栄光の7年間！MEXC7周年記念：先物取引の5つのメリットを解説





暗号資産市場の急速な発展に伴い、先物取引はその効率性と柔軟性により、多くのトレーダーにとって不可欠なツールとなっています。世界的な暗号資産取引のリーダーであるMEXCは2018年の設立以来、プロフェッショナルで安全かつ効率的な取引サービスを世界中のユーザー様に提供してきました。MEXCの7周年を記念して、この記事では、MEXCの先物取引が持つ総合的な強みをまとめ、ユーザー様がMEXCを選ぶ理由をより知っていただけるようご紹介します。





無期限先物取引はデリバティブ取引の一形態で、トレーダーは特定の資産を将来あらかじめ決められた価格で売買することができます。現物取引とは異なり、先物取引には以下の特徴があります：

受渡し不要： 無期限先物には有効期限がないため、ポジションを無期限に保有できます。

双方向取引： トレーダーはロングまたはショートのいずれかのポジションを取ることができ、市場の上昇、下落の両局面で利益を得る機会が得られます。

資金調達率メカニズム： このメカニズムにより、先物価格が現物価格と連動するようになります。

リスクヘッジ：先物取引は、現物市場のリスクをヘッジし、投資ポートフォリオを保護するために使用することもできます。













暗号資産取引において、取引手数料はトレーダーの収益性を左右する重要な要素です。MEXCは市場最安値の取引手数料を提供し、トレーダーに大きなコスト優位性をもたらします：

この低コストの取引環境により、トレーダーはより柔軟に戦略を実行でき、高頻度トレーダーにとっては手数料の優位性が収益性の向上に直結します。









MEXC先物取引は業界トップクラスの流動性と市場デプスを誇ります：

TokenInsightとSimplicity Groupのレポートによると、MEXC先物の市場デプスは0.05%と0.1%の両レベルで$1億を超えており、業界をリードする地位を維持しています。

3,600万人超の大規模なユーザー基盤により、極端な市場環境においてもスムーズなトランザクションが保証されます。

高い流動性により、スリッページが少なく、約定スピードも高速です。特に大口取引において、その効果が発揮されます。

高品質の流動性は、取引リスクの軽減にとどまらず、ユーザー様にシームレスな取引体験を提供し、最大400倍のレバレッジを支えるMEXCの強みとなっています。





MEXCの取引システムは、銀行レベルのセキュリティ技術を備えたマルチレイヤー、マルチクラスター構成を採用しています：

高性能取引エンジンは、1秒間に最大140万件のトランザクションを処理し、迅速な注文実行を実現します。

KYC認証、2段階認証、フィッシング対策コードを含む包括的なセキュリティ対策により、ユーザー様の資産を完全に保護しています。

サーバーは、システムの安定性と安全性を確保するため、複数の国で独立してホストされています。

MEXCは設立以来、重大なセキュリティ事故ゼロという完璧な記録を維持しています。

MEXCのセキュリティへの強いこだわりは、ユーザー様に信頼できる取引環境を提供し、トレーダーが市場分析や取引戦略の実行に集中できるよう支えています。





MEXC先物取引は、あらゆるトレーダーのニーズに対応できる柔軟性の高い機能を提供しています：

1〜400倍のレバレッジ調整がサポートされており、USDT-M先物は最大400倍、COIN-M先物は最大200倍のレバレッジ調整が可能です。

指値注文、成行注文、トリガー注文、トレーリング逆指値注文、POST ONLYなど、さまざまな取引シーンに対応する複数の注文タイプを提供しています。

ヘッジモードでは、同一契約でロング・ショートの両方のポジションを独立したレバレッジで保有することが可能です。

この柔軟性により、トレーダーは市場変動に基づいて戦略を迅速に調整でき、保守的なトレーダーにも積極的なトレーダーにも適しています。





MEXC先物は豊富な暗号資産を提供しています：

USDT-M、メタバース、レイヤー2、NFT、ミーム、DeFiトークンなどが含まれます。

新トークンの迅速な上場により、ユーザー様はいち早く新興トークンの先物取引に参加できます。

先物取引の豊富な品揃えで、あらゆるニーズに対応します。

多様な暗号資産を取り揃えることで、トレーダーは先物取引のあらゆるニーズを一つのプラットフォームで満たすことができ、取引効率が大幅に向上します。









MEXCでは、主に2種類の無期限先物契約を提供しています：

USDT-M先物： これらの契約はUSDTで価格表示と決済が行われ、ステーブルコインを使用してリターンを管理したいトレーダーに適しています。

Coin-M先物：これらの契約は、特定の暗号資産を担保として使用し、損益を計算するため、よりプロフェッショナルなトレーダーに適しています。





ワンウェイモードおよびヘッジモード： トレーダーは取引戦略に基づいて、一方向のポジションを選択することも、ロングとショートの両方のポジションを同時に保有することもできます。

分離マージンおよびクロスマージン：分離マージンはポジションごとにリスク管理できる一方で、クロスマージンはすべてのポジションで資金を共有し、より柔軟に資金を使用することができます。

これらの柔軟な取引モードにより、様々なトレーダーのリスク許容度や取引戦略に対応した取引が可能となります。





経験豊富なトレーダーは特に以下の点を評価しています：

プロフェッショナルな取引ツール： MEXCは幅広いテクニカル分析ツールと指標を提供しており、複雑な取引戦略の構築をサポートしています。

リスク管理メカニズム： MEXCは包括的な強制決済メカニズムとリスクコントロールシステムを備えており、トレーダーが効果的にリスクを管理できるようサポートしています。

業界最高水準のサポート体制：24時間365日の専門的なカスタマーサポートにより、取引中に発生する可能性のあるあらゆる問題を即時にサポートします。





MEXCの7周年を記念して、プラットフォームは「MEXC7周年記念」イベントを開催しています：

イベント期間： 2025/4/14 1:00 - 2025/5/5 00:59（日本時間）

豪華報酬： チームの損益率ランキング、個人の取引高リーダーボード、その他複数の報酬をご用意しています。

参加要件：先物ウォレットの残高が100 USDT以上のユーザー様が登録できます。チームモードで取引体験に楽しさをプラス！









MEXC先物取引は、市場最安値の手数料、優れた流動性、安全かつ安定したシステム、柔軟な取引機能、豊富な暗号資産の品揃えにより、世界中の何百万人ものトレーダーに選ばれるプラットフォームとなっています。MEXCの7周年を機に、弊社は先物取引体験を最適化し続け、ユーザー様により専門的で安全かつ効率的な取引サービスを提供してまいります。



