Kite AIとは？AIエージェント経済を支える3つの中核インフラ

初級
2025/9/26
Kite AI
Sleepless AI
SPACE ID
RWAX
パイコイン
TL;DR


1）Kite AIは、AIエージェントとエージェント型インターネットのインフラを提供するために特化して構築されたEVM互換のレイヤー1ブロックチェーンです。
2）Kite AIは、PayPal VenturesとGeneral Catalystが主導するシリーズAラウンドで$1,800万を調達し、累計資金は$3,300万に達しました。
3）Kite AIは、エージェントのためのネイティブなアイデンティティ認証、プログラム可能なガバナンス、即時決済という3つの主要機能を提供します。
4）Kite AIRプラットフォームを通じて、ユーザーは多様なAIエージェントを発見、構築、取引することができます。
5）Kite AIはProof of AI（PoAI）コンセンサスメカニズムを採用し、ガス代は$0.000001未満です。

1. Kite AIとは


Kite AI は「エージェント型インターネット」の基盤レイヤーを構築しています。これは、自律的なAIエージェントが相互運用可能かつ検証可能な環境で活動できる、オープンで分散型のネットワークです。Kiteはエージェントサービスの供給と利用の双方にインセンティブを与え、統一されたアイデンティティ、決済、ガバナンスの仕組みを提供します。これにより、エージェントは仲介者なしで安全に認証、取引、協働することが可能になります。プロトコル間トークンモデルを活用し、Kite AIは商業的価値を生み出し、長期的なネットワークの持続可能性を確保する垂直統合型AIエコシステムの実現を目指しています。

2. Kite AIの3つの中核モジュール


Kite AI は、3つの主要な課題に取り組んでいます：

2.1 エージェントのためのネイティブID認証システム


従来のインターネットでは、アプリごとに独自のアカウントシステムが存在し、ユーザーは各プラットフォームで何度も登録する必要がありました。AIエージェントにとっては、この複雑さはさらに深刻です。Kiteは暗号技術に基づくIDシステムを提供し、各AIモデル、エージェント、データセット、デジタルサービスに一意で検証可能なアイデンティティを付与します。

主な特徴：
ポータビリティ：エージェントは複数アプリ間で同じIDを利用可能（例：Gmailアカウントでウェブサイトにログインするような使い方）。
相互運用性：再登録せずにあらゆるサービスとやり取り可能。
評判ベース：エージェントには独自のIDと評価記録があり、所有者の認証済み評判も共有可能。

2.2 エージェントのためのネイティブガバナンス機構


Kiteのプログラム可能なガバナンスシステムにより、開発者はエージェントの利用権限や支出制限を設定できます。例えば「月額$500まで」「特定のECサイトのみ」「1回あたりの取引上限は$100」といった制御が可能です。これによりエージェントは安全な範囲内で自律的に活動できます。

2.3 エージェントのためのネイティブ決済システム


従来の決済システムは、マシン間のマイクロペイメントには複雑すぎ、コストも高すぎます。Kiteはステーブルコインベースの即時決済システムを提供し、マシン間取引に最適化しています。ガス代は$0.000001未満で、平均ブロックタイムはわずか1秒です。大規模なエージェント取引を支えることができます。

3. Kite AIの技術アーキテクチャとエコシステム


Kiteはモジュール型アーキテクチャを採用し、開発者はコンポーネントを自由に組み合わせることができます。

ベースレイヤー：EVM互換インフラにKiteVM拡張とPoAIコンセンサスメカニズムを実装し、分散型AI計算に最適化。

プラットフォームレイヤー：SDK、API、スケーラビリティツールを提供し、エージェントアプリをデプロイ可能。AIモデルがコンテキストを処理できるModel Context Protocol（MCP）をサポート。

エコシステムレイヤー：エージェントマーケットプレイス、モジュールライブラリ、コネクタを提供。現在100以上のモジュール、1,780万以上のエージェントパスポート、日次ピーク101万件のインタラクション、累計17億件超のインタラクションを記録。

4. Kite AIR：エージェントの「App Store」


Kite AIRはエコシステムの中心的アプリケーションであり、エージェント界の「App Store」と捉えることができます。ユーザーは日常のショッピング、フードデリバリー、ライドシェアから、金融取引やデータ分析といった複雑な用途まで、多様なエージェントを見つけることができます。

開発者にとっても、Kite AIRは包括的な開発ツールチェーンを提供します。スマートコントラクトの開発からdApp構築まで、簡単なカウンターアプリから複雑な投票システムやトークン発行機能まで、詳細なチュートリアルとサンプルコードを利用可能です。RemixやHardhatなどのツールを使ってスマートコントラクトをデプロイできます。

5. Kite AIの強力なパートナーエコシステム


Kiteの開発は業界内で広く認知されています。2024年9月には、PayPal VenturesとGeneral Catalystが主導するシリーズAラウンドで$1,800万を調達し、累計資金は$3,300万に達しました。チームにはUCバークレー、MIT、ハーバードといった一流大学出身者や、Uber、Databricks、Salesforceなど著名テック企業で経験を積んだ専門家が参加しています。

技術面では、複数プロジェクトとの戦略的提携を進めています。Pi Squaredは高性能決済インフラを提供し、Vishwaはエージェント流動性戦略を展開、Irysはデータレイヤーをサポート、Masaはソーシャルエージェント向けリアルタイムデータサービスを提供しています。

6. Kite AIの実用的な応用


Kiteの応用範囲は広範囲に渡ります。EC分野では、エージェントが自律的に価格比較、注文、決済を実行します。DeFi分野では、エージェントが自動取引戦略を遂行します。IoT分野では、デバイス同士が直接的に価値を交換できます。コンテンツ制作においては、AI生成コンテンツが直接、著作権保護と収益分配を受け取ることができます。

AI技術が急速に進化するなかで、エージェントは将来の経済においてますます重要な役割を果たします。Kiteは単なるブロックチェーンプラットフォームではなく、エージェント経済の基盤インフラを構築しています。アイデンティティ、ガバナンス、決済という3つの中核課題に取り組むことで、AIエージェントが自律的に活動し、相互に協働できる信頼性の高い環境を実現します。

エージェント型インターネットの時代は近づいており、Kiteはこの新時代にとって最も重要なインフラを整備しています。ほぼゼロに近い取引コストからプログラム可能なガバナンス機構、暗号学的なID認証からネイティブなステーブルコイン決済に至るまで、Kiteはエージェント経済の未来像を現実へと変えつつあります。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

