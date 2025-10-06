Collector Crypt の本日のライブ価格は 0.1102 USD です。CARDS から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで CARDS の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Collector Crypt の本日のライブ価格は 0.1102 USD です。CARDS から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで CARDS の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Collector Crypt ロゴ

Collector Crypt価格(CARDS)

1 CARDS から USD へのライブ価格：

$0.1102
$0.1102
-10.33%1D
USD
Collector Crypt (CARDS) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:47:11 (UTC+8)

Collector Crypt (CARDS) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.106
$ 0.106
24H 最安値
$ 0.127
$ 0.127
24H 最高値

$ 0.106
$ 0.106

$ 0.127
$ 0.127

--
--

--
--

0.00%

-10.33%

-19.09%

-19.09%

Collector Crypt (CARDS) のリアルタイム価格は $ 0.1102 です。過去24時間、CARDS は最低 $ 0.106 から最高 $ 0.127 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。CARDS の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、CARDS は過去1時間で 0.00%、過去24時間で -10.33% 、過去7日間で -19.09% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Collector Crypt (CARDS) 市場情報

--
--

$ 70.62K
$ 70.62K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

Collector Crypt の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 70.62K です。CARDS の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。

Collector Crypt (CARDS) 価格履歴 USD

Collector Crypt の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.012695-10.33%
30日$ -0.0472-29.99%
60日$ +0.0602+120.40%
90日$ +0.0602+120.40%
Collector Crypt 本日の価格変動

本日 CARDS は、 $ -0.012695 (-10.33%) の変動を記録しました。

Collector Crypt 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.0472 (-29.99%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Collector Crypt 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、CARDS は、 $ +0.0602 (+120.40%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Collector Crypt 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.0602 (+120.40%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Collector Crypt (CARDS) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Collector Crypt 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Collector Crypt ( CARDS ) とは何か

ソラナ上のRWAポケモンカード

Collector Crypt は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Collector Crypt への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- CARDS のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Collector Crypt に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Collector Crypt の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Collector Crypt 価格予測 (USD)

Collector Crypt (CARDS) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Collector Crypt (CARDS) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Collector Crypt の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Collector Crypt の価格予測 をチェック！

Collector Crypt (CARDS) トケノミクス

Collector Crypt (CARDS) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ CARDS トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Collector Crypt ( CARDS ) の購入方法

Collector Crypt の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Collector Crypt 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

CARDS を現地通貨に

Collector Crypt資料

Collector Crypt についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ブロックエクスプローラー

よくある質問： Collector Crypt に関するその他の質問

Collector Crypt (CARDS) の本日の価値はいくらですか？
CARDS の USD でのライブ価格は 0.1102 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の CARDS から USD の価格はいくらですか？
CARDS から USD の現在価格は $ 0.1102 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Collector Crypt の時価総額はいくらですか？
CARDS の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
CARDS の循環供給量はどれくらいですか？
CARDS の循環供給量は -- USD です。
CARDS の史上最高値（ATH）はいくらですか？
CARDS は史上最高値 -- USD に達しました。
CARDS の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
CARDS の史上最安値は -- USD です。
CARDS の取引高はいくらですか？
CARDS の24 時間ライブ取引高は $ 70.62K USD です。
CARDS は今年さらに上昇しますか？
CARDS は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、CARDS 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:47:11 (UTC+8)

$0.1102
