







TON (The Open Network)は、コミュニティがTelegramを利用して設計した技術を用いて作成された分散型レイヤー1ブロックチェーンです。TONは、超高速のトランザクション速度、低手数料、ユーザーフレンドリーなアプリケーション、環境への配慮において定評があります。

TONは、「スーパーサーバー」とも呼ばれる分散型スーパーコンピューターとして、毎秒数百万トランザクション（TPS）を処理できるように設計されており、最終的には数億人のユーザーによる採用を目標としています。









2018年、Telegramの創設者であるPavel氏とNikolai Durov氏は、Telegramに適したブロックチェーンソリューションを模索し、Telegram Open Networkプロジェクトを開始しました。





2018年、Telegram Open NetworkはICOを通じて約17億ドルを調達し（当時、TONのトークン名はGramと名付けられていました）、史上最大規模の暗号資産の資金調達となりました。





2019年、TelegramチームはTONブロックチェーンの設計を詳述した一連の文書を発表しました。





2019年10月、Telegramは違法な資金調達に関するSECの告発に直面し、チームは法的問題が解決するまでTelegram Open Networkのメインネットのローンチを停止することを余儀なくされました。





2020年5月、Telegramチームは罰金を支払い、SECと和解し、Telegram Open Networkプロジェクトの開発を中止することに合意しました。また、ICOで調達した資金を投資家に返還することも発表しました。オープンソースの開発チームであるNewTONがTelegram Open Networkプロジェクトを引き継ぎ、TONドキュメントに詳述されているオリジナルの設計に基づいてTONの開発を継続しました。





2021年、NewTONチームはTON財団に改名し、プロジェクトはTON（The Open Network）に名称変更されました。





2022年、TONネットワークのコンセンサスメカニズムがPOW（プルーフ・オブ・ワーク）からPOS（プルーフ・オブ・ステーク）に移行しました。





2023年、UnibotやBananagunといったTelegramボットの人気により、TONエコシステムへのユーザーの関心が高まりました。





同年8月、TelegramチームはToken 2049 カンファレンスで、Telegram上の8億人のユーザーが利用できるTONネットワークベースの暗号資産ウォレットのローンチを発表し、TONプロジェクトトークンの価格が急上昇しました。





2023年9月、MEXC VenturesがTONへの戦略的投資を発表し、ブロックチェーンエコシステム全体の発展を共同で模索しています。





2024年4月、Tether社はTONとの提携と、TONネットワーク上でのステーブルコインUSDTの発行を発表しました。

現在、TONは時価総額で世界第9位のブロックチェーンプロジェクトとなっています。









3.1 高いTPSと低いガス代。TONネットワークは、数億人のユーザーに広く使用されるブロックチェーンを目指しており、オンチェーンで毎秒数百万トランザクション（TPS）を処理できるため、現在利用可能な最も高速なパブリックブロックチェーンの一つです。同時に、TONネットワークのガス代は非常に安価で、ユーザーフレンドリーな体験を提供します。





3.2 強力なスケーラビリティ。TONネットワークはシャーディング技術を採用しており、複数のチェーンが並行してトランザクションを処理できるため、超高速TPSを実現し、大規模アプリケーションの需要に応えます。





3.3 高いセキュリティ。TONはBFT PoSコンセンサスアルゴリズムを採用しており、参加者はネットワークの維持と検証に参加するために一定額のトークンをステークする必要があります。バリデータは新しいブロックを作成し、それを署名してブロードキャストするためにランダムに選ばれます。バリデータが義務を果たさない場合、ステークを失い、バリデータプールから除外されます。









ToncoinはTONネットワークのネイティブトークンです。トランザクション手数料、ブロックチェーンの運用を維持するためのプルーフ・オブ・ステーク、ネットワーク開発の決定に関する投票、および支払の決済に使用されます。

Toncoinは最初に50億枚のトークンを発行し、そのうち1.45%はチームが保有していました。残りのトークンはPOWメカニズムによってマイニングされました。Toncoinは、バリデータに報酬を与えるため、年間0.6%の無限インフレ率を設定しています。





TONネットワークの発展と市場からの注目の高まりにより、Toncoinの価格は上昇しています。2024年4月には7.50ドルを突破し、過去最高値を更新しました。CoinMarketCapのデータによると、Toncoinは現在時価総額で9位にランクされており、時価総額は217億ドル、現在の価格は6.24ドルです。





MEXCはTONトークンの現物取引と先物取引を上場しており、ユーザー様はMEXCで直接取引することができます。





MEXCアプリを開き、ホームページ上部の[検索バー]をタップし、TONと入力し、[現物取引]カテゴリでTON/USDT取引ペアを選択します。次に、Kラインページに入ります。[購入]をタップし、[成行注文]で[数量]または[合計]を入力します。最後に[TONを購入]をタップして注文を完了します。





また、[指値注文]、[ストップリミット]、[OCO]などの注文タイプを選択して、現物市場でTONを購入することもできます。







短期的な相場変動から利益を得ることに長けている方は、プラットフォーム上でTON/USDT無期限先物取引を行うこともできます。将来の市場動向を予測し、ポジションをオープンすることができます。市場の変動による過度な損失から個人資産を守るため、事前に利確/損切り注文を設定することをお勧めします。



