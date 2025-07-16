



NFT とは、一意の識別子と追加の属性を持つトークンの一種です。一意の識別子により、トークンは交換可能ではありません。追加情報は、テキスト、画像、音声、動画ファイルなど、どのような種類のデータでもかまいません。





NFTは「Non-Fungible Token」の略で、取替え不可能なトークンを意味します。ビットコインやイーサリアムのような代替可能なトークンとは異なり、NFTは1つ1つがユニークで別個のものです。









1.1 代替性 ： その名の通り、代替性トークンは均質で、取引所（CEXまたはDEX）で取引できます。一方、NFTはそれぞれ別個のものであり、NFTマーケットプレイスでのみ取引可能です。





1.2 交換可能性 ： 代替性トークンは交換可能ですが、NFTは交換できません。例えば、あなたと私がそれぞれBTCを1枚ずつ持っていた場合、私たちはBTCを交換することができます。しかし、あなたと私がBAYC NFTを持っていた場合、その価値、希少性、トークンID、視覚的特徴が同等ではないため、交換することはできません。





1.3 分割可能性 ： トークンは分割可能です。例えば、1BTCの価格が高すぎて手が出ない場合、0.1BTCを購入することができます。しかし、NFTは分割できません。NFTを購入できない場合、通常、NFTの0.1枚を購入することはできません。(注：NFTの分割については後述します）。





1.4 流動性 ：トークンが分割可能であることで取引が容易になり、流動性が向上して売買が容易になることは明らかです。NFTは分割できないため流動性が比較的低く、即座に売却することは一般的に困難です。









最古のNFTは2012年にビットコイン・ネットワーク上でデザインされたカラーコインにさかのぼります。カラーコインは、代替しないトークンの概念を探求することを目的とした実験的プロジェクトでした。





2014年、ニューヨークのアーティスト、ケビン・マッコイはブロックチェーン上で「Quantum」と呼ばれる最初のNFTを鋳造しました。これは世界初のNFTとされています。これは最も初期のものですが、技術的な観点から見ると、現存する最古のNFTではありません。





2015年、イーサリアム・ネットワーク上にNFTプロジェクト「Etheria」が設立されました。これは、プレイヤーが土地を所有し、その土地に建物を建設して報酬を得ることができる仮想世界でした。





2017年には、今では有名になったCryptoPunks、Mooncats、CryptoKittiesなどのプロジェクトがリリースされました。また、ERC-721プロトコルが登場し、広く普及した年でもありました。CryptoKittiesはERC-721プロトコルを使用した最初のプロジェクトでした。





2020年8月、NBAトップショットが大ブームとなり、半年足らずでその取引総額は4億6,000万ドルを超えました。





2021年、NFTは本格的な爆発的人気に。デジタルアーティストBeepleのNFT作品『Everydays： The First 5000 Days』がオークションに出品され、6,934万ドルという驚異的な価格で落札されました。これに続き、ザイオン・ラテフ・ウィリアムソン、村上隆、スヌープ・ドッグ、エミネム、ツイッターCEOジャック・ドーシー、エドワード・スノーデン、パリス・ヒルトンなど、さまざまな分野の著名人やアーティストが、さまざまなNFTプラットフォームを通じて独自のNFTプロジェクトを発表しました。





2021年4月、Bored Ape Yacht Club（BAYC）プロジェクトが始動し、その後Bored Ape Kennel Club（BAKC）とMutant Ape Yacht Club（MAYC）を発表。1年足らずでBored Ape Yacht Clubの価格は150ETHまで急騰し、NFTのトッププロジェクトとしての地位を確保しました。





2021年には、Cool Cats、Doodlesなどの優良プロジェクトが立ち上がりました。





2022年には、Azuki、Moonbirds、Goblintown.wtf（Goblintown）などのプロジェクトが立ち上がりました。その後、NFT市場は冷え込み始め、弱気市場に突入しました









現在、NFTに関連する主なプロトコル標準規格はERC-721、ERC-1155、ERC-998です。





NFTプロジェクト CryptoPunksは、ERC-721プロトコルが存在する以前にERC-20の派生プロトコルに基づいて構築されました。その結果、この分野で最も特徴的なNFTの1つとなっています。









ERC-721は初期のNFT標準プロトコルで、各トークンが個別のスマートコントラクトを持つことが特徴です。その後、ERC-721をベースにERC-721Aプロトコルが開発され、一度に複数のNFTを一括で鋳造できるようになりました。つまり、1つのNFTまたは複数のNFTを鋳造するコストは比較的同程度であり、ガス料金が削減されます。AzukiはERC-721Aプロトコルを使用したプロジェクトの一例です。









ERC-1155はERC-721とERC-20を組み合わせたものと言えます。単一のスマートコントラクトで複数の種類のトークンを管理できます。また、ERC-721のガス消費量の多さなど、ERC-721固有の制限にも対処しています。





ERC-1155は、特にバッチ転送に関しては非常に効率的です。例えば、ERC-721では10 NFTの送金に10回のトランザクションが必要でしたが、ERC-1155では1回のトランザクションで10 NFTの転送が可能です。









ERC-998はコンポーザブルな非代替性トークンに対応しており、任意のNFTを他のNFTや代替性トークンとバンドルすることができます。ERC-998は、単一のトークン内に複数のERC-721およびERC-20プロトコル標準規格を包含することができます。









NFTはプラットフォームによって、コンテンツ作成者、売り手、買い手に多くのメリットをもたらします。イーサリアム上でNFTを使用する場合、スマートコントラクトは自動化されており、一度ブロックチェーンに追加されたスマートコントラクト内のコードは変更できません。さらに、一旦トランザクションが標準を満たして検証されると、それを変更することはできません。これにより、クリエイターと購入者の両方にセキュリティと保証を提供します。





アーティストやコンテンツクリエイターにとって、ブロックチェーン技術とNFTは商品や創作物を収益化するまたとない機会を提供します。例えば、アーティストは作品を販売するためにギャラリーやオークションハウスに頼る必要がなくなります。アーティストは、作品をNFTとして消費者に直接販売することで、より多くの利益を得ることができます。





コレクターにとっては、NFTによってデジタル世界での所有権を証明することができます。NFTが発明される以前は、デジタルアート作品や収集品の所有権や真正性を証明することは困難でした。NFTにより、投資家は購入した非代替性トークンの真の所有権を手にすることができます。デジタル資産がトークン化されると、その真正性や所有権が証明され、複数回の取引が可能になるため、価値が生まれます。









デジタルアートやコレクターズアイテムのNFT市場は急速に発展していますが、投資の永続的な安全性を保証するものではありません。特にNFTがまだ比較的新しい概念であることを考慮すると、他の投資と同様、NFTへの投資には特有のリスクが伴います。特に、暗号資産分野の新規ユーザーは、NFTのパフォーマンスを正確に評価するのに十分な経験を積んでいない可能性があります。NFTという仮想資産に投資する場合、新興市場のボラティリティ、流動性の欠如、詐欺行為の可能性などを考慮し、これらのリスクを軽減することが重要です。





NFTの評価は、真正性、創造性、所有者や買い手の認識などの要素に大きく影響されます。現在、NFTの価格は、基礎的なファンダメンタルズや技術、経済指標よりもNFTの需要が牽引しています。株式市場では多くの関連企業が有望に見えるかもしれませんが、メタバースとNFTは現時点では実質的な事業収益と利益を欠いています。関連するメタバース・イニシアチブはまだ初期段階にあり、研究開発費は拡張可能な形に完全に成熟していません。













NFTコンセプトに関連するトークンへの投資には、NFTそのものではなく、様々なNFTプロジェクト（アプリケーショ ン）のネイティブガバナンスやユーティリティトークン、あるいはパブリックブロックチェーントークンのようなNFT の基盤インフラを提供するトークンが含まれます。





現在、少なくとも100種類のNFTコンセプトトークンが存在し、Coingeckoのようなプラットフォーム上の上位100のNFTトークンの時価総額は248億ドルです。参加に関心のあるユーザーは、MEXCのような取引所で人気のあるNFTトークンのセクションを訪れ、取引に対応するトークンを選択することを検討してください。









暗号化された芸術作品、収集品、ゲームアイテム、仮想世界の土地など、一次市場または二次市場で個々のNFT資産を直接購入します。ランキング上位10位のNFTプロジェクトは、主に暗号収集品、ゲーム、仮想世界の土地などの分野に焦点を当てています。主要な美術品コレクターのプライマリーマーケットオークションに参加したり、OpenSeaのようなセカンダリートレーディングプラットフォームで好みのプロジェクトを選択し、個々のアイテムを収集したりすることができます。ただし、取引に参加するには、ウォレット、関連するブロックチェーントークン、正式に取引を行うためのプラットフォーム上のアカウントが必要です。





個々のNFT資産に投資する際、投資家側に一定レベルの芸術鑑賞能力と芸術価値の判断能力が必要であることに注意が必要です。さらに、ブロックチェーン基盤、希少性、存在期間、リリーススケジュールなど、さまざまな側面を評価・測定する必要があります。したがって、このアプローチは、アイデンティティの認識や社会的属性をより反映した形で、収集に純粋な関心と親和性を持つユーザーに適しています。









上記の方法に加え、独自のNFTを発行することも収入を得る方法の1つです。独自のNFTを鋳造する場合、OpenSeaやRaribleなどのNFT鋳造プラットフォームにファイルをアップロードし、鋳造して発行する方法があります。現在、NFTはJPG、PNG、GIFなどのビジュアル形式、MP3などのオーディオ形式、GLBなどの3D形式など、さまざまなファイル形式に対応しています。事前にファイルを準備し、ウォレットをプラットフォームに接続し、画面の指示に従ってファイルをアップロードします。NFTの数量、アートワークの説明、ロイヤリティの割合などの詳細を設定して、目標を達成します。













前述のとおり、一部のNFT価格は非常に高額になっているため、多くの人々が最も人気がある作品へアクセスするのを妨げています。また、NFTの売却を希望する売り手も、短期間で希望価格を支払ってくれる買い手を見つけるという課題に直面しており、その結果、NFTの流動性が不足しています。





NFTの細分化の目的は、NFTを分割可能にすることで流動性の問題を解決し、より便利な取引を可能にすることです。これにより、資金力の乏しい投資家でもユニークで価値の高いNFTの一部を保有できるようになります。





NFTの断片化された部分も互換性があると考えられています。NFTは互換性があるため、ユーザーは分散型取引所（DEX）上で、互換性のあるトークンを取引するのと同様の方法で、断片化されたNFTトークンを取引することができます。









NFTの断片化は、DeFiのメカニズムとNFTの融合を示すものです。DeFiの進化に伴い、Uniswap V3のようにNFTとDeFi製品の相乗効果を探るプロジェクトも登場しています。





Uniswap V3はNFTをDeFi領域に融合することに成功し、資本効率の向上、取引スリッページの削減、手数料収益の増加を実現しました。









2021年8月、Lootが登場しました。Lootはランダムに生成されるフレーズで構成されるNFTの限定シリーズで、各フレーズは特定のタイプの機器を表しています。その後、Lootの周辺にコミュニティが形成され、Lootのメタバースに欠けている部分を補完し、拡張することを目的として、関連する派生商品を開発するようになりました。これには、Adventure Gold（AGLD）、マップ、ペット、歌、ギルドなどが含まれます。





これらのNFTは、レゴブロックのように、クリエイターやイノベーターが構築可能な、より大きなエンティティのパーツとして機能すると考えられています。







