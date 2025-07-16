MXゾーン 7月イベントレポート









MEXCは毎月、MXトークン保有者限定の無料エアドロップイベントを実施し、MX保有者の不労収益を増やしています。7月には、Launchpoolでは11件、Kickstarterでは124件、合計135のエアドロップイベントがプラットフォーム上で行われました。





7月のエアドロップイベントでは1,000万ドル以上の報酬が配布され、年間利回りは最大61%でした。これらのイベントで配布された暗号資産のうち、SPACEは768.67%の急上昇を記録し、今月最も利益を上げた暗号資産となりました。成長率上位5つのプロジェクトは、いずれもトークン価格が200%以上上昇しました。





プロジェクト名称 エアドロップ日時

（MX投票日時） 価格上昇率（8/2現在） SPACE 7/14/2023 768.67% NOVA 7/14/2023 534.20% PG 7/1/2023 484.20% BEAI 7/21/2023 274.56% NAC 7/10/2023 209% ARC 7/28/2023 196.80% SELO 7/19/2023 169.84% CRE 7/22/2023 160.93% ICT 7/10/2023 131.62%









LaunchpoolとKickstarterはMX保有者限定のイベントです。MX保有者の場合、KickstarterとLaunchpoolのイベントに参加するには、最低1,000MX Tokenを連続30日間以上保有する必要があります。





MEXC公式ウェブページのナビゲーションバーから[現物取引]を選択してください。そこに[ローンチパッド]（Launchpool）と[Kickstarter]イベントへのリンクがあります。









イベント詳細ページに入った後、[クイック投票]ボタンをクリックすると、開催中のすべてのイベントにワンクリックで参加できます。LaunchpoolとKickstarterの両方のイベントに同時に参加することができ、MXトークンはロックされません。













まだMXを保有しておらず、無料のエアドロップイベントに参加したい場合は、MEXCプラットフォームでMXトークンを購入し、指定された期間保有する必要があります。これらの条件が満たされると、これらのイベントに参加できるようになります。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。