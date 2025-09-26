Kite AIとは？AIエージェント経済を支える3つの中核インフラ









1）Kite AIは、AIエージェントとエージェント型インターネットのインフラを提供するために特化して構築されたEVM互換のレイヤー1ブロックチェーンです。

2）Kite AIは、PayPal VenturesとGeneral Catalystが主導するシリーズAラウンドで$1,800万を調達し、累計資金は$3,300万に達しました。

3）Kite AIは、エージェントのためのネイティブなアイデンティティ認証、プログラム可能なガバナンス、即時決済という3つの主要機能を提供します。

4）Kite AIRプラットフォームを通じて、ユーザーは多様なAIエージェントを発見、構築、取引することができます。

5）Kite AIはProof of AI（PoAI）コンセンサスメカニズムを採用し、ガス代は$0.000001未満です。

















Kite AI は、3つの主要な課題に取り組んでいます：













主な特徴：

ポータビリティ：エージェントは複数アプリ間で同じIDを利用可能（例：Gmailアカウントでウェブサイトにログインするような使い方）。

相互運用性：再登録せずにあらゆるサービスとやり取り可能。

評判ベース：エージェントには独自のIDと評価記録があり、所有者の認証済み評判も共有可能。









Kiteのプログラム可能なガバナンスシステムにより、開発者はエージェントの利用権限や支出制限を設定できます。例えば「月額$500まで」「特定のECサイトのみ」「1回あたりの取引上限は$100」といった制御が可能です。これによりエージェントは安全な範囲内で自律的に活動できます。

















Kiteはモジュール型アーキテクチャを採用し、開発者はコンポーネントを自由に組み合わせることができます。





ベースレイヤー：EVM互換インフラにKiteVM拡張とPoAIコンセンサスメカニズムを実装し、分散型AI計算に最適化。





プラットフォームレイヤー：SDK、API、スケーラビリティツールを提供し、エージェントアプリをデプロイ可能。AIモデルがコンテキストを処理できるModel Context Protocol（MCP）をサポート。





エコシステムレイヤー：エージェントマーケットプレイス、モジュールライブラリ、コネクタを提供。現在100以上のモジュール、1,780万以上のエージェントパスポート、日次ピーク101万件のインタラクション、累計17億件超のインタラクションを記録。









Kite AIRはエコシステムの中心的アプリケーションであり、エージェント界の「App Store」と捉えることができます。ユーザーは日常のショッピング、フードデリバリー、ライドシェアから、金融取引やデータ分析といった複雑な用途まで、多様なエージェントを見つけることができます。





開発者にとっても、Kite AIRは包括的な開発ツールチェーンを提供します。スマートコントラクトの開発からdApp構築まで、簡単なカウンターアプリから複雑な投票システムやトークン発行機能まで、詳細なチュートリアルとサンプルコードを利用可能です。RemixやHardhatなどのツールを使ってスマートコントラクトをデプロイできます。













技術面では、複数プロジェクトとの戦略的提携を進めています。Pi Squaredは高性能決済インフラを提供し、Vishwaはエージェント流動性戦略を展開、Irysはデータレイヤーをサポート、Masaはソーシャルエージェント向けリアルタイムデータサービスを提供しています。













AI技術が急速に進化するなかで、エージェントは将来の経済においてますます重要な役割を果たします。Kiteは単なるブロックチェーンプラットフォームではなく、エージェント経済の基盤インフラを構築しています。アイデンティティ、ガバナンス、決済という3つの中核課題に取り組むことで、AIエージェントが自律的に活動し、相互に協働できる信頼性の高い環境を実現します。





エージェント型インターネットの時代は近づいており、Kiteはこの新時代にとって最も重要なインフラを整備しています。ほぼゼロに近い取引コストからプログラム可能なガバナンス機構、暗号学的なID認証からネイティブなステーブルコイン決済に至るまで、Kiteはエージェント経済の未来像を現実へと変えつつあります。



