MXゾーン 10月 イベント実績





10月の暗号資産市場は、主にビットコインの勢いに後押しされたことにより、待望の好転を遂げました。この高騰の中、MEXCプラットフォームのネイティブトークンであるMXの価値は2.85ドルまで急上昇しました。













MEXCでは、毎月MX保有者限定のエアドロップイベントを開催しています。特定の期間、一定量のMXトークンを保有することで、これらの無料エアドロップイベントに参加することができます。10月、MEXCプラットフォームは、3つのLaunchpoolイベントと133のKickstarterイベントを含む、合計136のエアドロップイベントを実施しました。これらのエアドロップイベントを通じて総額900万ドル以上の報酬が配布され、62%という高いAPYを達成しました。





MEXCの内部統計によると、全136のエアドロップ報酬イベントの中で、MEMETOONトークンはピーク時に270.93%の価格上昇を示し、月間で最も利益を上げたトークンとなりました。価格上昇率上位10トークンのうち、上位7トークンは100%を超える成長率を記録しました。





プロジェクト名 エアドロップ日時 （MX投票日時） 価格上昇率 （10/31現在） MEMETOON 2023/10/17 270.93% VSC 2023/10/3 154.24% GFLY 2023/10/18 149.4% ZETRIX 2023/10/28 146.95% FMC 2023/10/30 145% VC 2023/10/15 140.7% TIME 2023/10/20 115.47% PPT 2023/10/24 99.6% GAI 2023/10/25 97.7% NEOX 2023/10/24 93%









LaunchpoolとKickstarterはMX保有者限定のイベントです。MX保有者の場合、KickstarterとLaunchpoolのイベントに参加するには、最低1,000MX Tokenを連続30日間以上保有する必要があります。





MEXC公式ウェブページのナビゲーションバーから[現物取引]を選択してください。そこに[Launchpool]と[Kickstarter]イベントへのリンクがあります。









イベント詳細ページに入った後、[クイック投票]ボタンをクリックすると、開催中のすべてのイベントにワンクリックで参加できます。LaunchpoolとKickstarterの両方のイベントに同時に参加することができ、MXトークンはロックされません。













まだMXを保有しておらず、無料のエアドロップイベントに参加したい場合は、MEXCプラットフォームでMXトークンを購入し、指定された期間保有する必要があります。条件が満たされると、これらのイベントに参加できるようになります。







