Telegramボットを一つの記事で理解する





世界有数のソーシャルアプリであるTelegramは、8億人以上のユーザーを誇り、毎日250万人以上が新規登録しています。Telegramがユーザーに好まれる理由としては、そのセキュリティの高さと暗号化にあります。





Telegramボットはこのプラットフォームの重要な機能であり、多くのグループがサードパーティのボットを使用して自動管理、認証、スパム除去を行なっています。





Discordがブロックチェーンプロジェクトに広く採用される前は、初期のコミュニケーションツールとして主にTelegramが使われていました。以前の強気相場においてDeFi分野に代表されるプロジェクトは基本的にTelegramを使用してグループを立ち上げ、ユーザーとコミュニケーションをとっていました。しかし、NFTやGameFiの台頭により、ユーザーベースは徐々にDiscordへとシフトしていきました。





Telegramボットは、Telegram APIとSDKを使用して構築・開発されたものです。ボットは、Telegramチャット内のユーザーのコマンドやキーワードに応答することができます。









Telegramは自己管理型ウォレットを備えており、ユーザーは銀行カードを使用してTelegram内で直接トークンを購入、受取、取引することができます。また、他のウォレットへトークンを送ったり、Telegram上で製品やサービスを購入することもできます。





非ブロックチェーンユーザーにとって、ウォレットの導入と利用は常に参入への障壁となっていました。Telegramはこの障壁を取り除き、8億人のユーザーに、より便利で簡単にアクセスできる体験を提供しています。













Unibotは、Telegramを通じてユーザーがDEX（分散型取引所）での取引を実行できるようにするボットです。









創設者： James Prestwich氏はシニアブロックチェーン開発者兼起業家です。クロスチェーンプロトコルのSummaを設立し、イーサリアム2.0の研究開発に携わっていました。





パートナーシップ： Uniswap は取引サービスとデータインターフェイスを提供しています。 Flashbots は、MEV (最大抽出可能価値) 技術とソリューションを提供しています。 CoinGecko は、トークン価格、流動性、取引高などの情報を提供しています。









Uniswapの6倍のスピード

新規ユーザーに分かりやすく、使いやすい

単一のインターフェイスでトレンド分析、セキュリティチェック、トランザクションが可能









UnibotはUNIBOTと呼ばれる独自のトークンを発行し、累計100万枚を供給します。トークンの50%は旧UNIBOTの保有者にエアドロップされ、25%はチームと開発者に、15%はマーケティング目的に、10%は流動性マイニングに割り当てられました。売買には5％の税金がかかり、トランザクションにはさらに1％の税金がかかります。





UNIBOTの現在の価格は150.34ドルで、ピークは約200ドルです。約6,600のアドレスに保有されています。









現在、Dune Analyticsのデータによると、UNIBOTトークンの時価総額は1億5000万ドルで、ピークは約2億1000万ドルに達しています。









このトークンはUniswapで取引されており、現在の流動性は約703万8000ドル、税収流動性は約248万7000ドルで35.33％を占めています。













UNIBOTチームに割り当てられたトークンの25%

1％の取引手数料、UNIBOTトークンの買い戻しとバーンに使用

一定額のUNIBOTトークンを支払うことで、他のトレーダーの戦略や操作に追随できるコピートレードサービスの提供

DEX指値注文サービスの提供において、ユーザーが目標価格を設定し、価格が設定価格に到達した時点で自動的に取引を実行するために一定量のUNIBOTトークンを支払う必要があります









Dune Analyticsによると、UniBotはTelegramボットプロジェクトの中で約84％の市場シェアを占めています。









公式サイトによると、累計取引高は2億6,200万ドルに達しており、これはDune Analyticsのデータと同様です。これまでに、累計402,000件のトランザクションが発生し、1,426.8 ETHが消費され、プロジェクトは685.4万ドルを獲得しています。









ボットは１日あたり約1,700人から2,000人のユーザーに利用されており、その大半はリピーターです。毎日8,000件以上のトランザクションが発生し、1日の収益は約180,000ドルとなっています。









現在のところ、総ユーザー数は13,700人、1日の平均ユーザー数は2,000人で、各ユーザーは平均29件のトランザクションを行なっています。円グラフから、大半のユーザーは5件以下のトランザクションしか行っておらず、27.3％のユーザーは1件しか行っていないことが分かります。













注意事項：この記事で使用されているデータとチャートは、第三者のデータ分析サイトDune Analyticsから入手したものです。より詳細なデータについては、ウェブサイトをご覧ください。





