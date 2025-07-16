世界有数のソーシャルアプリであるTelegramは、8億人以上のユーザーを誇り、毎日250万人以上が新規登録しています。Telegramがユーザーに好まれる理由としては、そのセキュリティの高さと暗号化にあります。 Telegramボットはこのプラットフォームの重要な機能であり、多くのグループがサードパーティのボットを使用して自動管理、認証、スパム除去を行なっています。 Discordがブロックチェ世界有数のソーシャルアプリであるTelegramは、8億人以上のユーザーを誇り、毎日250万人以上が新規登録しています。Telegramがユーザーに好まれる理由としては、そのセキュリティの高さと暗号化にあります。 Telegramボットはこのプラットフォームの重要な機能であり、多くのグループがサードパーティのボットを使用して自動管理、認証、スパム除去を行なっています。 Discordがブロックチェ
学ぶ/ブロックチェーン百科事典/人気コンセプト/Telegramボッ...つの記事で理解する

Telegramボットを一つの記事で理解する

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#Web3#業界最新ニュース#初心者#基本概念
DeFi
DEFI$0.001695-1.33%
NFT
NFT$0.0000004299-0.04%
UniBot
UNIBOT$2.58+0.11%
イーサリアム
ETH$4,344.59+0.15%

世界有数のソーシャルアプリであるTelegramは、8億人以上のユーザーを誇り、毎日250万人以上が新規登録しています。Telegramがユーザーに好まれる理由としては、そのセキュリティの高さと暗号化にあります。

Telegramボットはこのプラットフォームの重要な機能であり、多くのグループがサードパーティのボットを使用して自動管理、認証、スパム除去を行なっています。

Discordがブロックチェーンプロジェクトに広く採用される前は、初期のコミュニケーションツールとして主にTelegramが使われていました。以前の強気相場においてDeFi分野に代表されるプロジェクトは基本的にTelegramを使用してグループを立ち上げ、ユーザーとコミュニケーションをとっていました。しかし、NFTやGameFiの台頭により、ユーザーベースは徐々にDiscordへとシフトしていきました。

Telegramボットは、Telegram APIとSDKを使用して構築・開発されたものです。ボットは、Telegramチャット内のユーザーのコマンドやキーワードに応答することができます。

1. ウォレット


Telegramは自己管理型ウォレットを備えており、ユーザーは銀行カードを使用してTelegram内で直接トークンを購入、受取、取引することができます。また、他のウォレットへトークンを送ったり、Telegram上で製品やサービスを購入することもできます。

非ブロックチェーンユーザーにとって、ウォレットの導入と利用は常に参入への障壁となっていました。Telegramはこの障壁を取り除き、8億人のユーザーに、より便利で簡単にアクセスできる体験を提供しています。


2. UniBot


Unibotは、Telegramを通じてユーザーがDEX（分散型取引所）での取引を実行できるようにするボットです。

2.1 チームとパートナーシップ


創設者： James Prestwich氏はシニアブロックチェーン開発者兼起業家です。クロスチェーンプロトコルのSummaを設立し、イーサリアム2.0の研究開発に携わっていました。

パートナーシップ： Uniswap は取引サービスとデータインターフェイスを提供しています。 Flashbots は、MEV (最大抽出可能価値) 技術とソリューションを提供しています。 CoinGecko は、トークン価格、流動性、取引高などの情報を提供しています。

2.2 特徴


  • Uniswapの6倍のスピード
  • 新規ユーザーに分かりやすく、使いやすい
  • 単一のインターフェイスでトレンド分析、セキュリティチェック、トランザクションが可能

2.3 トークン


UnibotはUNIBOTと呼ばれる独自のトークンを発行し、累計100万枚を供給します。トークンの50%は旧UNIBOTの保有者にエアドロップされ、25%はチームと開発者に、15%はマーケティング目的に、10%は流動性マイニングに割り当てられました。売買には5％の税金がかかり、トランザクションにはさらに1％の税金がかかります。

UNIBOTの現在の価格は150.34ドルで、ピークは約200ドルです。約6,600のアドレスに保有されています。


現在、Dune Analyticsのデータによると、UNIBOTトークンの時価総額は1億5000万ドルで、ピークは約2億1000万ドルに達しています。


このトークンはUniswapで取引されており、現在の流動性は約703万8000ドル、税収流動性は約248万7000ドルで35.33％を占めています。


2.4 収益源


  • UNIBOTチームに割り当てられたトークンの25%
  • 1％の取引手数料、UNIBOTトークンの買い戻しとバーンに使用
  • 一定額のUNIBOTトークンを支払うことで、他のトレーダーの戦略や操作に追随できるコピートレードサービスの提供
  • DEX指値注文サービスの提供において、ユーザーが目標価格を設定し、価格が設定価格に到達した時点で自動的に取引を実行するために一定量のUNIBOTトークンを支払う必要があります

2.5 データ情報


Dune Analyticsによると、UniBotはTelegramボットプロジェクトの中で約84％の市場シェアを占めています。


公式サイトによると、累計取引高は2億6,200万ドルに達しており、これはDune Analyticsのデータと同様です。これまでに、累計402,000件のトランザクションが発生し、1,426.8 ETHが消費され、プロジェクトは685.4万ドルを獲得しています。


ボットは１日あたり約1,700人から2,000人のユーザーに利用されており、その大半はリピーターです。毎日8,000件以上のトランザクションが発生し、1日の収益は約180,000ドルとなっています。


現在のところ、総ユーザー数は13,700人、1日の平均ユーザー数は2,000人で、各ユーザーは平均29件のトランザクションを行なっています。円グラフから、大半のユーザーは5件以下のトランザクションしか行っておらず、27.3％のユーザーは1件しか行っていないことが分かります。


3. MEXCでUNIBOTトークンを購入するには


MEXCは現在、UNIBOTトークンの現物取引を提供しており、USDTを使用して直接購入することができます。

ウェブ版


MEXCのウェブサイトを開き、個人アカウントにログインします。右上の検索バーに [UNIBOT]と入力します。[取引]の下にある取引ペア UNIBOT/USDT をクリックして、UNIBOT取引インターフェースに移動し、取引を開始します。


アプリ版


MEXCアプリのホームページで、検索バーに[UNIBOT]と入力します。[現物取引]の下にある取引ペアUNIBOT/USDT をクリックし、取引ページにアクセスします。[購入]または[売却]をクリックして取引を開始します。


注意事項：この記事で使用されているデータとチャートは、第三者のデータ分析サイトDune Analyticsから入手したものです。より詳細なデータについては、ウェブサイトをご覧ください。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。MEXC学ぶは、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

NFTとは?

NFTとは?

NFT とは、一意の識別子と追加の属性を持つトークンの一種です。一意の識別子により、トークンは交換可能ではありません。追加情報は、テキスト、画像、音声、動画ファイルなど、どのような種類のデータでもかまいません。NFTは「Non-Fungible Token」の略で、取替え不可能なトークンを意味します。ビットコインやイーサリアムのような代替可能なトークンとは異なり、NFTは1つ1つがユニークで別個の

分散型レンディングとは？

分散型レンディングとは？

分散型レンディングとは、DEXと同様に、DeFiの重要な構成要素の一つです。2020年のDeFiサマーは、さまざまなDEX間の競争が繰り広げられたことで、流動性競争が引き起こされたのに対し、CompoundレンディングとDEXの統合は、エキサイティングなトレンドの序章と言えるでしょう。1. 分散型レンディングとは？伝統的な金融システムでは、ユーザーは銀行口座を持ち、本人確認を完了する必要があります

ライトコイン半減期へのカウントダウン

ライトコイン半減期へのカウントダウン

Litecoinとは何ですか？起源 ライトコインは2011年に発行されました。ビットコインから派生したライトコインの開発チームは、オリジナルのビットコインのソースコードに特定の変更を加えました。この革新により、ライトコインは特定の制限されたBTCネットワークで使用できるようになりました。高速な取引 ビットコインと比較して、ライトコインはより高速なトランザクションの速度と短いブロック確認時間を提供し

Web 3.0とは？

Web 3.0とは？

2014年に、ギャビン・ウッド博士が革新的な概念であるWeb 3.0を紹介しました。彼のビジョンは、Web 3.0はインターネットをより分散化、検証可能、安全にすることを目的とした運動やプロトコルの集合であるべきだというものでした。Web 3.0の概念は、サーバーレスで分散化されたインターネットを実現し、ユーザーが自分自身のアイデンティティ、データ、運命をコントロールできるようにすることを意味しま

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得