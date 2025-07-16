2025年7月は、世界的に主要な経済イベントが目白押しの月です。米国連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定、欧州中央銀行（ECB）の政策動向、インフレおよび雇用の各種統計、中国のGDP発表、EUのステーブルコイン規制の正式施行などが含まれています。これらの要素は、伝統的な金融市場だけでなく、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）といった主要な暗号資産の価格変動や市場心理にも影響を与えると予2025年7月は、世界的に主要な経済イベントが目白押しの月です。米国連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定、欧州中央銀行（ECB）の政策動向、インフレおよび雇用の各種統計、中国のGDP発表、EUのステーブルコイン規制の正式施行などが含まれています。これらの要素は、伝統的な金融市場だけでなく、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）といった主要な暗号資産の価格変動や市場心理にも影響を与えると予
7月の世界経済見通し：暗号資産トレーダーのための市場ナビゲーション

2025年7月は、世界的に主要な経済イベントが目白押しの月です。米国連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定、欧州中央銀行（ECB）の政策動向、インフレおよび雇用の各種統計、中国のGDP発表、EUのステーブルコイン規制の正式施行などが含まれています。これらの要素は、伝統的な金融市場だけでなく、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）といった主要な暗号資産の価格変動や市場心理にも影響を与えると予想されます。

暗号資産投資家にとって、これは単なるマクロ経済ニュースの波にとどまりません。市場の方向性を見極め、効果的な取引戦略を構築するための重要な時期です。本記事では、7月の注目するべき世界経済イベントを整理し、暗号資産市場への潜在的な影響を分析しながら、トレーダーがこの1か月を乗り切るための明確なロードマップを提供します。

1. 7月の主要な経済・政策イベント


日付
イベント
想定される影響
7月3日
米国6月非農業部門雇用者数
米ドル強含み、金利期待の変動、短期的なBTCのボラティリティ
7月10日
パウエルFRB議長の議会証言
ハト派シグナルの可能性、市場のボラティリティ上昇
7月15日
米国CPI、中国Q2 GDP
インフレ見通しと経済の強靭性が暗号資産市場の方向性に影響
7月24日
欧州中央銀行金利決定
ユーロ資産の価格付け直しとリスクセンチメントが暗号資産市場にも波及
7月30日
米国Q2 GDP（速報値）
マクロ経済の基盤確認、米国株式市場とBTCのボラティリティ増大
7月31日
FOMC金利決定、日銀会合
米国債利回りの調整とアジア市場全体への波及効果
7月中旬以降（段階的実施）
EU MiCAステーブルコイン規制施行
ステーブルコインの流動性構造の再構築、USDT/USDCのオンチェーン市場構成の変化の可能性

2. 主要イベント分析：暗号資産の潜在的な転換点を特定


2.1 FRB：金利パスの不透明性が引き続き焦点


FRBは7月31日に最新の金利決定を発表する予定です。それに先立ち、パウエル議長の7月10日の議会証言、7月15日の主要CPIおよびPPIデータ発表が控えています。これらのイベントは、9月に利下げが実施されるかどうかの新たな手がかりを市場に与えることになります。

FRBがハト派的な転換を示唆した場合、「金融緩和を見込んだ相場取引」への期待感が再燃し、特にBTCやETHなどの暗号資産が恩恵を受けやすくなります。一方、経済指標が強い結果となり、利下げ時期が先送りされるような場合には、市場は再び価格の織り込みを迫られ、暗号資産価格の短期的な調整を引き起こす可能性があります。

2.2 欧州・アジアの中央銀行：政策の乖離が裁定取引の流れを再構築する可能性


ECBは7月24日に最新の金利決定を発表し、日銀は月末に政策会合を開催します。もしFRBが金利を据え置き、または利下げを遅らせる一方で、ECBが緩和を継続すれば、米ドルの流動性が再び集中し、暗号資産への国際的な資本流入にも影響を与える可能性があります。また、日本が超緩和的な金融政策を維持する場合、アジア市場では資金の「裁定取引ルート」に変化が生じ、一部のDeFiエコシステムに影響を及ぼす可能性があります。

2.3 ステーブルコイン規制：MiCA施行によるオンチェーンの価格付け見直し


7月からEUの「暗号資産市場規制（MiCA）」が正式にステーブルコインに適用されます。USDTやUSDCのような非ユーロ建てステーブルコインは、欧州市場での取引および流通に関してより厳格な制限を受けることになります。

MiCAは主に伝統的金融のコンプライアンスに焦点を当てていますが、その波及効果はオンチェーンの流動性構造を再形成する可能性があります。取引所は取引ペア構造を調整し、オンチェーンプロトコルは新たな規制要件に適応せざるを得なくなるため、USDTおよびUSDCの供給量と支配構造に一時的な変化が生じる可能性があります。トレーダーは、ステーブルコインの発行・償還動向、流動性プールの変化、クロスチェーンブリッジの動向を注視することが推奨されます。

2.4 中国の経済データ：暗号資産市場への間接的なシグナル


7月15日に中国はQ2のGDPを発表し、工業生産、社会融資総額、PMIなどの重要な経済指標を順次公表する予定です。中国は暗号資産取引の主要市場ではないものの、その経済の回復力は世界のリスク選好や資金フローに間接的な影響を与える可能性があります。

もしデータが弱含みとなれば、世界的な景気減速への懸念が強まり、BTCのような非主権型の価値保存資産への需要が高まる可能性があります。逆に、予想を上回る強い数字が出れば、リスク選好が一時的に回復し、暗号資産を含む市場全体が小幅な反発を見せるかもしれません。

3. なぜこれらのイベントが暗号資産市場にとって重要なのか


3.1 政策期待の変化により金利が主要な変数に


FRBおよびECBの政策の進行ペースは、ドルの流動性動向とリスク資産の評価余地に直接影響を与えます。7月のFRB会合でハト派スタンスが示されれば、市場は利下げ期待を価格に織り込み直し、BTCやETHなどの主要暗号資産にとって追い風となる可能性があります。

3.2 ステーブルコイン規制の開始によるオンチェーン資本フローの再構築


MiCAは世界初のステーブルコイン規制フレームワークであり、その施行によりUSDTやUSDCなどのステーブルコインの欧州市場における流動性メカニズムが再構築されます。これにより、CeFi/DeFi の資金分布や取引ペアの構造に影響が及ぶほか、短期的にはオンチェーン流動性が一部で収縮または移動する可能性もあります。

3.3 データ発表の集中により市場センチメントが変動しやすくなる


米国の非農業部門雇用者数やCPI、中国のGDPなどのデータは、現在の「経済のソフトランディング」への期待が実現可能かどうかを測る試金石となります。予想と異なる結果が出れば、短期的な大幅なボラティリティを引き起こし、強気派と弱気派の綱引きを激化させる可能性があります。

4. 暗号資産トレーダーが取るべき対応


4.1 ボラティリティが高くなるタイミングを前にポジションを調整する


主要なマクロデータや政策発表前後の市場の反応を注視し、短期的なセンチメントの変動でむやみに高値掴みや投げ売りをしないように注意することが大切です。トリガー注文を活用して主要テクニカルポイント付近に事前にポジションを仕込んでおく方法も有効です。例えば、サポートライン付近でショート注文、レジスタンスライン付近でロング注文を入れておくことで、ブレイクアウトを捉えやすくなります。このアプローチは、感情に左右される取引を減らし、エントリー効率とリスク管理を向上させます。

4.2 レバレッジを抑え、損切りを設定してポジション管理を強化する


7月15日（米国CPI、中国GDP）および7月31日（FOMC決定、ユーロ圏GDP、日銀会合）という2つの大きなマクロイベントが控えているタイミングで、市場のボラティリティは高まる見込みです。この期間中は、適切にレバレッジを下げ、ポジションコストに基づく明確な利確および損切り水準を設定することが理想的です。これにより、利益の確定や損失をコントロールし、調整の余地がない高リスクのオールインポジションを避けることができます。

利確と損切りの戦略のポイント：

  • 利確：ターゲット水準や直近の高値に基づいて自動決済価格をあらかじめ設定し、ボラティリティが高い相場でも利益を確保します。
  • 損切り：重要なサポートラインや許容できる最大損失率を設定しておくことで、損失がコントロール不能な水準まで拡大するのを防ぐことができます。

多くの初心者トレーダーは「ポジションを抱え続ける（含み損を耐える）」ことに慣れており、市場の反発に望みをかけがちです。しかし、損失を取り戻す難易度は直線的ではなく、下落が深くなるほど必要な反発の上昇率は大きくなります。

下落率
損失回復に必要な上昇率
10%
11%
20%
25%
50%
100%

そのため、損失が大きくなる前に損切りを設定することは、諦めるのではなく資金を守り、大きなダメージを避け、次の好機を待つために必要な措置です。

4.3 ステーブルコイン市場とオンチェーン動向を注視する


USDTの発行量の変動、USDC保有状況の推移、主要なDEXにおける取引ペアの活発度などを確認することで、流動性が特定のチェーンや特定の資産に集中的に移動しているかどうかを判断することができます。

5. まとめ：重要な月だからこそ、慎重かつ柔軟な戦略を


7月はマクロ経済データの発表と政策動向が集中し、ボラティリティが一段と高まる局面が続いています。このような状況では、すべての動きを予測しようとするよりも、明確なリスク管理のルールと柔軟な取引アプローチを持つことが重要です。ポジションの柔軟性を保ち、マクロシグナルを慎重に読み取り、オンチェーンデータに見られる短期的な資金移動の傾向を追跡することが、高ボラティリティ市場を乗り切る鍵となります。

同時に、プロフェッショナルな市場ツール、迅速なトークン上場、強固な流動性を提供するプラットフォームを選ぶことも重要です。MEXCは世界をリードする暗号資産取引所として、2,800以上のトークンをサポートし、話題のトークンを幅広くカバーしています。複雑な市場環境でも、より効率的にチャンスをつかむことが可能です。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

