ビットコインのRunes（ルーンズ）とは？





ビットコインのRunes（ルーンズ）は、Runesプロトコルとも呼ばれます。これはビットコインネットワーク上で直接代替性トークンを発行するためのプロトコルです。Runesプロトコルは、2023年9月にOrdinalsプロトコルの創設者であるCasey Rodarmor氏によって提案されました。ビットコインのRunesは、ビットコインの半減期イベントに合わせて正式に公開されました。









1.1 トークンの作成と管理を簡素化。 RunesはUTXOモデルを使用してトークンの発行と管理を行うことで、過去のインスクリプションによるUTXOの混雑問題を回避し、全体的な効率を向上させながらオンチェーンスペースを最小限に抑えます。





1.2 ネットワーク負荷の軽減。 トークンの取引で使用されるデータを最小限に抑えることで、Runesはネットワークの混雑を緩和し、ビットコインをよりスケーラブルで使いやすいものにします。





1.3 ライトニングネットワークとの互換性。 Runesはライトニングネットワークとネイティブな互換性があるため、より高速で安価なトークン取引が可能になります。これにより、ビットコインDeFiに新たな可能性をもたらします。





1.4 誤ったトランザクションによって発生したトークンの自動バーン。 Runesは、エラーが発生したトークンを自動的にバーンする機能を備えており、ユーザーにUTXOを正しく管理するよう促しています。









2.1 インスクリプション。新しいRunesを作成するための手順のことをインスクリプションといい、作成者は、名前、シンボル、供給量、ID、小数点以下の桁数などのパラメータを定義し、それらをOP_RETURN出力に記録します。トークンの供給量は特定のUTXOに割り当てられ、このUTXOはRuneトークンの残高を追跡するために使用されます。コード内では、Runesのプレマイニングを設定することができます。実際のプロジェクト作成では、多くのプロジェクトが公平性を確保するためにプレマイニングの設定を行わない形式を選択しています。





2.2 鋳造。インスクリプション後、Runesは開放的または閉鎖的な方法で鋳造することができます。開放型の鋳造では、インスクリプション後に誰でもRunesを鋳造することができ、誰でも鋳造トランザクションを作成し、一定数の新しいRunesを鋳造することができます。閉鎖型の鋳造では、特定の期間後に鋳造を終了するなど、一定の条件を満たした後にのみ新トークンを作成することができ、トークンの供給量が制限されます。





2.3 送金/トランザクション。Runesの送金はEdictを通じて行われ、ある所有者から別の所有者にRunesが送金されます。Edict機能を使用することで、Runesの一括送金、エアドロップ、およびすべての鋳造されたRunesを1つのアカウントに送金することができます。





2.4 バーン。Runesは、使用不可能なアドレスに送ることで、永久的に循環から排除することができます。













Ordinalsプロトコルは、2022年末にCasey Rodarmor氏によって発表されたビットコインのNFTプロトコルです。このプロトコルは、スマートコントラクトを使わずにビットコインネットワーク上でNFTの発行ができるようにしました。





Ordinalsプロトコルに基づき、開発者のDomo氏は、ビットコインネットワーク上で代替性トークンを発行するためのBRC-20標準（一般的に「インスクリプション」と呼ばれるもの）を提案しました。その後、この標準はネットワークの火付け役となり、市場にFOMOを引き起こしました。また、インスクリプションの流行により、大量のジャンクUTXOが発生した結果、ビットコインネットワークの混雑を引き起こし、Casey Rodarmor氏に代表される開発者から批判される事態となりました。





2023年9月、Casey Rodarmor氏はRunesプロトコルを提案し、トークンの作成と管理を簡素化することで、BRC-20プロトコルによるビットコインネットワークの負担を軽減しました。









Runesは、Ordinalsプロトコルに基づくBRC-20トークン標準を改良したものであり、ある程度、Runesはインスクリプションをアップグレードし、改良したものと見なすことができます。





Runesとインスクリプションの決定的な違いは、刻印の位置にあります。RunesがOP_RETURNデータに刻まれるのに対し、インスクリプションは証人データに刻まれます。





さらに、両者の違いを以下の表に示します：

比較 Runes インスクリプション UTXOベース はい いいえ Ordinalsベース いいえ はい トークンの種類 代替性 代替性 オンチェーンフットプリント（On-chain Footprint） 最小化 高 ライトニングネットワークとの互換性 あり なし 公開鋳造 サポート サポート









4.1 ウォレット：通常の暗号資産と同様に、Runesを管理するには特定のウォレットアプリケーションが必要です。一般的なアプリケーションには、Unisat、Xverse、および取引所が提供するWeb3ウォレットなどがあります。





4.2 Runes Launchpools：Runesプロジェクトおよびトークンの公開と配布のためのウェブサイトです。





4.3 取引市場：Magic EdenのようなNFTプラットフォームがRunes取引をサポートするようになったことで、初心者でも簡単に取引ができるようになりました。





4.4 DeFi：RunesエコシステムのDeFi分野では、レンディングやRunesブリッジ（クロスチェーン）といった試みが登場しています。Runesが登場したことで、ビットコインネットワークにおけるDeFi発展への扉が開かれました。













Runesプロトコルの創設者であるCasey Rodarmor氏も認めているとおり、ビットコインのRunesはまだ初期段階にあり、主に投機と取引によって支えられています。





ビットコインのRunesに参加し投資したい場合は、専門のプラットフォームを通じて取引するか、レンディングプロトコルを使用してRunesをレンディングすることで利息を得ることができます。





Runesは現在、市場センチメントに大きく左右されていることに注意する必要があります。いったん市場センチメントが低下すると、Runesの流動性が低下して取引できなくなり、投資損失につながる可能性があります。したがって、Runesの取引を行う前に、リスクを想定して管理を行うようにしてください。









Runesの登場により、ビットコインネットワークへの注目が高まり、新たなユースケースが登場しました。Runesは導入されたばかりであるため、今後より多くのユースケースに拡大し、大きく変化していくかは未知数です。

新技術の登場に対して、私たちは根気強く、それらが最終的にビットコインネットワークのエコシステムの発展にどのように貢献するのかを観察する必要があります。



