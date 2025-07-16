Launchpoolとは？













Launchpoolイベントに参加するためには、MEXCプラットフォーム上でKYC認証を完了する必要があります。一部のステーキングイベントは新規ユーザー様限定となっているため、詳細については各イベントの専用ページをご確認ください。





参加者がトークン報酬を受け取るには、イベント終了前までにKYC認証を完了する必要があります。エアドロップされたトークンは、イベント終了後、ステーキング割合に応じて、対象参加者の現物アカウントに配布されます。





注意事項：

マーケットメイカー、機関投資家アカウント、および制限対象地域または国のユーザー様は、Launchpoolイベントに参加できません。

通常、最低ステーキング額が設定されており、ステーキングした資産はイベント期間中ロックされます。

LaunchpoolでステーキングしたMXトークンは、Kickstarterなどの他のイベントにも利用することができます。









ウェブプラットフォームを使用してLaunchpoolイベントに参加する手順をご紹介します。モバイルアプリでも同様の手順で操作できます。









MEXCのホームページで [現物取引] にカーソルを合わせ、[Launchpool] を選択すると、イベントページにアクセスできます。









現在開催中のLaunchpoolイベントの一覧から参加したいプロジェクトを選択し、[今すぐステーキング] をクリックします。









イベントが終了すると、報酬が配布されます。イベントによって最低ステーキング額が異なるため、詳細についてはイベントページをご覧ください。









ステーキング期間が終了すると、ステーキングしたトークンは自動的に償還されます（手動での操作は不要）。





ステーキング期間が終了する前にトークンを償還したい場合は、参加中のイベントのステーキングプールページに移動し、[償還] をクリックしてください。償還後、即座に現物アカウントにトークンが振り替えられます。

















MEXCウェブサイトで [ウォレット] にカーソルを合わせ、[イベント報酬] を選択します。





報酬履歴ページで [現物イベント] をクリックし、[Launchpool] を選択すると、報酬履歴が表示されます。









また、Launchpoolイベントページの [私の履歴] から [収益の詳細] を選択することで、ステーキング報酬を確認することができます。













はい、ステーキングしたトークンはいつでも償還することができます。償還後、即座に現物アカウントにトークンが振り替えられます。





ステーキング期間が終了すると、ステーキングしたトークンは自動的に償還されます（手動での操作は不要）。ただし、償還手続きに多少の遅延が生じる場合がありますのでご了承ください。





はい、ステーキングしたMXトークンはKickstarterエアドロップイベントへの参加にも使用でき、2倍の報酬を獲得することができます。





日次報酬は以下の計算式で計算されます：

日次トークン報酬 = ユーザー様の1日あたりの平均ステーキング金額 ÷ 全ユーザー様の1日あたりの平均ステーキング金額の合計 × 1日あたりのプール報酬総額。

例えば、100 USDTをステーキングし、当日のプール報酬総額が10,000 USDTであなたのステーキング金額が合計の1%を占めている場合、100 USDTの報酬を獲得することになります。

注：報酬の配布には若干の遅延が生じる場合があります。報酬は、$0.01以上の金額である場合にのみ配布されます。また、報酬は実際のステーキング期間に基づいて計算されます。1時間未満のステーキングでは報酬を獲得することができません。





報酬は時間単位で計算され、以下に示す3つの方法で配布されます：

時間単位の配布： ロックされた資産から発生した報酬は、T+1時間以内に計算が完了し、1時間ごとに配布されます。

日次配布： 報酬はT+1の決済後、現物アカウントに直接入金されます。

イベント終了後の一括配布：イベント終了後1時間以内に、すべての報酬が配布されます。

具体的な報酬配布方法については、イベントページをご覧ください。すべてのイベントにおいて、時間単位で収益が計算されています。







