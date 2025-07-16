MEXCアカウントへのDOGSの入金方法について





DOGSは現在、TONネットワークで最も注目されているプロジェクトの一つです。MEXCはDOGSトークンの入金を開始しました。DOGSトークンをMEXCアカウントに入金する方法については、こちらのガイドをご覧ください。









1) MEXCアプリを開きログインし、右下の [資産] ボタンをタップします。





2) [入金] ボタンをタップします。





3) 検索ボックスに「DOGS」と入力し、[DOGS] をタップして入金ページに進みます。





4) 表示された注意事項をよく読んだ上で、[アドレスとメモを表示] をタップします。





5) DOGSトークンの「入金アドレス」と「 [メモ/タグ] 識別子」を、出金元のプラットフォームにコピーします。入金ネットワークは「TONCOIN」を選択してください。





注意事項：DOGSトークンの入金時には、アドレスとメモの両方を必ず入力する必要があります。どちらかが欠けていると、入金がアカウントに反映されませんのでご注意ください。













MEXC公式ウェブサイトを開き、アカウントにログインします。その後、右上の [ウォレット] メニューの下にある [入金] を選択します。









入金ページでは、[暗号資産を選択] でDOGSを選択し、ネットワークをTONCOINに設定します。









注意事項をよく読んだ上で、[アドレスとメモを表示] をクリックします。









DOGSトークンの「入金アドレス」と「 [メモ/タグ] 識別子」を出金元のプラットフォームにコピーします。入金ネットワークは「TONCOIN」を選択してください。





現在、MEXCの現物取引プラットフォームでDOGSトークンを取引すると、最低水準の取引手数料率を享受でき、取引コストを節約してより多くの利益を得ることができます。さらに、MEXCプラットフォームではDOGS関連のイベントが複数開催されており、豪華な報酬が用意されています。公式チャネルからの最新の情報を忘れずにチェックし、ぜひ積極的にご参加ください！





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。