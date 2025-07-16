MXゾーン 7月イベントレポート

|プロジェクト名称
|エアドロップ日時
（MX投票日時）
|価格上昇率（8/2現在）
|SPACE
|7/14/2023
|768.67%
|NOVA
|7/14/2023
|534.20%
|PG
|7/1/2023
|484.20%
|BEAI
|7/21/2023
|274.56%
|NAC
|7/10/2023
|209%
|ARC
|7/28/2023
|196.80%
|SELO
|7/19/2023
|169.84%
|CRE
|7/22/2023
|160.93%
|ICT
|7/10/2023
|131.62%
暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣
Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき
MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ
暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための
1. 9月 エアドロップイベントデータ実績MEXCでは、毎月MXトークン保有者限定のエアドロップイベントを開催しています。一定期間MXトークンを保有すると、これらの無料エアドロップイベントに参加することができます。MEXCは9月に7回のLaunchpoolイベントと126回のKickstarterイベントを含む、合計133回のエアドロップイベントを開催しました。これらのエアドロップイベントでは、9
10月の暗号資産市場は、主にビットコインの勢いに後押しされたことにより、待望の好転を遂げました。この高騰の中、MEXCプラットフォームのネイティブトークンであるMXの価値は2.85ドルまで急上昇しました。MXトークンを保有することで、その価格上昇を利用する機会が得られるだけでなく、毎月の限定イベントに参加したり、無料のエアドロップ報酬を受け取ったりすることができます。MXを保有するメリットについて
1. 8月 エアドロップのイベントデータ8月、MEXCは合計155回のエアドロップイベントを実施しました。そのうち19回がLaunchpoolイベント、136回がKickstarterイベントでした。イベント数は7月と比べて20回増加しました。MEXCプラットフォームでは、毎月定期的にこのようなエアドロップイベントを開催しており、これらの無料エアドロップイベントはMXトークン保有者に限定されていま
MXはMEXCがリリースしたネイティブユーティリティトークンです。MEXCは暗号資産愛好家向けの安全な暗号資産取引プラットフォームです。同プラットフォームのトークンMXを保有するユーザー様には、さらなるメリットがあります。1. 取引手数料の割引MEXCは、最低水準の取引手数料を提供しています。現物取引手数料はメイカー0%、テイカー0.05%。先物取引手数料は、メイカー0.01%、テイカー0.04%