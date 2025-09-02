よくある質問 - 入出金

ウェブ：
1) MEXCウェブサイトの右上にあるナビゲーションバーに移動し、[入金] - [暗号資産を入金]をクリックします。
2) 入金する暗号資産と対応するネットワークを選択し、出金プラットフォームに入金アドレスをコピーします。
3) 必要に応じて、[メモ/タグ]識別子を出金プラットフォームにコピーします。
4) 出金プラットフォームで出金を完了し、入金が反映されるまでお待ちください。
アプリ：
1) MEXCアプリで、下部にある [資産] をタップします。次に [入金] - [暗号資産を入金]をタップします。
2) 入金する暗号資産と対応するネットワークを選択し、出金プラットフォームに入金アドレスをコピーします。
3) 必要に応じて、[メモ/タグ]識別子を出金プラットフォームにコピーします。
4) 出金プラットフォームで出金を完了し、入金が反映されるまでお待ちください。
注意事項：
1) 一部のトークンでは、入金または出金の際に入金/出金アドレスの一意性を確保するために、[メモ/タグ] 情報の入力が必要です。 [メモ/タグ] 情報が不正確な場合、入金または出金に失敗します。 [メモ/タグ] 識別子の詳細については、「メモ/タグとは？」を参照してください。
2) ブロックチェーンネットワークの影響により、LUNCなどの一部のトークンを入金する際には、公式のスマートコントラクトによって手数料が徴収されます。ユーザー様はTxIDを使用して、ブロックチェーン上でトークンの消費量と入金詳細を確認することができます。
3) 入金ネットワークと出金ネットワークのアドレスは同一でなければなりません。 アドレスが異なる場合、入金は失敗します。
4) MEXCプラットフォームでは、USDTなどの特定のトークンを先物アカウントに直接入金することができます。入金手続き中に、[入金アカウント]を切り替えることで、現物または先物アカウントのどちらに入金するかを選択することが可能です。
入金が反映されない場合は、以下の点をご確認ください：
1) 入金チャネルのステータスをご確認ください
入金チャネルが停止中またはメンテナンス中の場合、入金は即座に処理されません。入金チャネルが再開するまでお待ちいただき、入金チャネル再開後に入金ステータスをご確認ください。
入金が反映されていないことを示す入金ステータスには、「入金失敗」、「入金中」の2種類があります：
注：強制入金が発生した場合、または入金数量がプラットフォームの最低要件を下回る場合、ステータスが「入金中」と表示されていても入金は反映されません。
3) ブロック確認数をご確認ください
入金が失敗する原因として、以下の2つの問題が考えられます：
4)トークン/アドレス/ネットワークの互換性をご確認ください
5) スマートコントラクトがサポートされているかご確認ください
現在、一部のトークンはMEXCのスマートコントラクトを通じて入金することができません。このような場合、スマートコントラクトによる送金はMEXCアカウントに反映されず、手動での処理が必要となります。
6) トークンが上場廃止されていないかご確認ください
MEXCプラットフォームから上場廃止されたトークンを入金された場合は、カスタマーサービスまでご連絡ください。
それでも入金が反映されない場合は、MEXCプラットフォーム上で「入金返却申請」をご提出ください。 当社で審査を行い、1～2日以内に電子メールまたはプラットフォーム通知にてご連絡いたします。
1) 処理時間
誤入金の返却処理は、60日以内に行われます。MEXCはこの手続きを迅速に進め、返却が完了次第、ユーザー様に電子メールで通知します。
2) 処理手数料
MEXCは、操作ミスによる損失を回避するため、ユーザー様の資金回収をお手伝いすることをお約束します。しかし、この手続きには多大な労力、時間、リスク管理コストがかかるため、処理手数料を徴収する場合があります。
3) 返却された誤入金のTxIDを確認する方法
ユーザー様の返却申請が処理された後、MEXCからTxIDが記載された電子メールが送信されます。このTxIDを使用して、返却資産を追跡することができます。
入金手続きでは、ブロックチェーン上で2段階の確認が行われます：
1回目の確認数: 入金トランザクションがブロックチェーンネットワーク上で十分な確認数に達すると、資金が仮入金状態となります。ユーザー様はMEXCで取引できますが、出金、送金、OTC出金、ギフトの発行、サブアカウントへの振替などの特定の操作を行うことはできません。
2回目の確認数: 入金トランザクションがブロックチェーンネットワーク上でさらに確認数を得ると、資金が正式に入金されます。ユーザー様は出金や送金などの通常の操作を行うことができます。
このメカニズムにより入金処理がスムーズになり、ユーザー様はセキュリティを維持しながら、より迅速な取引が可能になります。仮入金の情報がアカウントの入金ページに表示されない場合は、入金ネットワークが仮入金をサポートしていないか、アカウントにてリスク制限が発動されている可能性があります。
仮入金の利点：
セキュリティの強化：ブロックチェーンネットワークからの承認を待つことで、二重支払いなどの不正行為を防止し、ユーザー様が入金した暗号資産の信憑性と有効性を確保します。
リスクの軽減：完全な入金処理の前に出金を制限することで、出金リスクを制限します。
ユーザー体験の向上：1回目の確認数に到達した時点でユーザー様が取引できるようにすることで、資金が入金されるまでの時間が短縮され、ユーザー体験が向上します。
ユーザー様の入金が一時的に保留されているのは、ウォレットがメンテナンス中のためです。
ユーザー様の資金の安全性を確保するため、入出金が一時停止されていますが、メンテナンスが完了次第、再開されます。メンテナンス状況や具体的な再開時期については、お知らせをご参照ください。
強制入金とは、サポートされていない（上場廃止または未上場）、もしくはプラットフォーム上で入金が禁止されているトークンをユーザー様が入金した場合に発生します。入金チャネルが停止されると、入金された資産をユーザー様のアカウントに入金することができなくなります。
このような場合の返却プロセスを効率化するために、MEXCは強制入金の返却機能を導入しました。この機能により、入金された資産を送金元のアドレスに直接返却することができます。これにより、ユーザー様の利便性が向上し、待ち時間や処理時間を最小限に抑えることができます。通常、強制入金の返却処理が完了するまでに3～7営業日を要します。
ウェブ：
1) MEXCウェブサイトの右上にあるナビゲーションバーに移動し、[ウォレット] - [出金]をクリックします。
2) 出金したい暗号資産を選択し、出金アドレスを入力し、対応するネットワークを選択します。
3) 必要に応じて、[メモ/タグ]識別子を入力します。
4)出金額を入力した後、[送信]をクリックし、出金が完了するまで待ちます。
アプリ：
1) MEXCアプリを開き、[資産] - [出金]をタップします。
2) 出金したい暗号資産を選択し、[オンチェーン出金] をタップします。次に出金アドレスを入力し、対応するネットワークを選択します。
3) 必要に応じて、[メモ/タグ]識別子を入力します。
4) 出金額を入力した後、[確認]をタップし、出金が完了するまで待ちます。
ウェブ：
1) MEXCウェブサイトの右上にあるナビゲーションバーに移動し、[ウォレット] - [出金]をクリックします。
2) 出金したい暗号資産を選択し、[MEXCユーザー]を選択します。
3) 受取人の電子メール/携帯電話番号/MEXC UIDを入力します。
4) 出金額を入力した後、[送信]をクリックし、出金が完了するまで待ちます。
アプリ：
1) MEXCアプリを開き、[資産] - [出金]をタップします。
2) 出金したい暗号資産を選択し、[MEXC振替]をタップします。
3) 受取人のメールアドレス/携帯電話番号/MEXC UIDを入力します。
4) 出金額を入力した後、[送信]をタップし、出金が完了するまで待ちます。
確認のSMSまたは電子メールを受け取る前に出金アドレスが間違っていることに気づいた場合、[出金履歴]に移動し、[キャンセル] を選択することで取引をキャンセルすることができます。キャンセル後、正しいアドレスで再度出金を行ってください。
ウェブ：
1) MEXCウェブサイトの右上にあるナビゲーションバーに移動し、[ウォレット]- [資金調達履歴]をクリックします。
2) [出金] から該当の出金取引を探し、[キャンセル] をクリックします。
アプリ：
3) MEXCアプリのホーム左上にある人型アイコンをタップし、[取引履歴]をタップします。
4) [入金/出金] - [出金] をタップします。出金取引を探し、[キャンセル] をタップします。
出金に成功すると、ユーザー様のアカウントに電子メールが紐付けられている場合は、通知メールが届きます。また、アプリ内のメッセージで通知を確認することもできます。アプリ内メッセージの確認方法はこちらです：
MEXCから他のプラットフォームへの出金がブロックチェーン上で確認されているにもかかわらず、資金が届かない場合は、出金TxIDをコピーして、受信先プラットフォームのカスタマーサービスチームに連絡してください。TxIDの確認方法については、「MEXCでトランザクションIDを確認する方法」をご覧ください。
別のプラットフォームに出金した資産がユーザー様のMEXCウォレットに差し戻された場合、手動でアカウントに入金する必要があります。具体的な手順は以下の通りです：
ウェブ：
1) MEXC公式ウェブサイトで、下にスクロールして [ユーザーサポート] - [ヘルプセンター] - [入金返却申請] をクリックします。
2) [MEXCから別のプラットフォームへの出金が差し戻しされました] を選択し、画面の指示に従ってフォームを完成させます。
アプリ：
1) MEXCアプリで、[人型アイコン] - [カスタマーサポートサービス] - [ヘルプセンター] - [入金返却申請] をタップします。
2) [MEXCから別のプラットフォームへの出金が差し戻しされました]を選択し、画面の指示に従ってフォームを完成させます。
手動入金は1～3営業日以内に処理されます。申請を提出した後は、しばらくお待ちください。また、受信先プラットフォームによって手数料が差し引かれるため、返却額が元の出金額と異なる場合があることにご注意ください。
出金確認のSMSまたは電子メールを受信する前に、メモ情報が間違っていることに気づいた場合は、[出金履歴] から取引をキャンセルすることができます。その後、正しいアドレスで再度出金を行ってください。
ウェブ：
2) [出金]から該当の出金取引を探し、[キャンセル]をクリックします。
アプリ：
1) MEXCアプリのホーム左上にある人型アイコンをタップし、[取引履歴]をタップします。
2) [入金/出金] - [出金] をタップします。出金取引を探し、[キャンセル] をタップします。
出金確認の電子メールまたはSMSを受信した後、メモ情報を誤入力したことに気づいた場合は、出金時のTxIDをコピーし、受信先プラットフォームのカスタマーサービスに連絡して、資産の回収に関するサポートを受けてください。
出金ステータスが [処理中] と表示されている場合、ブロックチェーンネットワークの混雑が原因であり、取引に遅延が生じている可能性があります。しばらくお待ちください。
出金ステータスが [完了] と表示されているにもかかわらず、時間が経っても資産が入金されない場合は、ブロックチェーンネットワーク上で必要な確認数に達するまでお待ちください。また、MEXCからTxIDをコピーし、受信先プラットフォームのカスタマーサービスチームに連絡して、サポートを受けることもできます。
出金申請から1時間以上経過してもTxIDが生成されない場合、直ちにMEXCカスタマーサービスに連絡し、出金申請時のスクリーンショットを提供してください。ユーザー様の出金をお手伝いさせていただきます。
ブロックチェーンごとに性質が異なるため、一部のメインネットトークンは、送金が完了する前にウォレットでの有効化が必要です。有効化していない場合、入金が失敗します。ユーザー様がMEXCからトークンを出金する際、システムは自動的にトークンアドレスが有効化されているかどうか確認します。有効化されていない場合、出金手続き中に通知が届きます。その際にブロックチェーンエクスプローラーを使用して、トークンアドレスが有効化されているかどうかをご確認いただくことができます。