SocialFi とは？





SocialFiとは、ソーシャルネットワーキングと金融を組み合わせて、分散型のソーシャルアプリケーションを作ることです。分散型とは、SocialFiにおいて重要な要素で、ネットワークが仲介者によって管理されていないことを意味します。









現在、ユーザーの個人情報はインターネットの巨人たちに独占され、コントロールされています。アルゴリズムの仕組みによって、ユーザーは情報の泡に閉じ込められています。商業化されたバイラル広告やマーケティングは、目を引くだけでなく感情を煽るコンテンツでインターネットを溢れさせており、不安を煽り、深く意味のあるコンテンツの創造を阻害しています。インターネットの巨人たちは、ユーザーのデータやクリエイターのコンテンツから利益を得ていますが、それらの利益をクリエイターやユーザーと公平に分配することはありません。





また、社会的交流はどの時代でも必要不可欠なニーズです。人間は本質的に社会的な存在であり、存在している限り社会的な行動を行ってきました。









SocialFiの特徴には、分散型、オープン、ユーザー主導があります。





ユーザーのプライバシーとセキュリティ：従来のソーシャルメディアネットワークでは、異なるプラットフォームがユーザーに登録や個人情報の提供を求めており、情報漏洩が起こっています。SocialFiでは、異なるプラットフォーム間でコンテンツの共有や転送が可能でありながら、ユーザーのデータのプライバシーとセキュリティを保護します。





データの所有権：従来のソーシャルメディアプラットフォームでは、ユーザーに関連するデータを収集し、保存し、使用しており、それらのデータはプラットフォーム自身が所有しています。分散型のソーシャルプラットフォームでは、データの所有権がユーザー自身に返されます。プラットフォームは、ユーザーのデータを使用するためには、ユーザーから承認や許可を得る必要があります。





インセンティブメカニズム：従来のメディアプラットフォームでは、広告によって利益を得ており、一般的なユーザーが収入を得ることは困難です。SocialFiでは、社会的交流と経済的なインセンティブを結びつけており、ユーザーは日常的な社会的交流を通じて報酬を得ることができます。









3.1 プロトコル：Lens Protocol, CyberConnect, BBS Network, RSS3 など





3.2 パブリックチェーン：DeSo など





3.3 ミドルウェア：Mask Network, Chainfeeds など





3.4 アプリケーションプロダクト：Nansen Connect, Mirror, Monaco, POAP, Friends With Benefits, Snapshot, Project Galaxy など





アプリケーションプロダクトは、ツール、直接的な社会的交流、DAO、プラットフォームなどのカテゴリにさらに細分化することができます。









4.1 ユーザーの習慣：ユーザーはすでにTwitterなどの従来のソーシャルメディアプラットフォームを使用することに慣れており、新しい使用習慣の形成や移行は困難です。また、従来のソーシャルメディアが実名制であるのに対して、分散型のソーシャルメディアは匿名性が高いため、ユーザーの社会的な帰属感を低下させる可能性があります。さらに、多くのWeb3のソーシャル製品はユーザーフレンドリーではなく、ユーザーにとってアクセスしにくいものもあります。





4.2 成熟したプロトコルやプロダクトの不足：SocialFiの分野は現在初期段階にあり、ソーシャルプロトコルの分野では成熟度や人気の高いプロダクトがありません。現在この分野をリードするSocialFiプロダクトであるLensも、日々活動するユーザー数は数千人にとどまり、従来のソーシャルプロダクトと比べるとかなり低いです。





4.3 ユーザーベースの小ささ：ブロックチェーン空間内で活動するアドレス数は比較的少なく、SocialFiのターゲットユーザーベースも小さいです。この数は、一般的に人気が高いアプリケーションに関連するユーザー数に比べて大幅に劣っています。





4.4 不合理な価値の獲得：現在、SocialFiプロジェクトでは価値の獲得メカニズムがうまく機能するクローズドループを形成していません。一部のプロジェクトではトークンインセンティブアルゴリズムが不合理であり、質の低いコンテンツや社会的交流を生み出しています。





4.5 未熟なビジネスモデル：SocialFiプラットフォームが提供するインセンティブは、クリエイターの生活のニーズに対応できず、持続的な動機づけとしては不十分です。そのため、継続的なコンテンツの創造が難しくなります。









現在のインターネットと暗号資産では、ソーシャルインフルエンスの価値がますます高まっています。例えば、イーロン・マスク氏は、ツイートで継続的に更新することで、DOGEをトップ10の暗号資産の仲間入りをさせました。





さらに、さまざまなミームコインがコミュニティカルチャーの確立と普及によって注目を集めており、その市場動向はコミュニティの熱意に直接影響されています。これは、個人やコミュニティの力が大きな富の効果を生み出すことができることを示しています。したがって、私たちは、SocialFiがソーシャルと金融の属性を融合させることで、新しいトレンドを生み出す可能性があると考えています。インフラ技術の向上に伴って、将来的に爆発的な成長が達成される可能性があります。





しかし、SocialFiの発展は多くの課題にも直面しています。その一つは、コンテンツ創造に対する合理的な経済的インセンティブを確立することです。市場に存在する既存の分散型ソーシャルメディアプラットフォームでは、影響力の独占という共通の問題があります。早期に参入したり、大きな影響力を持つアカウントはプラットフォーム上で注目を独占し、影響力が少ない新規ユーザーが目立つことが困難になります。



