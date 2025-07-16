分散型金融（DeFi）とは？





2020年、DeFiが盛んになり始め、2021年にはDeFi Summerが市場に火をつけました。2022年には、ロックされた総額は2,194億7,000万ドルという歴史的な高水準に達しました。では、分散型金融とは一体どういうものなのでしょうか？









DeFiとは、Decentralized Financeの略で、スマートコントラクトを通じてブロックチェーンネットワーク上に構築された金融エコシステムです。DeFiが解決しようとする問題には、分散化、レントシーキングを行う仲介業者の排除、障壁が低く効率性が高い特性を生かし、現在の金融システムの改善することなどがあります。





例えば、従来の金融における国境を越えた決済を考えてみましょう。誰かが他国の誰かに送金する必要がある場合、通常、金融機関にアプローチし、手数料を請求する第三者決済を伴う登録・確認プロセスを経なければなりません。さらに、取引が完了するまでに数営業日かかることもあります。





しかしDeFiでは、ユーザーはウォレットアカウントから直接相手先に資産を送るだけでよく、第三者決済の仲介は必要ありません。取引は通常1時間以内に完了し、人間の労働時間に拘束されません。













従来の中央集権型金融と比較して、DeFiには以下のような優位性があります。





分散化：仲介機関や仲裁機関を経由せず、直接取引することが可能です。また、ユーザーは秘密鍵を通じて資金を完全に管理することができます。このアプローチは、取引のコストを削減し、よりバランスのとれた金融エコシステムに貢献します。





低い障壁：社会的身分や収入に基づく参入障壁がなく、誰でもDeFi金融サービスにアクセスし、利用することができます。これにより、現実世界では金融サービスにアクセスできないグループをカバーできる可能性があります。





オープンソースとオープンアクセス： すべてのプロトコルはオープンソースであり、誰でもプロトコル上で新しい金融商品やサービスを構築することができます。これが、この分野の急速な発展を促す主な要因の1つです。









様々な分散型アプリケーションがあるように、分散型金融（DeFi）にも多くの使用例があります。分散型取引所、融資、決済、資産管理、保険、資産融資など、より専門的な分野が含まれます。





決済： ビットコインと同様に、すべてのスマートコントラクトプラットフォームは世界中に資金を送ることができ、電子メールを送るのと同じくらい簡単で迅速です。





分散型取引所（DEX）：ユーザーはDEXプラットフォーム上の秘密鍵を通じて資金を自己管理できます。登録や認証は不要で、ユーザーは必要な暗号資産を簡単に交換することができます。





分散型レンディング： 担保を提供できる人なら誰でも、第三者に情報を明かすことなく直接融資を完了できます。借り手は暗号資産を担保にして利息を支払うことで融資を確保し、貸し手は資産をプラットフォームに入金することで利息を得ます。





ステーブルコイン： 特定の資産に固定された暗号資産で、その多くは米ドルのような広く受け入れられている通貨に固定されています。多くの金融商品や一般の消費者にとって、暗号資産の高いボラティリティに対応することは困難です。ステーブルコインの登場によってこの問題に対応します。成長するステーブルコイン市場は、DeFiを強力にサポートします。





分散型保険：分散型保険は、保険をより安く、より速く、より透明なものにすることを目指しています。自動化が進むにつれ、保険はより手頃なものになります。













Uniswapはイーサリアム上に構築された分散型取引プロトコルで、ETHとすべてのERC20暗号資産間の迅速かつ簡単な交換取引を可能にします。自動マーケットメイカー(AMM)モデルの先駆者であり、DEXが主流市場への参入を成功させるのに貢献しました。





Uniswapは現在、ブロックチェーン業界最大のDEXで、ETH、Polygon、Arbitrum、Optimism、BNB Chain、Avalanche、Celoを含む7つのパブリックチェーンをサポートしています。UniswapはNFT取引もサポートしており、OpenSea、X2Y2、SudoSwap、LooksRare NFTなどの取引市場からの注文を集約し、包括的な分散型取引プラットフォームとなっています。









AAVEはEthereumをベースとした分散型融資システムで、ユーザーは仲介者なしで様々な暗号資産を借りたり、貸したり、利息を得ることができます。









プルーフ・オブ・ステーク（POS）チェーンに分散型ステーキング・ソリューションを提供する流動性ステーキング・プラットフォーム。Lidoは現在、ETH 2.0のための最大の分散型ステーキング・プロトコルであり、ステーキングされた資産に流動性を提供しています。









MakerDAOは最大の分散型ステーブルコイン・プロジェクトであり、最初の分散型ステーブルコイン・プロジェクトでもあります。









DeFiは金融の不平等を解消し、より公平でオープンな金融システムを構築することを目指しています。前回の強気な市場サイクルの間に大きな進展と発展を遂げたものの、伝統的な金融と比較するとまだ初期段階にあります。ユーザーは比較的少なく、投機や裁定取引に重点が置かれています。より多くの人々がこの金融サービスを利用できるようになるには、まだ時間がかかるでしょう。



