Web 3.0とは？





2014年に、ギャビン・ウッド博士が革新的な概念であるWeb 3.0を紹介しました。彼のビジョンは、Web 3.0はインターネットをより分散化、検証可能、安全にすることを目的とした運動やプロトコルの集合であるべきだというものでした。Web 3.0の概念は、サーバーレスで分散化されたインターネットを実現し、ユーザーが自分自身のアイデンティティ、データ、運命をコントロールできるようにすることを意味します。Web 3.0は新たなグローバルなデジタル経済を開始し、新しいビジネスモデルや市場を創出し、プラットフォームの独占を崩し、広範なボトムアップのイノベーションを促進することになります。









インターネットの起源や発展史について詳しく説明することはしませんが、その出現の結果は私たちが現在体験している時代に明らかに現れています。





Web 1.0の時代は、伝統的なメディアの電子版として理解できます。ウェブサイトは情報を提供し、ユーザーは受動的に情報を受け取りました。この時期はYahooやSinaなどのポータルサイトが特徴的でした。インターネット速度の制限のため、ライブストリーミングは主にテキストベースでの発信に頼っていました。





Web 2.0の時代では、技術とハードウェアの進歩により、情報伝達は限られたオーディエンスから普遍的なものへと変化しました。コミュニケーションのチャネルは単なるウェブページから画像、テキスト、動画、ライブストリーミングなど様々な形式を提供するコンテンツプラットフォームへと進化しました。ユーザーは自分自身でコンテンツ作成に貢献することができるようになりました。ユーザーとインターネットとの関係は受動的な受容から相互的な関与へと変化し、双方向の相互交流が可能になりました。





私たちは現在Web 2.0の時代にありますが、インターネットは莫大な便利さをもたらした一方で課題も生じています。情報過多やチャネルの飽和、注意力散漫や価値ニーズへの応えられなさなどが問題となっています。さらに、個人情報が大手インターネット企業によって支配されるようになったことで、データの不正利用や個人データの所有権の欠如など新たな問題が浮上し、緊急な解決策が求められています。





Web 3.0の出現はこれらの問題に対処し、私たちをより効率的で公正で信頼できる価値志向のインターネットの世界へと導くことを目指しています。この文脈では、デジタルアイデンティティ、資産、データは個人に返され、より分散化されます。モデルはユーザー創造、ユーザー所有、ユーザー管理、公平な分配を中心としています。Web 3.0は分散化された価値インターネットとも呼ばれます。









2.1 トラストレス： ブロックチェーン技術に基づいて構築された分散化は、トラストレスを実現するための技術的基盤となります。ユーザーは中央集権的な第三者機関に頼ることなく、自分自身で検証できるものだけを信頼する必要があります。





2.2 データ所有権： ブロックチェーンに基づくデータ所有権と管理機構により、現在の個人データが大手インターネット企業によって収集され、潜在的に不正利用されるという状況を変革します。ユーザーは自分自身のデータに対する所有権と使用権を持ち、個人プライバシーの効果的な保護が実現されます。





2.3 統一されたアイデンティティ、データアイランドの解消： 新しいプラットフォームを利用するたびに、新しいアカウントやパスワードを作成する必要があります。これらの認証情報を覚えることに加えて、プラットフォーム間でデータが相互運用できません。Web 3.0の時代では、さまざまな分散型アプリケーション（DApps）で使用できる統一されたアイデンティティを持つことができます。あなたが生成するすべてのデータはあなたの統一されたアイデンティティに紐づけられ、プラットフォーム間でシームレスなアクセスが可能になります。





2.4 独占の崩壊： Web 2.0の時代では、インターネットの巨人は自らのエコシステムを形成し、コアなインターネット企業がこれらのエコシステムを「支配」し、データや価値やネットワーク効果を独占していました。Web 3.0のエコシステムでは、その繁栄はエコシステム内のすべてのアプリケーションによって共同で築かれます。ユーザーに利用可能なアプリケーションの種類が多様であればあるほど、このエコシステム内の繁栄度は高くなります。













Web 3.0は、透明で信頼できるインターネット経済モデルをもたらします。





Web 3.0の世界では、生成されたデータはユーザーに属します。消費者は、生産者からの承認や確認なしにデータを使用する権利を持ちません。同時に、コンテンツの所有者も、自分が作成した高品質なコンテンツから利益を得ることができます。ある程度まで、ユーザーは消費者でありながら、エコシステムの維持者でもあります。





Web 3.0では、ユーザーは自分が作成したすべてのコンテンツに完全な所有権を持ちます。





従来のインターネットの風景では、ユーザーはコンテンツの作成者として対応する利益を享受することができませんでした。例えば、Twitterに投稿した記事は、Twitter自身の判断によって削除される可能性があります。Web 3.0の世界では、これらの問題は解決されます。製品やゲームの変更にはコミュニティの投票が必要であり、開発者は一方的な意思決定権を持たなくなります。









現在、Web 3.0はまだブロックチェーンネットワークの混雑による非効率性や、一般ユーザーに転嫁される高いネットワーク料金や、スマートコントラクトの脆弱性をハッカーに悪用されて攻撃されるといった課題に直面しています。その固有の複雑さから、Web 3.0は学習曲線を示し、新規ユーザーが定着するまでに時間がかかります。そのため、その採用はより困難になります。







