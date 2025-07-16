2024/5/24、SECは初めてアメリカで上場する8つのイーサリアム現物ETFを承認しました。これには、BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark Invest, Invesco Galaxy, Franklin Templetonが含まれます。イーサリアム現物ETFの承認は、暗号資産の歴史における重要な節目となり、イーサリアムの市場2024/5/24、SECは初めてアメリカで上場する8つのイーサリアム現物ETFを承認しました。これには、BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark Invest, Invesco Galaxy, Franklin Templetonが含まれます。イーサリアム現物ETFの承認は、暗号資産の歴史における重要な節目となり、イーサリアムの市場
イーサリアム現物ETFとは？

2024/5/24、SECは初めてアメリカで上場する8つのイーサリアム現物ETFを承認しました。これには、BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark Invest, Invesco Galaxy, Franklin Templetonが含まれます。イーサリアム現物ETFの承認は、暗号資産の歴史における重要な節目となり、イーサリアムの市場での影響力をさらに強化することになります。

1. イーサリアム現物ETFとは?


ETFはExchange Traded Fundsの略で、株式に似た投資ファンドで、証券取引所で取引することができます。

ETFは株式市場で取引され、特定の資産を物理的な担保にして証券化します。投資家は、機関が発行するファンドシェアを購入することで、実際にその資産を直接所有することなく、その資産の価値変動に関与することができます。

イーサリアムETFは、その基礎資産としてイーサ(以下、ETH)を保有する上場投資ファンドを指します。ユーザーがイーサリアム現物ETFを購入するとき、彼らは本質的にETHを購入していることになりますが、実際には直接ETHを保有するわけではありません。

2. イーサリアム現物ETFの利点


2.1 投資のハードルが低い：ウォレットの使用などの暗号資産に関する技術を学び、マスターする必要はありません。従来の金融商品の取引方法に慣れていることで、投資家の投資のハードルが下がります。

2.2 規制の遵守：イーサリアム現物ETFは従来の証券取引所で取引され、関連する機関による規制を受けています。規制された市場は、投資家により多くの信頼と安全を提供します。

2.3 コストが低い：イーサリアム現物ETFの購入は、通常、直接ETHを購入するよりもコストが低く、コストを意識する投資家に魅力的です。

2.4 ウォレット盗難のリスクが減少：イーサリアム現物ETFのユーザーは直接ETHを保有していません。彼らはETHの価格変動から利益を得る一方で、デジタルウォレットの紛失や盗難のリスクから保護されています。

3. イーサリアム現物ETFと先物ETFの違い


イーサリアム現物ETFと先物ETFの最大の違いは、その投資対象にあります。

イーサリアム現物ETFは、その基礎資産として直接ETHを保有する上場投資ファンドです。イーサリアム現物ETFのパフォーマンスは、保有されているETHの価値に連動しています。投資家がイーサリアム現物ETFを購入するとき、彼らは本質的にETHを購入していますが、直接ETHを保有しているわけではありません。

一方、イーサリアム先物ETFは、直接ETHを保有しない上場投資ファンドです。彼らはETHの先物契約に投資します。これは将来の決済に関する合意であり、その価値は先物市場の変動によって影響を受けます。

4. イーサリアム現物ETFの申請


Grayscale、ARK Invest & 21Shares、BlackRock、VanEck、Invesco & Galaxy、Hashdexを含む6つの機関が、イーサリアム現物ETFの申請を相次いで提出しています。

2024/3/5、SECはBlackRockのイーサリアム現物申請に関する決定を延期しました。タイムラインによると、SECは5月末までにこれらのイーサリアム現物ETF申請に対して回答する予定です。


2024年5月24日、米国で初のイーサリアム現物ETFがSECによって承認されました。

5. 市場への影響


多くの人々は、2024年がイーサリアムにとって重要な年になると信じています。デンクンアップグレードはイーサリアムのスケーラビリティとエコシステムの繁栄を促進し、外部から見ると、イーサリアム現物ETFが承認されることによって、より多くの伝統的な市場の資金が流入し、イーサリアムの影響力が増すと期待されます。また、この承認により、イーサリアムは法規制の枠組みの中で、より堅牢なコンプライアンスの保護を受けることになります。

イーサリアム現物ETFの承認は、暗号資産の歴史における重要な節目となり、イーサリアムの市場での影響力をさらに強化することになります。イーサリアムの価格が新たな高値を記録するかどうかは、今後の時間が明らかにするでしょう。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

