ブロックチェーンネットワーク取引手数料とは何ですか？





ブロックチェーンネットワーク取引手数料とは、BTC/ETHなどの暗号資産を送金する際に、ブロックチェーンのマイナー/バリデーターに支払う手数料のことです。伝統的な銀行システムの送金手数料に似ています。





ほとんどの場合、ブロックチェーンネットワークは分散化されたノードによって維持されており、ノードの管理者もマイナーです。彼らは、取引情報の正確性を検証し、あなたの取引をブロックチェーン上のブロックにパッケージングして送金を完了する責任があります。









取引手数料を課すことには、主に2つの目的があります。





第一に、悪意のある行為を行うコストを高めることです。





もし取引手数料がなければ、悪意を持った人が少数のウォレット間で少額の送金を繰り返すことができます。例えば、0.000001 BTCずつ送金するなどです。このような行為は悪意を持った人にとって大きな損失をもたらしませんが、ブロックチェーンネットワークの資源を大量に消費し、ネットワークの混雑を引き起こし、正当なユーザーが取引を行うのを妨げます。マイナー手数料を導入することで、このような悪意のある行為は抑制されます。なぜなら、これらの不正な取引を行うコストが大きくなるからです。





第二に、マイナーやノードへの報酬として機能することです。





マイナーやノードが取引情報をブロックチェーンネットワークに送信する際には、資源や労力を消費します。マイナーやノードがこれらの取引をブロックに処理することを促進するために、取引手数料の一部が彼らの努力に対する報酬として割り当てられます。









取引手数料の計算方法は、ブロックチェーンネットワークによって若干異なります。ここでは、人気の高い2つの暗号資産であるビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の計算方法を紹介します。









ビットコインブロックチェーンでは、強制的な取引手数料は設定されていないことに注意する必要があります。理論的には、ビットコインの送金は手数料なしで行うことができます。しかし、ビットコイン取引の人気が高まるにつれて、マイナーは手数料付きの取引を優先するようになりました。その結果、手数料なしでビットコイン取引を完了することはほぼ不可能になりました。









バイトサイズに加えて、ビットコインの取引手数料はマイナーの手数料率にも影響されます。マイナーの手数料率とは、取引の1バイトあたりに必要なsatoshis（sats）の数を指します（satoshiはビットコインの最小単位で、1 satoshi =0.00000001 BTCです）。マイナーの手数料率はビットコインネットワークの混雑度に関係しています。ビットコインを送金する人が多すぎると、ネットワークが混雑する可能性があります。そのような場合、あなたの取引を早く確認してもらいたい場合は、マイナーの手数料率を上げることができます。そうすれば、マイナーはあなたの取引をブロック内で優先的に処理します。あるいは、ビットコインネットワークが正常に戻るまで待ち、マイナーは受け取った順に取引を含めます。





要約すると、ビットコインブロックチェーン取引手数料は次のように計算されます：取引手数料 = バイトサイズ * マイナー手数料率









イーサリアムブロックチェーンの取引手数料の計算方法については、ビットコインと比べるとやや複雑です。取引手数料を計算する際に、イーサリアムブロックチェーンネットワークでは以下の概念が導入されています：① Gwei、② Base Fee、③ Priority Fee (Tip)、④ Gas Limitです。





① Gwei：





ビットコインの最小単位がSatであるように、Gweiはイーサリアムの最小単位で、1 Gwei = 0.000000001 ETHです。イーサリアムブロックチェーンの取引手数料はGweiで表されます。





② Base Fee：





各ブロックには最低価格としてBase Feeが設定されています。イーサリアムブロックに取引を追加するには、取引手数料（ガス手数料）はBase Fee以上でなければなりません。Base Feeは、前のブロックのサイズ（すべての取引で使用されたガスの総量）と目標サイズを比較する式を用いて計算されます。目標ブロックサイズを超えると、各ブロックのBase Feeは最大12.5%まで増加することができます。





③ Priority Fee (Tip)：





ロンドンアップグレード後、イーサリアムはマイナーにブロックに取引を含めることを促すためにPriority Fee (Tip)という概念を導入しました。Tipは任意であり、ゼロに設定することもできます。あなたの取引を優先的に実行してもらいたい場合は、高いTipを提示することができます。そうすれば、マイナーはあなたの取引をブロック内で優先的に含めることができます。





④ Gas Limit：





Gas Limitとは、取引にかけることができる手数料の最大額を指します。スマートコントラクトを含む取引は単純な支払いと比べてより多くの計算資源を必要とするため、より高いGas Limitが必要です。一般的に、標準的なイーサリアムの送金ではGas Limitの下限は21,000 Gweiであり、上限はユーザーが設定することができます。





上記の4つの要素を考慮して、イーサリアムブロックチェーン上の取引手数料は次のように計算されます：取引手数料 = Gas Limit * (Base Fee + Tip Fee)。



