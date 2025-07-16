ビットコインとイーサリアムの違い





ビットコインとイーサリアムは現在、暗号資産分野でトップ2の地位を占めており、多くの人がこの2つを通じて暗号資産の世界に初めて触れることになります。ビットコインとイーサリアムは同じように注目されていますが、両者の位置づけ、コンセンサスメカニズム、アカウントモデルには大きな違いがあります。位置づけとしては、ビットコインは収集品やデジタルゴールドに似ているのに対し、イーサリアムは多目的なプラットフォームとして機能します。コンセンサスメカニズムに関しては、ビットコインがより「伝統的な」プルーフ・オブ・ワーク（PoW）アプローチを採用しているのに対し、イーサリアムはプルーフ・オブ・ステーク（PoS）を利用しています。会計モデルの面では、ビットコインはUTXO（未使用トランザクションアウトプット）モデルを採用し、イーサリアムはアカウントベースのモデルを採用しています。今回は両者の具体的な違いについて掘り下げてみましょう。









ビットコインのホワイトペーパーによると、ビットコインの総供給量は2,100万枚と決まっており、4年ごとに生産量が半分になるように設計されているため、希少性が高いです。これは、発行上限があらかじめ定義されていない従来の法定通貨とは対照的です。法定通貨の発行者は自らの信用に依存しており、無制限に通貨を印刷できる可能性があります。さらに、経済危機の際には、通貨の大量発行が重要な戦略として採用されることがよくあります。こうした要因が重なると、法定通貨の価値は希薄化しやすくなり、インフレにつながります。適度なインフレは経済成長を刺激しますが、金融政策が誤って管理された場合、過剰な通貨発行は経済の低迷や国富の大幅な切り下げを招く可能性があります。





ビットコインは、そのアルゴリズムの中核において、過剰な発行の可能性を排除し、デフレ的な通貨の一形態としています。この特性により、ビットコインはインフレに対する優れた武器として位置づけられ、『デジタルゴールド 』と呼ばれています。その結果、多くの暗号資産愛好家は、ビットコインを「デジタルコレクタブル」の一形態と考えており、ビットコインの購入は貴重品の収集に似ています。一方、イーサリアムは、このようなストーリーとは一線を画す明確な位置づけを持っています。





イーサリアムのホワイトペーパーの中で、ヴィタリック・ブテリン氏はイーサリアムの位置付けについて『次世代のスマートコントラクトと分散型アプリケーションプラットフォーム』であると詳しく述べています。 イーサリアムの確立された位置付けは、ビットコインとは全く異なる道を歩むことになりました。プラットフォームとして機能するためには、まず外部とのやり取りを可能にするアドレスが課題となります。イーサリアムの「スマートコントラクト」はオープンなスマートインターフェースとみなされており、どのような開発プログラムでもこれらのコントラクトとやりとりすることができます。さらに、イーサリアムのプラットフォーム上では、独自のERC-20トークンの発行など、イノベーションを容易に実現することができます。最後に、イーサリアム独自のガスメカニズムは、プラットフォーム内での秩序ある資産交換を促進します。これらの側面は、イーサリアムが世界トップクラスの分散型アプリケーションプラットフォームとなるための基盤を形成しています。





ビットコインもBRC-20のような革新的なアプリケーションを導入していますが、イーサリアムのエコシステムと比較すると、やはり規模は小さいです。もちろん、これら2つのプラットフォームには明確な位置付けがあり、一方的に直接比較することはできません。









ビットコインはPoW（Proof of Work）というコンセンサスメカニズムを採用しており、イーサリアムはPoS（Proof of Stake）というコンセンサスメカニズムを採用しています。





PoW（Proof of Work）コンセンサスメカニズムは、数学的な問題を解決するために計算力を提供し、それに対応する報酬を受け取るというものです。報酬の大きさは、提供した計算力に正比例します。PoWメカニズムは、ネットワーク内のすべてのノードに報酬を得るチャンスがあることを確率的に保証するため、大部分は「公平」です。しかし、計算能力の集中化が進んでいるため、小規模なノードはビットコインの報酬を得ることがますます難しくなっています。PoWメカニズムは、リソースの乱用やサービス拒否攻撃（DoS）を大幅に軽減し、一定の効率性を犠牲にすることでビットコインネットワーク全体のセキュリティを確保します。





PoS（Proof of Stake）コンセンサスメカニズムでは、バリデータが一定額の暗号資産をステーキングし、「会計」に参加する権利と「対応する報酬」を受け取る権利を得ます。報酬を受け取る確率は、ステーキングした暗号資産の額に正比例します。経済的観点からは、PoSメカニズムの安全性はPoWメカニズムよりも高い傾向があります。さらに、PoSはPoWに関連するエネルギー消費の問題を効果的に軽減します。









ブロックチェーンの本質は分散型台帳データベースです。この台帳を維持する主な方法は、分散型ビットコインのUTXOモデルとイーサリアムのアカウントモデルです。





UTXOとはUnspent Transaction Output（未使用トランザクションアウトプット）の略です。未使用のビットコインと考えることができます。例えば、ボブが1ビットコインを受け取り、まだ使っていない場合、そのビットコインは彼にとってUTXOになります。UTXOはビットコインのユニークな取引要素として機能し、ユーザーの残高はすべてのUTXOの合計となります。





イーサリアムのアカウントモデルは、現在主流の会計方法です。これは 「銀行口座」の概念に似ています。イーサリアムプラットフォームでは誰でもアカウントを作成でき、初期残高は0から始まります。ユーザーがアカウントを使って取引を行うと、それに応じてアカウント残高が増減します。どの時点でも、アカウントの残高は変化しません。