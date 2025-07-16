2025年、MEXCは7周年を迎えます。私たちは小さなイノベーターとしてスタートし、世界中のユーザー様に信頼される取引プラットフォームへと成長してきました。この歩みの中で、セキュリティ、使いやすさ、パフォーマンスにおいて厳格な基準を貫き、技術の継続的なアップグレードと業務改善を通じて、MEXCは挑戦者から業界のリーダーへと進化を遂げました。 1. 業界をリードするプラットフォーム：高速上場と豊富な2025年、MEXCは7周年を迎えます。私たちは小さなイノベーターとしてスタートし、世界中のユーザー様に信頼される取引プラットフォームへと成長してきました。この歩みの中で、セキュリティ、使いやすさ、パフォーマンスにおいて厳格な基準を貫き、技術の継続的なアップグレードと業務改善を通じて、MEXCは挑戦者から業界のリーダーへと進化を遂げました。 1. 業界をリードするプラットフォーム：高速上場と豊富な
学ぶ/市場動向/イベントゾーン/MEXC 7年間の...様とともに未来へ

MEXC 7年間の歩みと成長：ユーザーの皆様とともに未来へ

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#業界最新ニュース
Sleepless AI
AI$0.1221+1.41%
ビットコイン
BTC$121,754.59+0.02%
イーサリアム
ETH$4,348.21-0.05%
ソラナ
SOL$220.39-0.45%
リップルコイン
XRP$2.829+0.92%

2025年、MEXCは7周年を迎えます。私たちは小さなイノベーターとしてスタートし、世界中のユーザー様に信頼される取引プラットフォームへと成長してきました。この歩みの中で、セキュリティ、使いやすさ、パフォーマンスにおいて厳格な基準を貫き、技術の継続的なアップグレードと業務改善を通じて、MEXCは挑戦者から業界のリーダーへと進化を遂げました。

1. 業界をリードするプラットフォーム：高速上場と豊富なトークン


暗号資産の取引市場は日々新しい技術とトレンドによって目まぐるしく変化しています。その中で、MEXCは圧倒的なスピードでトークンを上場し、幅広い取引ペアを提供することで業界の先頭を走り続けています。主要な暗号資産から有望な新興プロジェクト、さらに話題のミームコインやAI関連トークンまで、あらゆるトレンド市場へのアクセスを提供しています。 現在、MEXCでは厳格なプロジェクト審査、市場調査、リスクコントロールを通じて、上場している現物取引ペアは2,912、先物取引ペアは1,137にのぼります。

2. 圧倒的な流動性：かつてないスムーズな取引体験


流動性はスムーズな取引体験の基盤です。BTCUSDT無期限先物では、ミッドマーケット価格±5ベーシスポイント以内の指値注文量が、他の大手取引所と比べて240%も多くなっています。現物市場のBTC/USDTペアでも同様の範囲で流動性が2倍に達し、そのデータは TokenInsightSimplicitGroup など第三者機関によっても確認されています。 この流動性の優位性は、ETH、SOL、XRP、DOGE、TRX、LINKといった他の主要50トークンにも及び、0.05%の注文板の深さにおいて業界平均を一貫して上回っています。個人投資家から機関投資家まで、誰でも迅速なマッチングと柔軟な取引が可能です。MEXCは長期的な運用安定性と活発なコミュニティに支えられ、あらゆる注文が迅速かつ確実に約定される取引エコシステムを提供しています。


3. グローバルチームによる最先端技術の実現


MEXCのエンジニアリングチームは複数の国と地域にまたがり、世界トップレベルの専門性と高度なセキュリティ基準を融合させています。プラットフォームのアーキテクチャは、分散型クラスター、ホット＆コールドウォレットの分離、マルチシグネチャによる資産保護構造を採用。トレーディングエンジンも絶えず最適化され、ミリ秒単位での応答時間と瞬時の注文処理を実現し、ウェブとアプリの両方で安定した操作体験を提供しています。 セキュリティ、安定性、使いやすさは、MEXCのユーザー体験のコアを成しています。

4. 「ユーザー様を第一に」の姿勢で提供する卓越したサポート


MEXCは設立以来、常に「ユーザー様を第一に」の理念を大切にしてきました。24時間365日年中無休の、多言語対応のカスタマーサービスにより、世界中のユーザー様に迅速で障壁のないサポートを提供しています。また、MEXC 学ぶMEXC Blog などを通じて、初心者から上級者まで幅広い層に向けた教育コンテンツも充実させています。 誰にとっても直感的に使いやすく、パワフルなプラットフォームを目指し、暗号資産への「最も手軽な入り口」であり続けます。

5. 未来志向の戦略：新たなトレンドを先取り


MEXCは、業界の変化を予見し、積極的に未来の暗号資産取引を形作る戦略を採用しています。注目のパブリックチェーンプロジェクトをいち早くサポートし、LaunchpoolKickstarter といった革新的なプロダクトラインも拡充してきました。現在では、200以上の国と地域でユーザーを抱え、グローバルな規制遵守とローカライズされたサポート体制を両立させることで、国際的な評価を獲得しています。

6. 7周年記念イベント：共に歩んできた7年を祝して


MEXCの7年にわたる成長は、世界中のユーザーの皆様の支えがあってこそ実現できたものです。その感謝の気持ちを込めて、「MEXC 7周年記念」イベントを開催し、特別な報酬を通じて心からの感謝をお届けします。

「ひとつひとつを確実にやり遂げる」という言葉は、単なるスローガンではなく、MEXCの歩みそのものです。高速なトークン上場、深い流動性、堅牢なセキュリティ、そして丁寧なカスタマーサポート——私たちの7年間の取り組みは、ユーザーの皆様の信頼によって支えられてきました。 これからもMEXCは、ユーザー様を第一に、長期的な視点を大切にし、暗号資産経済における最も信頼されるパートナーを目指して歩み続けます。

7年の歩みをあとに、次の7年を、ともに素晴らしいものにしていきましょう。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

TL;DR1）マイルストーンの達成：BINANCELIFE（币安人生）は、Binanceに初めて上場した中国発ミームコインとなり、市場の常識を打ち破りました。2）爆発的な成長：ローンチからわずか3日で、BINANCELIFEの時価総額はゼロから$3億に急騰し、Binance Alpha上場後わずか1時間で2,000%上昇しました。3）文化的現象：「Apple vs. Android」ミームから生ま

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

要約Recallは分散型の市場メカニズムを活用し、少数の大手テック企業に委ねるのではなく、コミュニティ自身が必要とされるAIスキルを決定できる仕組みを提供します。プラットフォームのネイティブ資産であるRECALLトークンは、マーケットの創出、AI製品の支援、報酬の獲得、ネットワークガバナンスへの参加に使用されます。ユーザーは、AI分野の予測市場と同様に、質の高いAI製品を特定して支援することで報酬

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

要約1) Espressoは分散型BFTコンセンサスを採用し、接続されたすべてのブロックチェーンに対して6秒以内の高速なトランザクション確認を実現します。2) グローバルな確認レイヤーとして、異なるチェーン同士が相互の検証済み状態をリアルタイムで参照でき、真のクロスチェーン・コンポーザビリティを可能にします。3) Arbitrum、OP Stack、Polygon CDKを含む主要なロールアップ・

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得