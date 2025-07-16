2020年、DeFiが盛んになり始め、2021年にはDeFi Summerが市場に火をつけました。2022年には、ロックされた総額は2,194億7,000万ドルという歴史的な高水準に達しました。では、分散型金融とは一体どういうものなのでしょうか？ 1. 分散型金融（DeFi）とは何か？ DeFiとは、Decentralized Financeの略で、スマートコントラクトを通じてブロックチェーンネッ2020年、DeFiが盛んになり始め、2021年にはDeFi Summerが市場に火をつけました。2022年には、ロックされた総額は2,194億7,000万ドルという歴史的な高水準に達しました。では、分散型金融とは一体どういうものなのでしょうか？ 1. 分散型金融（DeFi）とは何か？ DeFiとは、Decentralized Financeの略で、スマートコントラクトを通じてブロックチェーンネッ
学ぶ/ブロックチェーン百科事典/「DeFi」とは/分散型金融（DeFi）とは？

分散型金融（DeFi）とは？

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#DeFi#業界最新ニュース#初心者#イーサリアム#基本概念
DeFi
DEFI$0.001695-1.56%
FINANCE
FINANCE$0.001394+32.00%
イーサリアム
ETH$4,324.11-0.47%
バイナンスコイン
BNB$1,248.45-2.75%
CELO
CELO$0.3631-2.41%

2020年、DeFiが盛んになり始め、2021年にはDeFi Summerが市場に火をつけました。2022年には、ロックされた総額は2,194億7,000万ドルという歴史的な高水準に達しました。では、分散型金融とは一体どういうものなのでしょうか？

1. 分散型金融（DeFi）とは何か？


DeFiとは、Decentralized Financeの略で、スマートコントラクトを通じてブロックチェーンネットワーク上に構築された金融エコシステムです。DeFiが解決しようとする問題には、分散化、レントシーキングを行う仲介業者の排除、障壁が低く効率性が高い特性を生かし、現在の金融システムの改善することなどがあります。

例えば、従来の金融における国境を越えた決済を考えてみましょう。誰かが他国の誰かに送金する必要がある場合、通常、金融機関にアプローチし、手数料を請求する第三者決済を伴う登録・確認プロセスを経なければなりません。さらに、取引が完了するまでに数営業日かかることもあります。

しかしDeFiでは、ユーザーはウォレットアカウントから直接相手先に資産を送るだけでよく、第三者決済の仲介は必要ありません。取引は通常1時間以内に完了し、人間の労働時間に拘束されません。


2. DeFiの優位性


従来の中央集権型金融と比較して、DeFiには以下のような優位性があります。

分散化：仲介機関や仲裁機関を経由せず、直接取引することが可能です。また、ユーザーは秘密鍵を通じて資金を完全に管理することができます。このアプローチは、取引のコストを削減し、よりバランスのとれた金融エコシステムに貢献します。

低い障壁：社会的身分や収入に基づく参入障壁がなく、誰でもDeFi金融サービスにアクセスし、利用することができます。これにより、現実世界では金融サービスにアクセスできないグループをカバーできる可能性があります。

オープンソースとオープンアクセス： すべてのプロトコルはオープンソースであり、誰でもプロトコル上で新しい金融商品やサービスを構築することができます。これが、この分野の急速な発展を促す主な要因の1つです。

3. DeFiの使用具体例


様々な分散型アプリケーションがあるように、分散型金融（DeFi）にも多くの使用例があります。分散型取引所、融資、決済、資産管理、保険、資産融資など、より専門的な分野が含まれます。

決済： ビットコインと同様に、すべてのスマートコントラクトプラットフォームは世界中に資金を送ることができ、電子メールを送るのと同じくらい簡単で迅速です。

分散型取引所（DEX）：ユーザーはDEXプラットフォーム上の秘密鍵を通じて資金を自己管理できます。登録や認証は不要で、ユーザーは必要な暗号資産を簡単に交換することができます。

分散型レンディング： 担保を提供できる人なら誰でも、第三者に情報を明かすことなく直接融資を完了できます。借り手は暗号資産を担保にして利息を支払うことで融資を確保し、貸し手は資産をプラットフォームに入金することで利息を得ます。

ステーブルコイン： 特定の資産に固定された暗号資産で、その多くは米ドルのような広く受け入れられている通貨に固定されています。多くの金融商品や一般の消費者にとって、暗号資産の高いボラティリティに対応することは困難です。ステーブルコインの登場によってこの問題に対応します。成長するステーブルコイン市場は、DeFiを強力にサポートします。

分散型保険：分散型保険は、保険をより安く、より速く、より透明なものにすることを目指しています。自動化が進むにつれ、保険はより手頃なものになります。

4. DeFi主要アプリケーション


4.1 Uniswap


Uniswapはイーサリアム上に構築された分散型取引プロトコルで、ETHとすべてのERC20暗号資産間の迅速かつ簡単な交換取引を可能にします。自動マーケットメイカー(AMM)モデルの先駆者であり、DEXが主流市場への参入を成功させるのに貢献しました。

Uniswapは現在、ブロックチェーン業界最大のDEXで、ETH、Polygon、Arbitrum、Optimism、BNB Chain、Avalanche、Celoを含む7つのパブリックチェーンをサポートしています。UniswapはNFT取引もサポートしており、OpenSea、X2Y2、SudoSwap、LooksRare NFTなどの取引市場からの注文を集約し、包括的な分散型取引プラットフォームとなっています。

4.2 AAVE


AAVEはEthereumをベースとした分散型融資システムで、ユーザーは仲介者なしで様々な暗号資産を借りたり、貸したり、利息を得ることができます。

4.3 Lido


プルーフ・オブ・ステーク（POS）チェーンに分散型ステーキング・ソリューションを提供する流動性ステーキング・プラットフォーム。Lidoは現在、ETH 2.0のための最大の分散型ステーキング・プロトコルであり、ステーキングされた資産に流動性を提供しています。

4.4 MakerDAO


MakerDAOは最大の分散型ステーブルコイン・プロジェクトであり、最初の分散型ステーブルコイン・プロジェクトでもあります。

5. まとめ


DeFiは金融の不平等を解消し、より公平でオープンな金融システムを構築することを目指しています。前回の強気な市場サイクルの間に大きな進展と発展を遂げたものの、伝統的な金融と比較するとまだ初期段階にあります。ユーザーは比較的少なく、投機や裁定取引に重点が置かれています。より多くの人々がこの金融サービスを利用できるようになるには、まだ時間がかかるでしょう。

しかし、分散化の流れは今後も続くと思われます。より多くのリソースとイノベーションが投入されることで、DeFiは金融セクターにおいてますます重要な役割を果たすようになるでしょう。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

分散型取引所とは？

分散型取引所とは？

MEXC、Binance、Coinbaseなどの有名な取引所は中央集権型取引所（以下、CEX）のカテゴリーに入ります。一方で、一般的にDEXと呼ばれる分散型取引所も存在します。1. DEXとCEXの違い1.1 資産管理： CEXでは、ユーザーの資産は取引所が管理し、ユーザーは取引所のウォレットに資産を預けます。ユーザーは自分の資産を取引所に預け、取引所は資産を管理・保護します。一方DEXでは、ユー

スマートコントラクトとは？

スマートコントラクトとは？

スマートコントラクトという概念は、もともとブロックチェーンの文脈で生まれたものではなく、コンピュータ科学者で暗号学の専門家であるNick Szabo氏が1994年にデジタル形式での一連の約束、つまり関係者がプロトコルに従って実行する一連のプロトコルとして定義したものです。しかし、その当時はあまり注目されず、分散型のピアツーピア伝送システムであるビットコインの誕生や、プログラム可能で不変性のあるブロ

マイナー手数料、ガス代とは？

マイナー手数料、ガス代とは？

1. マイナー手数料、ガス代とは？ガスは、イーサリアムのプロトコルにおける計測単位です。これは、イーサリアムのブロックチェーン上で特定の操作を実行するために必要な計算能力とストレージ容量を表したものです。簡単に言うと、文字通りの意味での「ガス」と同じように、道路を走るすべての車が絶えずガソリンを消費しているように、イーサリアムやその他のスマートコントラクトプラットフォームのようなプラットフォーム上

分散型レンディングとは？

分散型レンディングとは？

分散型レンディングとは、DEXと同様に、DeFiの重要な構成要素の一つです。2020年のDeFiサマーは、さまざまなDEX間の競争が繰り広げられたことで、流動性競争が引き起こされたのに対し、CompoundレンディングとDEXの統合は、エキサイティングなトレンドの序章と言えるでしょう。1. 分散型レンディングとは？伝統的な金融システムでは、ユーザーは銀行口座を持ち、本人確認を完了する必要があります

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得