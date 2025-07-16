10月の暗号資産市場は、主にビットコインの勢いに後押しされたことにより、待望の好転を遂げました。この高騰の中、MEXCプラットフォームのネイティブトークンであるMXの価値は2.85ドルまで急上昇しました。 MXトークンを保有することで、その価格上昇を利用する機会が得られるだけでなく、毎月の限定イベントに参加したり、無料のエアドロップ報酬を受け取ったりすることができます。MXを保有するメリットについ10月の暗号資産市場は、主にビットコインの勢いに後押しされたことにより、待望の好転を遂げました。この高騰の中、MEXCプラットフォームのネイティブトークンであるMXの価値は2.85ドルまで急上昇しました。 MXトークンを保有することで、その価格上昇を利用する機会が得られるだけでなく、毎月の限定イベントに参加したり、無料のエアドロップ報酬を受け取ったりすることができます。MXを保有するメリットについ
学ぶ/MXゾーン/収益イベント/MXゾーン 10月 イベント実績

MXゾーン 10月 イベント実績

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#注目イベント#現物#MX#初心者
MX Token
MX$2.6514+0.77%
Vyvo Coin
VSC$0.002248+1.35%
ZETRIX
ZETRIX$15.57-1.66%
FimarkCoin
FMC$0.0001069-12.44%
VinuChain
VC$0.0024+1.26%

10月の暗号資産市場は、主にビットコインの勢いに後押しされたことにより、待望の好転を遂げました。この高騰の中、MEXCプラットフォームのネイティブトークンであるMXの価値は2.85ドルまで急上昇しました。

MXトークンを保有することで、その価格上昇を利用する機会が得られるだけでなく、毎月の限定イベントに参加したり、無料のエアドロップ報酬を受け取ったりすることができます。MXを保有するメリットについては、「MX保有の3大メリット」を参照してください。

1. 10月 エアドロップイベントデータ実績


MEXCでは、毎月MX保有者限定のエアドロップイベントを開催しています。特定の期間、一定量のMXトークンを保有することで、これらの無料エアドロップイベントに参加することができます。10月、MEXCプラットフォームは、3つのLaunchpoolイベントと133のKickstarterイベントを含む、合計136のエアドロップイベントを実施しました。これらのエアドロップイベントを通じて総額900万ドル以上の報酬が配布され、62%という高いAPYを達成しました。

MEXCの内部統計によると、全136のエアドロップ報酬イベントの中で、MEMETOONトークンはピーク時に270.93%の価格上昇を示し、月間で最も利益を上げたトークンとなりました。価格上昇率上位10トークンのうち、上位7トークンは100%を超える成長率を記録しました。

2023年10月 有料暗号資産 トップ10

プロジェクト名
エアドロップ日時 （MX投票日時）
価格上昇率 （10/31現在）
MEMETOON
2023/10/17
270.93%
VSC
2023/10/3
154.24%
GFLY
2023/10/18
149.4%
ZETRIX
2023/10/28
146.95%
FMC
2023/10/30
145%
VC
2023/10/15
140.7%
TIME
2023/10/20
115.47%
PPT
2023/10/24
99.6%
GAI
2023/10/25
97.7%
NEOX
2023/10/24
93%

2. 暗号資産エアドロップイベントへの参加方法


LaunchpoolとKickstarterはMX保有者限定のイベントです。MX保有者の場合、KickstarterとLaunchpoolのイベントに参加するには、最低1,000MX Tokenを連続30日間以上保有する必要があります。

MEXC公式ウェブページのナビゲーションバーから[現物取引]を選択してください。そこに[Launchpool]と[Kickstarter]イベントへのリンクがあります。



イベント詳細ページに入った後、[クイック投票]ボタンをクリックすると、開催中のすべてのイベントにワンクリックで参加できます。LaunchpoolとKickstarterの両方のイベントに同時に参加することができ、MXトークンはロックされません。

LaunchpoolとKickstarterイベントの詳細については、「Launchpoolとは？ 」と 「Kickstarterに参加する方法は？」をお読みください。

3. MXの購入


まだMXを保有しておらず、無料のエアドロップイベントに参加したい場合は、MEXCプラットフォームでMXトークンを購入し、指定された期間保有する必要があります。条件が満たされると、これらのイベントに参加できるようになります。

MXトークンの購入方法の詳細については、「1分でMXを購入する」をお読みいただき、チュートリアルの手順に従ってご購入ください。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

MXゾーン 9月 イベント実績

MXゾーン 9月 イベント実績

1. 9月 エアドロップイベントデータ実績MEXCでは、毎月MXトークン保有者限定のエアドロップイベントを開催しています。一定期間MXトークンを保有すると、これらの無料エアドロップイベントに参加することができます。MEXCは9月に7回のLaunchpoolイベントと126回のKickstarterイベントを含む、合計133回のエアドロップイベントを開催しました。これらのエアドロップイベントでは、9

MXゾーン 7月イベントレポート

MXゾーン 7月イベントレポート

1. 7月エアドロップ イベントデータ実績MEXCは毎月、MXトークン保有者限定の無料エアドロップイベントを実施し、MX保有者の不労収益を増やしています。7月には、Launchpoolでは11件、Kickstarterでは124件、合計135のエアドロップイベントがプラットフォーム上で行われました。7月のエアドロップイベントでは1,000万ドル以上の報酬が配布され、年間利回りは最大61%でした。こ

8月 MXゾーンのイベントデータ

8月 MXゾーンのイベントデータ

1. 8月 エアドロップのイベントデータ8月、MEXCは合計155回のエアドロップイベントを実施しました。そのうち19回がLaunchpoolイベント、136回がKickstarterイベントでした。イベント数は7月と比べて20回増加しました。MEXCプラットフォームでは、毎月定期的にこのようなエアドロップイベントを開催しており、これらの無料エアドロップイベントはMXトークン保有者に限定されていま

MX保有の3大メリット

MX保有の3大メリット

MXはMEXCがリリースしたネイティブユーティリティトークンです。MEXCは暗号資産愛好家向けの安全な暗号資産取引プラットフォームです。同プラットフォームのトークンMXを保有するユーザー様には、さらなるメリットがあります。1. 取引手数料の割引MEXCは、最低水準の取引手数料を提供しています。現物取引手数料はメイカー0%、テイカー0.05%。先物取引手数料は、メイカー0.01%、テイカー0.04%

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得