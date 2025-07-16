SocialFiとは、ソーシャルネットワーキングと金融を組み合わせて、分散型のソーシャルアプリケーションを作ることです。分散型とは、SocialFiにおいて重要な要素で、ネットワークが仲介者によって管理されていないことを意味します。 1. SocialFiが必要な理由とは？ 現在、ユーザーの個人情報はインターネットの巨人たちに独占され、コントロールされています。アルゴリズムの仕組みによって、ユーザSocialFiとは、ソーシャルネットワーキングと金融を組み合わせて、分散型のソーシャルアプリケーションを作ることです。分散型とは、SocialFiにおいて重要な要素で、ネットワークが仲介者によって管理されていないことを意味します。 1. SocialFiが必要な理由とは？ 現在、ユーザーの個人情報はインターネットの巨人たちに独占され、コントロールされています。アルゴリズムの仕組みによって、ユーザ
学ぶ/ブロックチェーン百科事典/人気コンセプト/SocialFi とは？

SocialFi とは？

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#Web3#初心者#基本概念
Mask Network
MASK$1.236-0.56%
Black Mirror
MIRROR$0.01747+7.11%
DAO Maker
DAO$0.1073-2.00%
ドージコイン
DOGE$0.24846+1.49%

SocialFiとは、ソーシャルネットワーキングと金融を組み合わせて、分散型のソーシャルアプリケーションを作ることです。分散型とは、SocialFiにおいて重要な要素で、ネットワークが仲介者によって管理されていないことを意味します。

1. SocialFiが必要な理由とは？


現在、ユーザーの個人情報はインターネットの巨人たちに独占され、コントロールされています。アルゴリズムの仕組みによって、ユーザーは情報の泡に閉じ込められています。商業化されたバイラル広告やマーケティングは、目を引くだけでなく感情を煽るコンテンツでインターネットを溢れさせており、不安を煽り、深く意味のあるコンテンツの創造を阻害しています。インターネットの巨人たちは、ユーザーのデータやクリエイターのコンテンツから利益を得ていますが、それらの利益をクリエイターやユーザーと公平に分配することはありません。

また、社会的交流はどの時代でも必要不可欠なニーズです。人間は本質的に社会的な存在であり、存在している限り社会的な行動を行ってきました。

2. SocialFiの特徴とは？


SocialFiの特徴には、分散型、オープン、ユーザー主導があります。

ユーザーのプライバシーとセキュリティ：従来のソーシャルメディアネットワークでは、異なるプラットフォームがユーザーに登録や個人情報の提供を求めており、情報漏洩が起こっています。SocialFiでは、異なるプラットフォーム間でコンテンツの共有や転送が可能でありながら、ユーザーのデータのプライバシーとセキュリティを保護します。

データの所有権：従来のソーシャルメディアプラットフォームでは、ユーザーに関連するデータを収集し、保存し、使用しており、それらのデータはプラットフォーム自身が所有しています。分散型のソーシャルプラットフォームでは、データの所有権がユーザー自身に返されます。プラットフォームは、ユーザーのデータを使用するためには、ユーザーから承認や許可を得る必要があります。

インセンティブメカニズム：従来のメディアプラットフォームでは、広告によって利益を得ており、一般的なユーザーが収入を得ることは困難です。SocialFiでは、社会的交流と経済的なインセンティブを結びつけており、ユーザーは日常的な社会的交流を通じて報酬を得ることができます。

3. SocialFiのカテゴリー


3.1 プロトコル：Lens Protocol, CyberConnect, BBS Network, RSS3 など

3.2 パブリックチェーン：DeSo など

3.3 ミドルウェア：Mask Network, Chainfeeds など

3.4 アプリケーションプロダクト：Nansen Connect, Mirror, Monaco, POAP, Friends With Benefits, Snapshot, Project Galaxy など

アプリケーションプロダクトは、ツール、直接的な社会的交流、DAO、プラットフォームなどのカテゴリにさらに細分化することができます。

4. SocialFiが直面する課題とは？


4.1 ユーザーの習慣：ユーザーはすでにTwitterなどの従来のソーシャルメディアプラットフォームを使用することに慣れており、新しい使用習慣の形成や移行は困難です。また、従来のソーシャルメディアが実名制であるのに対して、分散型のソーシャルメディアは匿名性が高いため、ユーザーの社会的な帰属感を低下させる可能性があります。さらに、多くのWeb3のソーシャル製品はユーザーフレンドリーではなく、ユーザーにとってアクセスしにくいものもあります。

4.2 成熟したプロトコルやプロダクトの不足：SocialFiの分野は現在初期段階にあり、ソーシャルプロトコルの分野では成熟度や人気の高いプロダクトがありません。現在この分野をリードするSocialFiプロダクトであるLensも、日々活動するユーザー数は数千人にとどまり、従来のソーシャルプロダクトと比べるとかなり低いです。

4.3 ユーザーベースの小ささ：ブロックチェーン空間内で活動するアドレス数は比較的少なく、SocialFiのターゲットユーザーベースも小さいです。この数は、一般的に人気が高いアプリケーションに関連するユーザー数に比べて大幅に劣っています。

4.4 不合理な価値の獲得：現在、SocialFiプロジェクトでは価値の獲得メカニズムがうまく機能するクローズドループを形成していません。一部のプロジェクトではトークンインセンティブアルゴリズムが不合理であり、質の低いコンテンツや社会的交流を生み出しています。

4.5 未熟なビジネスモデル：SocialFiプラットフォームが提供するインセンティブは、クリエイターの生活のニーズに対応できず、持続的な動機づけとしては不十分です。そのため、継続的なコンテンツの創造が難しくなります。

5. SocialFiの機会とチャレンジ


現在のインターネットと暗号資産では、ソーシャルインフルエンスの価値がますます高まっています。例えば、イーロン・マスク氏は、ツイートで継続的に更新することで、DOGEをトップ10の暗号資産の仲間入りをさせました。

さらに、さまざまなミームコインがコミュニティカルチャーの確立と普及によって注目を集めており、その市場動向はコミュニティの熱意に直接影響されています。これは、個人やコミュニティの力が大きな富の効果を生み出すことができることを示しています。したがって、私たちは、SocialFiがソーシャルと金融の属性を融合させることで、新しいトレンドを生み出す可能性があると考えています。インフラ技術の向上に伴って、将来的に爆発的な成長が達成される可能性があります。

しかし、SocialFiの発展は多くの課題にも直面しています。その一つは、コンテンツ創造に対する合理的な経済的インセンティブを確立することです。市場に存在する既存の分散型ソーシャルメディアプラットフォームでは、影響力の独占という共通の問題があります。早期に参入したり、大きな影響力を持つアカウントはプラットフォーム上で注目を独占し、影響力が少ない新規ユーザーが目立つことが困難になります。

さらに、SocialFiは規制上の問題にも対処しなければなりません。コンテンツのモデレーション、言論の自由、ユーザー権利のバランスを取ることは、SocialFiを含むすべてのソーシャルプロジェクトにとって大きな課題です。


人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

Telegramボットを一つの記事で理解する

Telegramボットを一つの記事で理解する

世界有数のソーシャルアプリであるTelegramは、8億人以上のユーザーを誇り、毎日250万人以上が新規登録しています。Telegramがユーザーに好まれる理由としては、そのセキュリティの高さと暗号化にあります。Telegramボットはこのプラットフォームの重要な機能であり、多くのグループがサードパーティのボットを使用して自動管理、認証、スパム除去を行なっています。Discordがブロックチェーン

NFTとは?

NFTとは?

NFT とは、一意の識別子と追加の属性を持つトークンの一種です。一意の識別子により、トークンは交換可能ではありません。追加情報は、テキスト、画像、音声、動画ファイルなど、どのような種類のデータでもかまいません。NFTは「Non-Fungible Token」の略で、取替え不可能なトークンを意味します。ビットコインやイーサリアムのような代替可能なトークンとは異なり、NFTは1つ1つがユニークで別個の

Web 3.0とは？

Web 3.0とは？

2014年に、ギャビン・ウッド博士が革新的な概念であるWeb 3.0を紹介しました。彼のビジョンは、Web 3.0はインターネットをより分散化、検証可能、安全にすることを目的とした運動やプロトコルの集合であるべきだというものでした。Web 3.0の概念は、サーバーレスで分散化されたインターネットを実現し、ユーザーが自分自身のアイデンティティ、データ、運命をコントロールできるようにすることを意味しま

分散型レンディングとは？

分散型レンディングとは？

分散型レンディングとは、DEXと同様に、DeFiの重要な構成要素の一つです。2020年のDeFiサマーは、さまざまなDEX間の競争が繰り広げられたことで、流動性競争が引き起こされたのに対し、CompoundレンディングとDEXの統合は、エキサイティングなトレンドの序章と言えるでしょう。1. 分散型レンディングとは？伝統的な金融システムでは、ユーザーは銀行口座を持ち、本人確認を完了する必要があります

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得