489676
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からJPY
¥1.97508
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からARS
ARS$19.0669776
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からRUB
1.0691592
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からINR
1.1480316
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からIDR
Rp217.9999128
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からPHP
0.764526
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からEGP
￡E.0.6220848
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からBRL
R$0.0703704
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からCAD
C$0.018312
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からBDT
1.597722
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からNGN
19.1788116
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からCOP
$50.894934
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からZAR
R.0.2281152
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からUAH
0.5468748
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からTZS
T.Sh.32.3761392
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からVES
Bs2.6814
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からCLP
$12.43908
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からPKR
Rs3.7053024
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からKZT
7.0549596
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からTHB
฿0.4300704
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からTWD
NT$0.4020792
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からAED
د.إ0.0480036
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からCHF
Fr0.0103332
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からHKD
HK$0.1015008
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からAMD
֏5.0152644
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からMAD
.د.م0.1205976
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からMXN
$0.2405412
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からSAR
ريال0.04905
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からETB
Br1.9748184
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からKES
KSh1.6891512
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からJOD
د.أ0.00927372
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からPLN
0.047742
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からRON
лв0.0572904
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からSEK
kr0.1233444
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からBGN
лв0.0219744
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からHUF
Ft4.3892556
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からCZK
0.2742876
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からKWD
د.ك0.00400248
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からILS
0.0430332
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からBOB
Bs0.0903828
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からAZN
0.022236
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からTJS
SM0.1200744
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からGEL
0.035316
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からAOA
Kz11.9233356
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からBHD
.د.ب0.00491808
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からBMD
$0.01308
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からDKK
kr0.0842352
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からHNL
L0.344004
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からMUR
0.5946168
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からNAD
$0.2266764
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からNOK
kr0.1313232
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からNZD
$0.0227592
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からPAB
B/.0.01308
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からPGK
K0.0558516
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からQAR
ر.ق0.0476112
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からRSD
дин.1.3234344
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からUZS
soʻm157.5903252
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からALL
L1.0886484
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からANG
ƒ0.0234132
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からAWG
ƒ0.023544
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からBBD
$0.02616
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からBAM
KM0.0219744
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からBIF
Fr38.57292
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からBND
$0.0168732
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からBSD
$0.01308
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からJMD
$2.1054876
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からKHR
52.74183
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からKMF
Fr5.51976
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からLAK
284.3478204
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からLKR
රු3.9696492
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からMDL
L0.2222292
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からMGA
Ar58.654644
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からMOP
P0.1047708
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からMVR
0.200124
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からMWK
MK22.7083188
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からMZN
MT0.8359428
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からNPR
रु1.8421872
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からPYG
92.76336
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からRWF
Fr19.00524
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からSBD
$0.1075176
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からSCR
0.1788036
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からSRD
$0.5188836
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からSVC
$0.11445
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からSZL
L0.2265456
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からTMT
m0.04578
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からTND
د.ت0.03836364
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からTTD
$0.0886824
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からUGX
Sh45.57072
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からXAF
Fr7.40328
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からXCD
$0.035316
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からXOF
Fr7.40328
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からXPF
Fr1.33416
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からBWP
P0.174618
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からBZD
$0.0262908
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からCVE
$1.2422076
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からDJF
Fr2.32824
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からDOP
$0.833196
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からDZD
د.ج1.7074632
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からFJD
$0.0299532
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からGNF
Fr113.7306
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からGTQ
Q0.1001928
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からGYD
$2.7397368
1 Dora Factory (DORAFACTORY) からISK
kr1.59576

Dora Factory資料

Dora Factory についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Dora Factoryウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Dora Factory に関するその他の質問

Dora Factory (DORAFACTORY) の本日の価値はいくらですか？
DORAFACTORY の USD でのライブ価格は 0.01308 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の DORAFACTORY から USD の価格はいくらですか？
DORAFACTORY から USD の現在価格は $ 0.01308 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Dora Factory の時価総額はいくらですか？
DORAFACTORY の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
DORAFACTORY の循環供給量はどれくらいですか？
DORAFACTORY の循環供給量は -- USD です。
DORAFACTORY の史上最高値（ATH）はいくらですか？
DORAFACTORY は史上最高値 -- USD に達しました。
DORAFACTORY の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
DORAFACTORY の史上最安値は -- USD です。
DORAFACTORY の取引高はいくらですか？
DORAFACTORY の24 時間ライブ取引高は $ 54.59K USD です。
DORAFACTORY は今年さらに上昇しますか？
DORAFACTORY は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、DORAFACTORY 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:51:09 (UTC+8)

免責事項

