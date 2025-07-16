直近の強気市場の開始は、流動性マイニングによって牽引され、「DeFiサマー」を迎えました。そのため、多くの人々は、次の強気市場もDeFi分野から始まると信じています。その起源として、リキッドリステーキングが最も有力な触媒になると考えています。 1. リキッドリステーキングとは? イーサリアムのコンセンサスメカニズムがPoSに移行して以来、イーサリアムのステーキングへの需要が急増し、流動性を提供する直近の強気市場の開始は、流動性マイニングによって牽引され、「DeFiサマー」を迎えました。そのため、多くの人々は、次の強気市場もDeFi分野から始まると信じています。その起源として、リキッドリステーキングが最も有力な触媒になると考えています。 1. リキッドリステーキングとは? イーサリアムのコンセンサスメカニズムがPoSに移行して以来、イーサリアムのステーキングへの需要が急増し、流動性を提供する
リキッドリステーキングとは?

直近の強気市場の開始は、流動性マイニングによって牽引され、「DeFiサマー」を迎えました。そのため、多くの人々は、次の強気市場もDeFi分野から始まると信じています。その起源として、リキッドリステーキングが最も有力な触媒になると考えています。

1. リキッドリステーキングとは?


イーサリアムのコンセンサスメカニズムがPoSに移行して以来、イーサリアムのステーキングへの需要が急増し、流動性を提供する、ステーキングプロトコルの急速な発展につながりました。

リキッドリステーキングは、Eigenlayerプロジェクトの創設者であるSreeram Kannan氏が考案したイーサリアムの革新的なプロトコルです。そのコアとなるメカニズムは、イーサリアム上で既にステーキングされているETHを他のコンセンサスプロトコルにリステーキングして、より多くのステーキング報酬を獲得すると同時に、ネットワークのセキュリティと分散化に貢献することです。

2. リキッドリステーキングの利点


2.1 資本効率の向上と利益の増加

従来のステーキングでは、通常、資産をロックしてネットワークのセキュリティを確保する必要があります。リキッドリステーキングでは、投資家は元のステーキングされた資産を引き出すことなく、他のプロトコルで既にステーキングされた資産をステーキングすることができ、資金を複数回使用することを実現します。これにより、資本効率を向上させることができます。同時に、ステーカーは複数のステーキングプロトコルから利益を得ることができ、利益を増やすことができるという仕組みです。

2.2 流動性の向上

リキッドリステーキングは、従来のステーキングの流動性のジレンマを解決します。この方法では、ステーキング後に合成資産をリステーキングし、市場のDeFiプロトコルで使用して追加収益を生み出すことが含まれます。これにより、市場の流動性が効果的に強化されます。

2.3 売り圧力の軽減

リキッドリステーキングは、ネイティブアセットの使用効率を向上させ、市場の売り圧力を効果的に軽減し、市場の健全な発展に貢献します。

2.4 ネットワークセキュリティの向上

リキッドリステーキングは、より多くのユーザーがステーキングに参加することを奨励し、これはイーサリアムのセキュリティと分散化を強化するために有益であり、さらに、エコシステム全体の安定性とセキュリティを強化します。

3. リキッドリステーキングの欠点


3.1 スマートコントラクトのリスク

スマートコントラクトにセキュリティの脆弱性や設計上の欠陥がある場合、攻撃者がこれらの脆弱性や欠陥を悪用する可能性があるため、資産の損失のリスクが生じる可能性があります。

3.2 教育的側面から見る、ハードルの高さ

多くの場合、リステーキングには深い理解と多層的なインタラクティブ操作が必要です。しかし、このプロセスの複雑さやその他の問題は、一部の投資ユーザーを遠ざける可能性があります。さらに、ステーキングと収益のメカニズムを理解し、複数のネットワーク間で資産を効果的にリステーキングして最大の利益を得るという課題を解決することも必要です。

3.3 流動性リスク

暗号資産市場において、ユーザーがステーキングメカニズムに関して最も懸念しているのは、ロックアップと極端な市場状況下での流動性の不足であり、これによりステーキングされた資産の強制決済が発生する可能性があります。

4. リキッドリステーキングへの早期参加方法


リキッドリステーキングには一定の参加基準が必要です。運用メカニズムと収益ロジックを理解することに加えて、関連する多くのプロジェクトの中から安全で収益性の高いものを自身で選別することも必要です。オンラインのフィッシングリンクに注意して資産損失を避けることも重要です。

さらに、多くの参加者はリキッドリステーキング分野に早期から注目し、関連するトークンを自身のポートフォリオに入れることを選択、検討しています。現在、MEXCプラットフォームは関連するトークンを上場しており、MEXCプラットフォームで現物取引または先物取引を行うことができます。

例としてETHFIトークンを挙げてみましょう。MEXCアプリを開いてログインし、ホームページの検索ボックスに「ETHFI」と入力します。「現物取引」の下の [ETHFI] を選択してKラインチャートページに入り、[購入]をタップして取引ページに入ります。注文タイプを選択し、数量を入力して、[ETHFI を購入] をタップして購入を完了します。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

