MEXC Launchpoolは、ユーザー様が特定のトークンをステーキングすることで、人気のあるまたは新規上場した暗号資産のエアドロップを受け取ることができる革新的なプログラムです。Launchpoolでステーキングしたトークンはいつでも償還でき、ユーザー様はステーキング金額に応じた報酬を受け取れます。このプラットフォームでは、MX、USDT、プロジェクトトークンなど、さまざまなステーキングトークMEXC Launchpoolは、ユーザー様が特定のトークンをステーキングすることで、人気のあるまたは新規上場した暗号資産のエアドロップを受け取ることができる革新的なプログラムです。Launchpoolでステーキングしたトークンはいつでも償還でき、ユーザー様はステーキング金額に応じた報酬を受け取れます。このプラットフォームでは、MX、USDT、プロジェクトトークンなど、さまざまなステーキングトーク
学ぶ/MXゾーン/人気トピック分析/Launchpoolとは？

Launchpoolとは？

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#注目イベント#MX#初心者#基本概念
MX Token
MX$2.6491+0.69%

MEXC Launchpoolは、ユーザー様が特定のトークンをステーキングすることで、人気のあるまたは新規上場した暗号資産のエアドロップを受け取ることができる革新的なプログラムです。Launchpoolでステーキングしたトークンはいつでも償還でき、ユーザー様はステーキング金額に応じた報酬を受け取れます。このプラットフォームでは、MX、USDT、プロジェクトトークンなど、さまざまなステーキングトークンをサポートしています。各ステーキングプールの詳細は、プロジェクトごとに決定されます。このプログラムは、ユーザー様に高品質なプロジェクトを案内すると同時に、追加のエアドロップ特典を無料で提供することを目的としています。

1. Launchpoolへの参加資格


Launchpoolイベントに参加するためには、MEXCプラットフォーム上でKYC認証を完了する必要があります。一部のステーキングイベントは新規ユーザー様限定となっているため、詳細については各イベントの専用ページをご確認ください。

参加者がトークン報酬を受け取るには、イベント終了前までにKYC認証を完了する必要があります。エアドロップされたトークンは、イベント終了後、ステーキング割合に応じて、対象参加者の現物アカウントに配布されます。

注意事項：
  • マーケットメイカー、機関投資家アカウント、および制限対象地域または国のユーザー様は、Launchpoolイベントに参加できません。
  • 通常、最低ステーキング額が設定されており、ステーキングした資産はイベント期間中ロックされます。
  • LaunchpoolでステーキングしたMXトークンは、Kickstarterなどの他のイベントにも利用することができます。

2. Launchpoolへの参加方法


ウェブプラットフォームを使用してLaunchpoolイベントに参加する手順をご紹介します。モバイルアプリでも同様の手順で操作できます。

2.1 ステーキング方法


MEXCのホームページで [現物取引] にカーソルを合わせ、[Launchpool] を選択すると、イベントページにアクセスできます。


現在開催中のLaunchpoolイベントの一覧から参加したいプロジェクトを選択し、[今すぐステーキング] をクリックします。


イベントが終了すると、報酬が配布されます。イベントによって最低ステーキング額が異なるため、詳細についてはイベントページをご覧ください。

2.2 ステーキングしたトークンを償還する方法


ステーキング期間が終了すると、ステーキングしたトークンは自動的に償還されます（手動での操作は不要）。

ステーキング期間が終了する前にトークンを償還したい場合は、参加中のイベントのステーキングプールページに移動し、[償還] をクリックしてください。償還後、即座に現物アカウントにトークンが振り替えられます。



2.3 ステーキング報酬を確認する方法


MEXCウェブサイトで [ウォレット] にカーソルを合わせ、[イベント報酬] を選択します。

報酬履歴ページで [現物イベント] をクリックし、[Launchpool] を選択すると、報酬履歴が表示されます。


また、Launchpoolイベントページの [私の履歴] から [収益の詳細] を選択することで、ステーキング報酬を確認することができます。


3. よくある質問


3.1 ステーキングしたトークンはいつでも償還することができますか？

はい、ステーキングしたトークンはいつでも償還することができます。償還後、即座に現物アカウントにトークンが振り替えられます。

3.2 ステーキング期間終了後に、ステーキングしたトークンを償還することはできますか？

ステーキング期間が終了すると、ステーキングしたトークンは自動的に償還されます（手動での操作は不要）。ただし、償還手続きに多少の遅延が生じる場合がありますのでご了承ください。

3.3 ステーキングしたMXトークンは、他のイベントに参加するために使用できますか？

はい、ステーキングしたMXトークンはKickstarterエアドロップイベントへの参加にも使用でき、2倍の報酬を獲得することができます。

3.4 日次報酬はどのように計算されるのですか？

日次報酬は以下の計算式で計算されます：
日次トークン報酬 = ユーザー様の1日あたりの平均ステーキング金額 ÷ 全ユーザー様の1日あたりの平均ステーキング金額の合計 × 1日あたりのプール報酬総額。
例えば、100 USDTをステーキングし、当日のプール報酬総額が10,000 USDTであなたのステーキング金額が合計の1%を占めている場合、100 USDTの報酬を獲得することになります。
注：報酬の配布には若干の遅延が生じる場合があります。報酬は、$0.01以上の金額である場合にのみ配布されます。また、報酬は実際のステーキング期間に基づいて計算されます。1時間未満のステーキングでは報酬を獲得することができません。

3.5 報酬はいつ計算され支払われますか？

報酬は時間単位で計算され、以下に示す3つの方法で配布されます：
  • 時間単位の配布：ロックされた資産から発生した報酬は、T+1時間以内に計算が完了し、1時間ごとに配布されます。
  • 日次配布：報酬はT+1の決済後、現物アカウントに直接入金されます。
  • イベント終了後の一括配布：イベント終了後1時間以内に、すべての報酬が配布されます。
具体的な報酬配布方法については、イベントページをご覧ください。すべてのイベントにおいて、時間単位で収益が計算されています。

詳細については Launchpool イベントページ をご覧ください。

免責事項: 本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

KickstarterとLaunchpoolイベントの係数ルールが改訂・アップグレードされました！

KickstarterとLaunchpoolイベントの係数ルールが改訂・アップグレードされました！

KickstarterおよびLaunchpoolイベントは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。MX保有者の積極的な参加を促し、報酬を増やすため、MEXCはKickstarterおよびLaunchpoolイベントのレベル報酬係数のルールを調整しました。調整内容は以下の通りです：調整前：イベントでより多くのMXを投票すればするほど、対応する投票係数が高くなり、山分けされる報酬が多くなります

MXゾーン9月イベントレポート

MXゾーン9月イベントレポート

MEXCプラットフォームでは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントを提供しており、さまざまなプロジェクトからエアドロップ報酬を獲得することができます。MX保有者の積極的な参加を促し、エアドロップ報酬を増やすために、MEXCは9月に参加要件を引き下げ、エアドロップイベントの報酬係数を調整しました。この改訂プランにより、ユーザー様はエアドロップイベントにより迅速に参加できるようになり、報酬係数を増

MXゾーン11月イベントレポート

MXゾーン11月イベントレポート

2024年11月、アメリカ大統領選挙が終了し、トランプ氏が無事に次期大統領に選出されました。この選挙結果を受けて、暗号資産市場は急反発し、BTC価格は新高値を何度も更新し、$10万の大台を突破しました。暗号資産に対する投資家の熱意は高まり、新たな投資ブームを巻き起こしました。この期間中、MEXCは複数回にわたる無料エアドロップイベントを展開し、ユーザー様に豊富な報酬を提供するとともに、いくつかのト

MXゾーン 9月 イベント実績

MXゾーン 9月 イベント実績

1. 9月 エアドロップイベントデータ実績MEXCでは、毎月MXトークン保有者限定のエアドロップイベントを開催しています。一定期間MXトークンを保有すると、これらの無料エアドロップイベントに参加することができます。MEXCは9月に7回のLaunchpoolイベントと126回のKickstarterイベントを含む、合計133回のエアドロップイベントを開催しました。これらのエアドロップイベントでは、9

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得